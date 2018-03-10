Модернизация теплосетей нуждается в значительных капиталовложениях, поскольку с каждым днем увеличивается риск того, что через 10 лет Киев останется без централизованного отопления, считает эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.
Эксперт Андрей Никончук пояснил, что если подача тепла в дома началась, то отключить его невозможно, а если температура теплоносителя была снижена, то потребители вправе требовать перерасчета платежей за отопление.
Эксперт по вопросам ЖКХ украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук заявил, что Киев готов к отопительному сезону, но состояние системы теплоснабжения оставляет желать лучшего, из-за чего будут перебои с подачей тепла.
Новые правила начисления субсидий приведут к значительному росту нагрузки на органы социальной защиты, но также это увеличит количество получателей субсидий, считает эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.
Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук в эфире радиостанции Голос столицы заявил, что в Украине очень много семей не имеют достаточно денег, чтобы оплатить жилищно-коммунальные услуги, особенно это касается пенсионеров.
Эксперты Андрей Вигиринский и Андрей Никончук в эфире "ГС" прокомментировали причины возникновения огромной задолженности у киевских ЖЭКов и заявили, что КГГА не допустит их банкротства, поскольку это приведет к коллапсу столицы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".