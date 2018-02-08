Найем, Лещенко, Савченко. "Черный список" должников Минюста

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

"Черный список" должников

Теперь всех украинских должников собрали в одном реестре. В понедельник, 5 февраля, в Украине заработал онлайн-реестр лиц, имеющих задолженность по уплате алиментов или какому-либо штрафу. Должника можно отыскать по имени, фамилии и дате рождения.

По словам министра юстиции Павла Петренко, в реестре "есть и депутаты, и бывшие министры, и представители органов центральной исполнительной власти, и местной власти, и силовиков".

"Привлечение внимания к этому реестру со стороны журналистов будет серьезным превентивным средством для того, чтобы они пошли и заплатили долг своим детям", — отмечал он.

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В Минюсте также пообещали поддерживать реестр неплательщиков и регулярно его пополнять.

На данный момент в публичном реестре по уплате алиментов уже свыше 75 тысяч украинцев.

На манеже все те же

Однако, как оказалось, есть в реестре и небезызвестные фамилии: депутат от БПП Сергей Лещенко, его коллега по партии Мустафа Найем, сестра Надежды Савченко Вера, спикер СБУ Елена Гитлянская, а также советник главы МВД Иван Варченко.

Двойной штраф Найема

Найем оказался в онлайн-реестре должников с удвоенным штрафом, так как вовремя его не уплатил (на протяжении установленных 15 дней).

Судебный исполнитель, который отвечает за дело депутата, объяснил, что штраф политик получил за нарушение ПДД.

Протокол патрульной полицией зарегистрирован 3 мая 2017 года. Сумма штрафа на тот момент составляла 450 гривен.

"Это было в прошлом году в Киеве на Левом берегу, как только купил новую машину, — сказал депутат. — Тогда я повернул на запрещающий знак. Патрульные тут же меня и остановили", — подтвердил Найем изданию "КП в Украине".

Лещенко не извинился

Числится в списке и депутат Сергей Лещенко: напротив его фамилии указана форма наказания — "взыскание средств".

По проигранному суду делу он должен принести извинения истцу и заплатить судебное взыскание. Лещенко пока этого не сделал.

"Мой адвокат подсказывает, это по делу Юрий Иванющенко (экс-регионала. — Ред.), которого я в прямом эфире назвал смотрящим за государственными потоками Януковича и причастным к организации титушек на Майдане. После чего он подал на меня в суд и выиграл. Я должен был заплатить 500 гривен взыскания и опровергнуть информацию", — пояснил депутат.

Он добавил, что на это решение подал жалобу в Высший специализированный суд, который остановил принятое раньше судебное решение.

"Поэтому сегодня я не должен ему ни денег, ни извинений", — резюмировал Лещенко.

Савченко задолжала 812 гривен

В реестре должников находится и сестра Надежды Савченко Вера. Как уточнил судебный исполнитель, она не заплатила штраф в размере 812 гривен за нарушение ПДД, зарегистрированное 25 марта 2017 года.

Помощники, пресс-секретари и министр финансов?

Руководителей МВД и СБУ в реестре нет, зато есть фамилии их помощников. Например, для советника главы МВД Ивана Варченко указано наказание в виде взыскания средств в пользу государства.

А еще в списке должников числится пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Она должна заплатить штраф и судебный сбор общим размером 1085 гривен за нарушение ПДД, которое она совершила 25 сентября 2016 года. Сама Гитлянская говорит, что все оплатила сразу и не понимает, почему до сих пор числится в реестре.

"У меня была просрочена страховка, — отвечает "КП в Украине" Гитлянская. — Переоформить ее не успела, за что получила штраф 540 гривен. Сумму оплатила сразу. Непонятно, почему до сих пор в реестре".

Также в списке должников числится внефракционный нардеп Константин Жеваго. Он является должником по решению Шевченковского районного суда Киева.

Данилюк — неуплата штрафа?

В то же время издание "Украинская правда" писало, что в реестр должников попал и министр финансов Александр Данилюк за неуплату штрафа за нарушение правил дорожного движения.

По данным издания, взыскать с него долг должен Соломенский райотдел Госисполнительной службы Киева.

Представитель Нацполиции Ярослав Тракало рассказал изданию, что 19 февраля 2017 года Данилюку выписали штраф в размере 255 грн за нарушение правил остановки (п. 15.9 ч. 1 ст. 122 Кодекса Украины об административном правонарушении).

Однако на данный момент информации о неуплате министром штрафа в реестре нет.

По материалам из открытых источников интернет