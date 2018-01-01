Очень непонятно. Экономист о механизме субсидий

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Во Франции начали эксперимент по выплате безусловного базового дохода. Трем небогатым французским гражданам, которых выбрали по конкурсу из более, чем 75 тысяч заявок, будут выплачивать по 1000 евро ежемесячно в течение года. Цель эксперимента: проверить, удастся ли людям с помощью этих денег вырваться из тисков бедности. А общая суть таких выплат в том, что каждый гражданин страны, по идее будет в будущем ежемесячно получать одинаковую сумму, которая позволит ему скромно жить. А если у человека есть амбиции жить лучше, то уже придётся прилагать некие усилия.

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Такой эксперимент проводили и проводят в нескольких странах Европы. И даже в одной африканской стране – в Намибии в течении двух лет эта выплата привела к уменьшению общего уровня бедности в стране. Правда, после завершения эксперимента в 2009 году намибийская власть все-таки выплату безусловного дохода свернула. А вот жители штата Аляска в США с 1976 года получают деньги от продажи нефти, находящейся на территории штата. Выплата производится вне зависимости от уровня дохода гражданина. А вот граждане Швейцарии на референдуме большинством голосов решили, что платить безусловный доход в их стране – не нужно, а каждый франк тут нужно заработать.

Насколько такие эксперименты могут изменить атмосферу в среде небогатых людей и дать шанс беднякам начать другую жизнь, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы связи эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец.

Скриншот с Youtube Владислав Зимовец

(текст публикуется на языке оригинала)

Навіщо такі експерименти проводити, з виплатою грошей, які начебто не зароблені?

— Давайте дійсно визнаємо, що це експерименти, і така державна політика виплати незароблених грошей є невластивою для переважної більшості країн. Те, що ви говорили про Емірати і Аляску – за рахунок нафтових доходів виплачуються частина доходу відповідно для того, щоб мати певні стартові умови для людей, це є наслідком того, що там існують такі можливості, є надприбуток. Але звичайно, середньостатистична країна, яка обтяжена державними боргами, іншими проблемами, вона не може дозволити собі таке не в якості експерименту, а в якості державної соціальної політики.

Чому Франція вирішила провести цей експеримент?

— Франція не проводить таку політику. Як мені відомо, це було елементом програми соціалістів на виборах президентських і їх лідер зазнав поразки на цих виборах. По-друге, цей експеримент, як мені відомо, проводиться не за рахунок державних коштів, а за рахунок спонсорів. Тобто фондів з метою психологічного елементу вивчення поведінки. Ті люди, які будуть отримувати цей дохід, не повинні звітувати про використання коштів, але повинні спілкуватися з журналістами, щоб суспільство бачили наслідки, але не більше того.

А у Швейцарії навіть референдум проводили для цього.

— Швейцарія завжди проводить референдуми по всім важливим питанням. Це було винесено на референдум і, як мені відомо, більше 3/4 населення, громадян, які мають право голосу, висловилися проти впровадження безумовного доходу в Швейцарії.

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Як реагують громадяни на подібні експерименти?

— Мені така статистика невідома. Я можу тільки передбачити, що можуть ставитися по різному. Це дійсно є позитивним елементом для подолання бідності, але це необов'язково має бути безумовний дохід. Може бути адресна допомога, яка визначена іншими критеріями – не на конкурсах, а відповідно до того, що дійсно людина її потребує. От таку політику адресної допомоги складно розробити, там є безліч факторів, щоб уникнути зловживань з боку отримувачів допомоги, які не завжди будуть себе чесно поводити. Якщо ми візьмемо Україну, то у нас, наприклад, ті ж самі субсидії на ЖКП отримує велика кількість людей, які не потребують таких субсидій. Нам це відомо. Вони приховують доходи, зловживають за рахунок інших платників податків. Це проблема.

А взагалі можливі такі виплати в Україні? Наприклад, виплачувати прожитковий мінімум, а пільги, субсидії, тощо — ліквідувати.

— Я вважаю, що це було б правильним напрямком, але дещо в іншому спектрі. Це повинен бути не безумовний дохід. А це повинен бути, по-перше, реалістичний прожитковий мінімум, неоподатковуваний. Тобто щоб не оподатковувався той дохід, який потрібен для виживання. У нас цього нема. У нас взагалі цей інструмент на застосовується. Потрібно почати з цього. А з іншого боку, якщо ми будемо брати пенсії, то уряд зараз проголосив так звану монетизацію субсидій, тобто що отримувачі пенсій і соцвиплат мають отримувати гроші, а потім вже за рахунок цих грошей сплачувати субсидії. Це давно треба було зробити, бо цей механізм субсидій, є непрозорим і несправедливим для інших членів суспільства.

Ранее член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что украинцев ждет жесткий отбор за право получать субсидии.

В свою очередь эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украинского Института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук отметил, что у Кабмина ограничены возможности для выплаты субсидий.