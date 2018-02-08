Монетизация субсидий: когда люди начнут экономить энергию?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Кабинете министров заявляют о серьезной проблеме с возмещением субсидий. В частности, в Министерстве регионального развития заявили, что новый механизм выплаты субсидий фактически заблокировал возмещения предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и ОСМД.

Представители многоквартирных домов, отмечают, что средства, полученные от монетизации, можно использовать на ограниченный перечень работ. И в этот перечень не входит ремонт, дезинсекция, уборка территории и обслуживание лифтов.

Подробнее об этой коллизии и монетизации субсидий в целом, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал основатель Школы эффективного ОСМД, депутат Броварского городского совета Андрей Саук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які основні претензії до нового механізму виплат субсидій? Це виключно проблема переліку певних робіт, на які не можна чи, навпаки, можна витрачати кошти?

— Там більш ґрунтовна проблема. До останнього часу система субсидій виглядала наступним чином на прикладі ОСББ. Люди отримували знижку на внески на утримання будинків від ОСББ, після цього ОСББ отримувало відшкодування від держави, причому часто із затримкою в три-шість місяців. Тобто ОСББ України по факту кредитувало державу в розрізі субсидій. Останні дії Кабміну призвели до зміни цієї далеко не ідеальної співпраці ОСББ і держави, точніше, один некомпетентний чиновник Кабміну вписав ОСББ як надавачів послуг, а, по своїй суті, ОСББ не є і не може бути надавачем послуг, бо не є господарюючим суб'єктом. По факту сьогодні маємо відсутні системи відшкодування пільг і субсидій для ОСББ, і це є недобре, бо все навантаження по роз'ясненню змін ляже на плечі ОСББ. Тепер головам ОСББ доведеться кожному субсидіанту пояснювати, чому це сталось, але є і позитив. По суті, держава неусвідомлено зняла з ОСББ тягар роботи з пільговиками і субсидіантами, тобто, ми наблизились до реальної монетизації, коли пільги і субсидії люди могли б отримувати напряму і живими грошима, а не через посередників, як у випадку з ОСББ. Причому ОСББ на цьому ще й втрачає, тому що кредитує державу. Реально ми розуміємо, що в Кабміні немає політичної волі до монетизації пільг і субсидій, незважаючи на численні заяви на національному та міжнародному рівні керівників Кабміну. Тому зараз ОСББ всієї України проводять флешмоб «реальні гроші — реальним споживачам» і записують відеозвернення до Гройсмана та Кабміну з вимогою реальної монетизації, тобто не займатись цією системою, а віддати гроші реальним споживачам.

Ця реальна монетизація можлива в сьогоднішньому статусі ОСББ? Ви кажете, що законодавчий статус ОСББ трохи не відповідає нині реаліям.

— Там монетизація — це гроші напряму людям, тобто люди будуть отримувати гроші напряму на свій рахунок і потім вже витрачати їх на житлово-комунальні послуги або на внески в ОСББ. Зрозуміло, що це призведе до зменшення цих витрат, тому що люди однозначно будуть заощаджувати, коли вони побачать реальні витрати. А коли людина платить 100 гривень замість трьох тисяч за опалення, наприклад, вона просто не розуміє цієї ціни, а інша справа, коли вона ці три тисячі гривень отримає, то зрозуміє, що якщо зекономить, то зможе ці гроші витратити на їжу, на якісь інші речі, а не на опалення. Зараз вони просто цього не усвідомлюють, бо цих грошей вони не бачать. Вони платять сто гривень за опалення, все інше сплачує держава, але, знову ж таки, затримуючи виплати на три-шість місяців.

Ті послуги, за які відповідає ОСББ, які ОСББ безпосередньо організовують чи закуповують у якихось виконавців, теж субсидуються? Чи йдеться про те, коли ОСББ цілком бере на себе заключення не прямих, а через ОСББ договорів з постачальниками послуг?

— Так, звичайно, є і прямі договори. ОСББ може просто виконувати функцію утримання будинку, і всі інші — електроенергія, вода, опалення, каналізація - йдуть напряму між співвласниками та постачальниками цих послуг.

Це, здається, найцивілізованіший метод.

— Так, це правда, тому що виходить ситуація, що є дві сторони, які відповідають, а ОСББ у даному випадку не виконує функцію посередника, який не може вплинути, в принципі, на монополіста як такого і на боржника, а є варіанти, є дуже часто випадки, коли перекладають монополісти функцію на ОСББ і не укладають прямих договорів. На це дуже багато скарг по всій Україні, але таких випадків дуже багато, і намагаємось цю проблему вирішити, бо ОСББ починає виконувати не властиву для них функцію.

Якщо унеможливити варіант, коли надавачі послуг покладають відповідальність на ОСББ та цілком не заключають прямі договори зі споживачами, з кожним конкретним квартирогосподарством, то питання монетизації субсидій буде зняте?

— Ой ні. Насправді ні, тому що все одно залишаються внески на утримання будинку, на управління будинку. ОСББ у будь-якому разі збирає гроші на вивезення сміття, на дезінсекцію, на утримання ліфтів, на електроенергію. Тому тут питання ми все одно не вирішимо. Монетизація вирішить тільки момент, коли люди будуть отримувати. У нас же є вже механізми, коли переселенці, інші категорії населення отримують гроші на картку і вже самі визначають, як їх витрачати. Так само і тут. Якщо люди отримають гроші живі, вони почнуть думати про заощадження. Поки вони не отримають грошей, вони не розуміють, вони не бачать, знаєте, вважають, що це державні гроші, ще якісь гроші, вони не розуміють, що це їхні гроші, що це гроші платників податків, і що їх можна заощаджувати. Гроші в кишені, отже буде більше бажання заощадити, і це дасть дуже такий шалений поштовх для енергомодернізації житлового сектору, для зниження витрат газу, який ми закуповували за долари і за кордоном.

Якщо перейдемо до системи, коли споживач буде безпосередньо отримувати монетизовані субсидії, не може трапитися, що він витрачатиме гроші на якісь інші речі, а не на сплату газу?

— Особисто на власному досвіді знаю, що люди, які не дуже багато живуть, у першу чергу завжди біжать сплатити житлово-комунальні послуги, утримання будинку. Зазвичай, переважно не платять ті, хто відчувають свою безкарність, ті, хто завжди має гроші заплатити, просто не хоче цього робити, хоча серед них є також субсидіанти. По-своєму, з власного досвіду скажу, що можна працювати з боржниками, наприклад, у мене 98% рівень оплати послуг без запізнень. Тому питання також у тому, щоб монополісти почали працювати з людьми. Не просто лише кнутом користуватись, але й пряником, запропонувати якісь механізми, які б сприяли сплаті людям за ці послуги.

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Напомним, эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко высказал мнение, что переход на монетизацию субсидий с прямыми выплатами свяжет Кабмин по рукам.

Монетизация субсидий, которую планируется запустить с лета 2018 года, будет совсем не тем, что имели в виду международные финансовые партнеры Украины, считает эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.