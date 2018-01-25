Монетизация субсидий: существуют риски

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Украине стартовал первый этап монетизации субсидий на услуги в жилищно-коммунальной сфере. Накануне вступил в силу указ Министерства финансов, согласно которому начался этап монетизации субсидий на жилищно-коммунальные услуги для населения на уровне предприятий, предоставляющих услуги. Далее будет осуществляться подготовка к внедрению монетизации субсидий на уровне домохозяйств.

Что это означает для обычных граждан, рассказал эксперт по вопросам жилищно-коммунальных услуг Олег Голубенко в эфире радиостанции Голос Столицы.

Скриншот видео Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Поясніть, будь ласка, в чому суть першого етапу монетизації субсидій.

— Насправді говорити про монетизацію зараз не приходиться. Це не більше, ніж просто маніпуляція словами. Чому? Тому що для споживачів нічого не змінюється. Якщо раніше, наприклад, нараховувалась споживачу субсидія, а розрахунки за цю субсидію здійснювались державою просто під час регулювання певних протоколів між "Нафтогазом" і компаніями-постачальниками послуг, то тепер ці кошти будуть надходити безпосередньо компаніям-постачальникам послуг. Жодним чином споживачів це не стосується. Ця монетизація, якщо її називати монетизацією, стосується вже розрахунків безпосередньо державою напряму з постачальниками тепла, постачальниками газу.

До якої системи ми будемо далі йти, бо кажуть, що потім буде монетизація субсидій на рівні домогосподарств?

— Тоді вже можна буде говорити про реальну монетизацію субсидій, коли споживачі мають отримувати конкретні кошти тієї субсидії, яку нараховує держава. Тобто коли споживач отримує на свій рахунок або на картку безпосередньо кошти, які держава виділяє в якості компенсації за комунальні послуги. І тоді людина в повному рахунку розраховується за комунальні послуги і це, до речі, передбачено новим законом про житлово-комунальні послуги. Коли це буде — це питання інше, але уряд обіцяє, що зараз це перший етап, коли проходить така монетизація начебто на рівні постачальників послуг юридичних осіб. Відповідно, наступний етап, який прогнозують, що все ж таки будуть готові перейти до реальної монетизації субсидій безпосередньо споживачам.

Якщо голова домогосподарства буде отримувати кошти, то від чого буде залежати?

— Насправді все те саме. Тільки зараз субсидія нараховується в залежності від вашого доходу і нараховується у відповідності певна сума, яку держава виділяє на кожне конкретне домогосподарство. Так само воно буде здійснюватись при монетизації субсидій, тобто на конкретну сім’ю буде виділятись конкретна сума грошей. Зараз ця сума начебто теж виділяється, але фактично ця сума зараз умовна, тобто це просто на взаєморозрахунках. Зараз умовно цю суму держава виділяє на конкретну сім’ю, потім ця конкретна сім’я сплачує тільки частину. Вважається, що решту доплачує держава, насправді держава не доплачувала до сьогоднішнього моменту постачальникам послуг. А постачальники послуг розраховувались безпосередньо, наприклад, за газ з "Нафтогазом" і там вже відбувались взаємозаліки, а держава формально розраховувалась начебто з "Нафтогазом", хоча насправді це також були взаєморозрахунки. Тому що "Нафтогаз" повинен був сплачувати значні кошти до державного бюджету, в тому числі, що стосується самого газу. Тобто така була просто система взаємозаліків. Зараз ми маємо все ж таки в результаті перейти на конкретну суму грошей, яку має отримати конкретна сім’я. Тільки рахунок в платіжці вже не буде такий маленький, тобто з урахуванням компенсації держави за субсидії, а рахунок вже буде повний. Але умовно 80% буде для цього рахунку виділено конкретними живими грошима.

Ці живі гроші витратити домогосподарство ні на що не зможе?

— Це вже питання інше. Ми до цього поки що ще не дійшли, яким чином це буде регулюватись.

Хотілося б знати наперед, бо ми будуємо систему, про яку нічого не знаємо.

— Правильно. Нам тільки кажуть, що це буде. Яким чином воно буде, чи воно буде регулюватись безпосередньо постановами Кабміну, чи відповідними наказами профільного міністерства і тому подібне. Тому зараз говорити про це зарано. Я думаю, що держава матиме кілька можливостей. Варіант перший – це певним чином якісь робити кошти, прив’язані до цих платежів, але це не зовсім коректно, тоді це не буде монетизація, це буде знову обіг якихось віртуальних грошей, або ж будуть конкретні кошти. Якщо людина має заборгованість, наприклад, протягом двох місяців, то вона може втратити, право на отримання таких коштів, на отримання такої субсидії. Тому люди більше будуть зацікавлені, коли вони будуть отримувати живими грошима монетизацію субсидій, в тому, щоб проводити заходи з енергозбереження для того, щоб утеплюватись, для того, щоб фактично економити на опаленні. Тому що вони будуть розуміти, що від розміру їхнього рахунку залежить фактично кількість коштів, які в них ще залишаться на якісь інші потреби.

З іншого боку, чим більше домогосподарство буде економити, тим менше воно потім буде отримувати субсидію.

— Це не повинно бути пов’язано, тому що є певні нормативи, соціальні розрахунки, скільки потрібно на кожну сім’ю коштів, яка вартість цих енергоресурсів. І відповідно до цих нормативів люди повинні отримувати повну суму коштів і далі вже витрачати її на власний розсуд. Але це в ідеалі і це система, на яку ми розраховуємо. Але, розуміючи, яким чином держава щоразу намагається все ж таки знайти для себе вигоду у всіх цих питаннях, то, звичайно, можливі такі варіанти, що щось чергове придумають, якусь схему застосують, відповідно до якої все рівно люди залишаться ні з чим.

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А эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский отметил, что оставлять субсидии при введении рынка газа — самоубийство для государства.