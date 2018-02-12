Что изменит монетизация субсидий?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Многие украинцы весной могут остаться без субсидий. Об этом заявила народный депутат Елена Бабак. По ее словам, начисление сумм субсидий за последнее время уменьшилось.

По мнению Елены Бабак, это связано с уменьшением социальных нормативов на отопление, например. В таком случае, это означает урезание социальных гарантий для людей, а значит — это искусственный способ уменьшения субсидий. Также, по мнению Елены Бабак, из-за повышения пенсий люди после завершения отопительного сезона могут остаться без субсидий.

Насколько такие опасения реальны, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи, дійсно, через підвищення пенсій українці можуть залишитись без субсидій?

— Така можливість, дійсно, існує і про це говориться вже останній рік, як мінімум, особливо після того, як було анонсовано підвищення – осучаснення пенсій, яке передбачало певну долю збільшення, яка, ймовірно, могла вплинути на збільшення валового доходу сім’ї і, як наслідок, перевищення тієї межі, яка дозволяла чи надавала право отримувати субсидію. Говорячи про соціальні нормативи, вони також були зменшені, що також безпосередньо впливатиме на можливість втрати права на отримання субсидії і, знову ж таки, якщо аналізувати останні дані щодо збільшення кількості субсидіантів, а ця кількість по фізичним особам збільшується, і зменшення суми коштів, які на субсидіантів в державі виділяються, а ця сума за останній період в порівнянні з попередніми аналогічними періодами зменшується, і ці два показники, їх суміщення між собою свідчить лише про те, що у нас іде таке урівняння людей до межі бідності, скажімо так. Тому що, за великим рахунком, сім’я, яка не може собі дозволити користуватись житлово-комунальними послугами, і при цьому сплачувати їх в повному об’ємі, зокрема, які користуються субсидіями, люди не здатні забезпечити свої побутові життєві потреби, і саме тому держава їм допомагає. Все це свідчить про лише збільшення рівня бідності в нашій державі.

Щось в порядку надання субсидій може змінитись в цьому році?

— Я не думаю, що буде щось змінюватись. Все, що повинно було змінитись, воно вже змінилось до цього. Основним таким критерієм це, власне, якраз і є сума сукупного валового доходу конкретної сім’ї. Вона складається з суми доходів всіх суб’єктів, які прописані, тобто зареєстровані за конкретною адресою, і за рахунок суміщення їх сум та розподілення за відповідною формулою зараз і вичислюється ймовірність чи можливість отримання ними права на отримання субсидії.

Напередодні Держслужба статистики повідомила, що за минулий рік населенню виплатили майже чотири мільярди гривень субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Це на 30% менше, ніж в 2016 році. Наскільки це правдива сума, і з чим пов’язане урізання?

— Крім Державної служби статистики, нам більше довіряти насправді нікому, тому що їх дані являються індикативними і вони впливають на дуже багато показників, які формуються в нашій державі. Тому, я вважаю, що вірити Державній службі статистики потрібно. Знову ж таки, якщо ми сприймаємо ту інформацію, той факт, що сума коштів, яку витрачає держава на забезпечення субсидіарної допомоги конкретному фізичному споживачу, тобто населенню, зменшується, це свідчить лише про те, що зменшується і кількість осіб, які мають право на отримання такої допомоги. Власне, саме підвищення такої мінімальної пенсії, підвищення мінімальної зарплати безпосередньо вплинуло на те, що особи вийшли за межі, які надавали їм право отримувати субсидії.

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Влада неодноразово заявляла, що субсидії одержувачам перераховувати не будуть у зв’язку з підвищенням зарплат, і наразі ми бачимо, що загальна сума субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в минулому році зменшилась.

— Нам залишалось лише вірити, скажімо так. Але, говорячи про те, що вони не будуть перераховувати субсидії, мова йшла про той період, який вже відбувся, але ніхто ж не говорить про те, що зазначені субсидії та конкретні умови не будуть переглядатись під час призначення субсидій на наступний період, тому що субсидія не призначається один раз на все життя, вона періодично переглядається.

У яких випадках, які зараз передбачені законодавством, сім’я може лишитись субсидії?

— Основним критерієм є те, скільки ця сім’я або конкретне домогосподарство та сукупний сімейний дохід перевищує 15% від загальних витрат, які ця сім’я несе. Тобто якщо сказати на практиці, якщо ми заробляємо десять тисяч гривень, сім’я складається — батько, мама і двоє малолітніх дітей, разом вони заробляють десять тисяч гривень, якщо вони витрачають на житлово-комунальні послуги більш, ніж 1500 гривень, наприклад, 2000 гривень, то 1500 їм буде компенсуватись державою, вірніше, вони будуть сплачувати в межах 1500, а все, що більше цієї суми, буде компенсувати держава, тобто ті 500 гривень – це та якраз субсидія, тобто допомога. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб сукупні витрати конкретної сім’ї не перевищили 15%, тому що це свідчить лише про те, що їм, за великим рахунком, не буде можливості ні поїсти купити, ні ліків, ні інших предметів побутового забезпечення.

Покупка на суму 50 тисяч гривень і більше може вплинути на отримання субсидії?

— Як правило, така умова існує, але стосовно переважної, значної кількості тих людей, які претендують на субсидію, в них в голові немає бажання щось купити за 50 тисяч гривень. У них немає цих коштів. Це було зроблено для того, щоб відсікти потенційно тих суб’єктів, які мають можливість сплачувати за житлово-комунальні послуги, але чомусь цього не роблять або приховують свої доходи, при тому здійснюють відповідні покупки і намагаються отримати ще додаткову допомогу від держави. Саме для цього було введено це обмеження. Добре це чи погано — це вже визначати кожному з нас окремо.

Яка ваша думка стосовно монетизації субсидій?

— Монетизація субсидій стартувала по всій державі, починаючи з січня цього року, тобто з даного місяця. Стартував саме перший етап, який полягає в монетизації субсидій на рівні суб’єктів господарювання, а саме тих суб’єктів, які отримують газ або інші ресурси і розраховуються за нього між собою. Вона була введена з метою видалити взаєморозрахунки між суб’єктами господарювання для того, щоб зробити ці відносини більш прозорими. Така мотивація була для введення, але наскільки відомо, зараз дуже гостро постало питання в нашій державі щодо неможливості скористатись субсидією через введення цього етапу конкретними побутовими споживачами, зокрема, така проблема існує. Можливо, вона існує, перш за все, через те, що не було проведено достатнього рівня роз’яснювальної роботи і не було надано відповіді тим представникам влади на місцях, які повинні забезпечити відкриття власних рахунків та пояснити людям, яким чином це робити. Зараз дуже великий скандал з цього питання розпочинається в нашій державі.

К слову, после монетизации субсидий украинцы будут заинтересованы проводить мероприятия по энергосбережению, отметил ранее эксперт по вопросам жилищно-коммунальных услуг Олег Голубенко.