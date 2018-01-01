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    Экономика

    В Украине запустили монетизацию субсидий

    (обновлено: )20401
    Постановлением предлагается новый механизм выделения средств субвенции из государственного бюджета городским бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению.
    Бланк для получения субсидий
    УНИАН

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Украине сегодня, 1 января, вступило в силу постановление правительства о монетизации субсидий. Документ был принят членами Кабмина 8 ноября минувшего года.

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    Согласно пояснительной записке, постановлением предлагается новый механизм выделения средств субвенции из государственного бюджета городским бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению для оплаты энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг и отмену механизма клиринговых расчетов.

    Постановление было принято после его доработки Министерством социальной политики и Государственной регуляторной службой.

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    Ранее заместитель министра финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине монетизацию субсидий для населения могут запустить с 2019 года. В списках на монетизацию субсидий окажутся до 1,7 миллиона украинских семей.

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