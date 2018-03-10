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    Андрей Никончук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Андрей Никончук
    Что изменит монетизация субсидий?
    18:14 12.02.2018
    1236Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Повышение минимальной пенсии и минимальной зарплаты способно привести к тому, что украинцы потеряют право на получение субсидий, заявил эксперт.
    Андрей Никончук
    Монетизация субсидий: есть исключительные особенности
    17:35 09.02.2018
    702Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Из-за повышения цены на газ подорожает абсолютно все, следовательно, увеличится количество бедных людей, а значит, и количество субсидиантов также увеличится, подчеркнул эксперт.
    Андрей Никончук
    Ситуация в Смеле может вызвать "эффект домино" по стране - Никончук
    16:14 02.02.2018
    1208Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства полагает, что вернуть Смеле тепло можно исключительно в ручном режиме, решением на уровне ОГА или Кабмина.
    Андрей Никончук
    Какой должна быть формула учета газа? Мнение эксперта
    12:05 26.12.2017
    478Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Закон о порядке установки счетчиков на газ можно считать абсолютно положительным, так как газораспределительные организации больше не смогут зарабатывать путем коммерческого учета, отметил эксперт.
    Счета ЖКХ
    Когда киевлянам ждать роста тарифов? Мнение эксперта
    07:38 16.11.2017
    394Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Модернизация теплосетей нуждается в значительных капиталовложениях, поскольку с каждым днем увеличивается риск того, что через 10 лет Киев останется без централизованного отопления, считает эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.
    Андрей Никончук
    Срыв отопительного сезона: кого "казнят", а кого помилуют
    17:09 07.11.2017
    767Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Отношения власти и теплоснабжающих организаций противоречат рыночным канонам и системному подходу для решения проблем в этой сфере, считает эксперт Андрей Никончук.
    Батарея
    Хозяйке на заметку: что делать, если отопсезон у вас не начался
    07:34 01.11.2017
    481Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Эксперт Андрей Никончук пояснил, что если подача тепла в дома началась, то отключить его невозможно, а если температура теплоносителя была снижена, то потребители вправе требовать перерасчета платежей за отопление.
    Андрей Никончук
    Отопительный сезон пройдет без перебоев, но.. с ростом тарифов — Никончук
    13:36 17.10.2017
    1113Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Эксперт по вопросам ЖКХ украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук заявил, что Киев готов к отопительному сезону, но состояние системы теплоснабжения оставляет желать лучшего, из-за чего будут перебои с подачей тепла.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Работают новые требования к начислению субсидий. Мнение эксперта
    07:21 10.10.2017
    1294Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Новые правила начисления субсидий приведут к значительному росту нагрузки на органы социальной защиты, но также это увеличит количество получателей субсидий, считает эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.
    Андрей Никончук
    Без субсидий украинцы начнут голодать - эксперт
    03:04 02.10.2017
    498Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук в эфире радиостанции Голос столицы заявил, что в Украине очень много семей не имеют достаточно денег, чтобы оплатить жилищно-коммунальные услуги, особенно это касается пенсионеров.
    Продукты питания на одном из киевских рынков. Архивное фото
    Эксперт: Кабмин предоставляет всем выбор - кушать или греться
    08:41 31.08.2017
    1213Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Задолженность за жилищно-коммунальные услуги в Украине увеличивается, а неплательщиков ждут массовые иски со стороны энергоснабжающих организаций, предполагает эксперт Андрей Никончук.
    Андрей Никончук
    Почему важна установка счетчика на воду?
    16:20 06.08.2017
    979Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Юридической ответственности за врезки в систему отопления не предусмотрено, "Киевэнерго" только может подать в суд на таких людей, подчеркнул эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.
    Андрей Никончук
    Никончук: запрет соцсетей — это не по-европейски
    15:43 18.02.2017
    1904Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Политтехнолог Андрей Никончук в эфире "ГС" подчеркнул, что государство не должно заниматься цензурой, эффективней будет создать альтернативу "Одноклассникам" и "Вконтакте".
    Андрей Никончук
    Запрет российских соцсетей: создать альтернативу будет эффективней - эксперт
    05:56 18.02.2017
    421Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Политтехнолог Андрей Никончук в эфире "ГС" заявил, что не был бы столь категоричным в вопросе запрета ВКонтакте и "Одноклассники", поскольку запретный плод — сладок.
    Гривны
    Экспертный опрос о долгах теплокоммунэнерго и субсидиях
    15:59 12.11.2016
    971Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Эксперты Андрей Вигиринский и Андрей Никончук в эфире "ГС" прокомментировали причины возникновения огромной задолженности у киевских ЖЭКов и заявили, что КГГА не допустит их банкротства, поскольку это приведет к коллапсу столицы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Андрей Никончук
    Что изменит монетизация субсидий?
    18:14 12.02.2018
    1236
    Повышение минимальной пенсии и минимальной зарплаты способно привести к тому, что украинцы потеряют право на получение субсидий, заявил эксперт.
    Андрей Никончук
    Монетизация субсидий: есть исключительные особенности
    17:35 09.02.2018
    702
    Из-за повышения цены на газ подорожает абсолютно все, следовательно, увеличится количество бедных людей, а значит, и количество субсидиантов также увеличится, подчеркнул эксперт.
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