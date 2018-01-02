Почему гражданам отказывают в получении субсидии?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Глава Министерства социальной политики Андрей Рева заявил, что переход к процессу монетизации льгот на жилищно-коммунальные услуг начнется не ранее июля 2018 года. При этом дата ориентировочная, а монетизация субсидий может начаться и гораздо позже. Таким образом, переход на монетизацию льгот в Украине откладывается уже во второй раз.

Отметим, что в апреле этого года Украина обязалась перед МВФ еще до конца августа 2017-го монетизировать жилищные субсидии и льготы, чтобы частные газовые трейдеры могли конкурировать с "Нафтогазом", поставляя газ населению. В ноябре правительство приняло решение о введении в Украине монетизации субсидий с 1 января 2018 года, однако впоследствии запуск монетизации опять отсрочили.

Как развивается система субсидирования и необходима ли украинцам монетизация субсидий, в эфире радиостанции Голос столицы рассказал эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

(текст публикуется на языке оригинала)

То ж чому знову монетизацію субсидій відклали "на потім"? Чи потрібна ця монетизація взагалі?

— Безумовно, потрібна. Тому що це був би єдиний ефективний захід, який спонукав би і населення, і постачальників послуг до економії ресурсів, до енергозбереження. Якщо родина отримувала б у повному обсязі готівкою гроші, які їй нараховуються за субсидію, то вона б на свій розсуд чинила. Якусь частину зекономила б на інші якісь витрати, сімейні потреби. Те, що зараз пропонується, і те, що планувалося з 1 січня, і, на жаль, знову відкладається, буде монетизацією тільки так званих зекономлених залишків. Уже порахували експерти, десь не більше 700 гривень на домогосподарство. Це така підміна понять, на жаль відбувається. Це не ті вимоги, які ставить МВФ.

Як можливо зекономити на опаленні людям, які проживають у багатоквартирних будинках без лічильників тепла?

— По-перше, без лічильників, і по-друге, зверніть увагу, уряд у черговий раз скоротив так звані норми соціального вжитку. І так ці норми були невеликі, а тепер практично неможливо вкластися у ці норми, за які нараховуються субсидії. Тому таких, хто зможе зекономити, будуть одиниці. Це зовсім не те, що мали на увазі наші міжнародні фінансові партнери. Під монетизацією розуміється в усьому світі — видача готівкою чи на рахунки повної суми нарахування соціальної допомоги, в даному випадку, такої допомоги, якою є субсидії. Я ця монетизація не буде вирішенням проблеми. Сама система субсидій, яка існує, іде таким тупиковим шляхом, скажімо так. З кожним роком все збільшується кількість субсидіантів. Ми дійдемо до абсурду, що скоро в нас 90% населення буде отримувати субсидії, і будемо виплачувати більшу частину з державного бюджету.

Хіба збільшується кількість субсидіантів? В уряді говорять, що протягом останнього року ця кількість зменшилася.

— Може, однією з основних цілей уряду було дійсно підвищення мінімальної зарплати, щоб показати, що в нас зразу кількість бідних нібито зменшилася. От вчора Рева про це і заявив. Хоча, за даними ООН, у нас 63% населення перебуває за межею бідності. І це як раз корелює з тим, скільки домогосподарств, теж більше 60%, отримують ці субсидії. Якщо ти отримуєш субсидію, то ти за межею бідності, це зрозуміло. Якщо ти навіть не здатен заплатити за власну квартиру, то ти бідна людина. І що б там Рева не розказував, у нас не всім нараховують, але кількість родин, які подають заявки, намагаються оформити субсидії, збільшується. Може, не всім дають. Стало багато випадків, коли відмовляють з різних приводів. Стало не менше субсидіантів, а стало більше відмов нарахування субсидій.

По цифрах у Вас є дані?

— На кінець цього року було подано на оформлення субсидій майже 7,5 мільйонів заявок. Зрозуміло, що не всі, хто подав заявки, отримують ці субсидії. Рева називає кількість людей, які вже отримують субсидії. Зрозуміло, що ця кількість дещо менша, там порядку 6,5 мільйонів, а минулого року було порядку шести мільйонів.

Чому зараз відкладають впровадження системи монетизації субсидій? Украинское фото Что с субсидиями и пенсиями? Интервью с советником вице-премьера

— Скоріше за все, через брак коштів, як каже Мінфін. Хоча дійсно отримали би небагато людей, тому що не всі зможуть зекономити у зв'язку із скороченням соціальних норм. Мабуть, чисто фінансові якісь основи цього.

Якщо монетизація субсидій не потрібна, що можна зробити, аби полегшити тягар від тарифів?

— По-перше, треба, щоб було обґрунтовано ринкове тарифоутворення, визначення так само ціни на газ. Те, що зараз відбувається, це ж зовсім не ринкове ціноутворення. Який це ринок, яка конкуренція, коли уряд своєю постановою призначає ціну на газ? А потім НКРЕ призначає розмір тарифів, які можуть монополісти виставляти споживачам. Ринку як такого базового немає. Що у нас за конкуренція? У нас є один великий монополіст "Нафтогаз", який монопольно діє, і є уряд, який монопольно призначає ціни.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" заборгував теплокомуненерго дуже багато коштів за субсидії, здається, більше, ніж 20 мільярдів гривень. Яка наразі ситуація?

— За останній період часу не можу сказати. Треба подивитися офіційні повідомлення. До речі, першим кроком монетизації треба було б уряду провести монетизацію як раз між "Нафтогазом" і теплокомуненерго, щоб там не взаємозаліками, а розрахунки йшли живими грошима. От це мали на увазі під монетизацією. Але ще є монетизація між теплокомуненерго і населенням. А там хотіли тільки залишки монетизувати. Отакий план був. Але знову, бачите, щось в фінансовому плані не складається, відкладають аж на липень наступного року.

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К слову, эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец высказал мнение, что механизм субсидий в Украине — непрозрачный и несправедливый.

Ранее член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что украинцев ждет жесткий отбор за право получать субсидии.