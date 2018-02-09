Монетизация субсидий: есть исключительные особенности

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Министерстве финансов решили полностью монетизировать льготы и субсидии по плате за содержание многоквартирного дома, придомовой территории и вывозу мусора. Чиновники уже подготовили соответствующие изменения к постановлению Кабмина, сообщила пресс-служба министерства.

Перейти на полную монетизацию льгот планируют уже с апреля. В Минфине считают, что это позволит протестировать механизм монетизации льгот и субсидий для потребителей и по другим видам услуг, введение которой планируется до конца 2018 года.

Подробнее о том, кто и за что будет платить, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил кандидат юридических наук, эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

Насколько вообще такое решение о монетизации субсидий сможет изменить ситуацию с финансированием сферы ЖКХ? Будут ли люди тратить эти деньги по назначению?

— Это будет реализовываться именно таким вот негативным образом, лишь в том случае, если этот механизм не будет иметь специального режима использования средств. В данном случае, если все-таки говорить о том, что эти деньги, которые будут поступать на эту карту, на эти лицевые счета, как угодно это можно назвать, они будут в целевом режиме использоваться, то есть, только на оплату ЖКУ. И лишь в том случае, если будет осуществлена вами определенная доля экономии, и у вас останется какая-то сумма денег, не использованных с этой карты, после оплаты всех счетов, тогда, возможно, эти деньги можно будет использовать на что-то другое, допустим, на повышение энергоэффективности вашего сооружения или конкретной квартиры. Если же этого не сделать, поверьте мне, эти деньги уйдут на что угодно, только не на оплату ЖКУ. И на самом деле, больше или меньше денег от этой монетизации не станет. Мы получим возможность понимать, что мы в руках держим живые деньги, а не какие-то цифры на какой-то бумаге. Потому что для конкретного человека достаточно сложно понимать, что он должен платить 3000, но он платит 100 гривен или три гривны, вместо него все остальное платит государство. В данном случае он будет понимать, как влиять, что платить.

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Если эта монетизация будет реализовываться в самом широкомасштабном формате, где гарантия, что это не откроет путь для коррупционных схем, ведь, кто будет проверять списки получателей этих уже монетизированных субсидий?

— Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны отдавать себе отчет в том, что субсидианты откуда угодно не берутся. Это определенный перечень людей, которые имеют для этого соответствующие права, которые обладают соответствующими исходными данными в виде недостаточного своего совокупного дохода. И при получении этого статуса, прежде чем его получить, они обращаются в органы социальной защиты и представляют все доказательства — пишут заявление, подают декларацию. И только после того как соответствующие органы проверяют и убеждаются в том, что этот человек, этот потребитель имеет право получить субсидию, статус субсидианта, ему эта субсидия назначается. Просто так, кто угодно не может стать субсидиантом, это будет единый реестр.

Единый реестр — электронный?

— Конечно, без этого сделать электронные карточки, электронное начисление, будет просто невозможно.

Сколько на это потребуется денег из госбюджета?

— В прошлом году это было около 60 миллиардов. В этом году — более 70 миллиардов.

Если тарифы будут повышаться, например, на газ для населения, именно таковы прогнозы с 1 апреля, нужно ли будет увеличивать и необходимые суммы на субсидии для населения?

— Однозначно, да. Особенно с учетом анализа проекта финансового плана "Нафтогаза", который мы видели в открытом доступе в интернете, и их диалог — «Нафтогаза» и Минфина — при согласовании этого финансового плана. Есть абсолютно уверенность в том, что «Нафтогаз» будет пытаться повысить эту цену, в том числе, исходя из того, что пытаются в нашем государстве внедрить абсолютно новую формулу определения цены на газ, которая бы учитывала средне-европейскую цену на газ, с учетом определенной стоимости на отдельных хабах в Германии. И, исходя из этого, если все-таки в недалеком будущем, а в недалеком будущем — это начиная с апреля, эта формула будет введена, и государство будет привязано уже к плавающему курсу, и все риски будут переложены на население — риски девальвации гривны и риски удорожания валюты на внешнем рынке. Тогда и цена газа будет автоматически, чуть ли не автоматически, пересчитываться. Что приведет к её увеличению. Что соответственно, с учетом того, что в контексте, допустим, ЖКУ, то структура себестоимости газа не меньше 80%, а если говорить о других товарах народного потребления, то доля газа в их производстве тоже очень существенна и весома, это приведет банально к повышению абсолютно всего. Но в данном случае, если мы говорим о ЖКУ, то однозначно они подорожают. А раз подорожают, без увеличения доходности конкретных домохозяйств, то это приведет к увеличению количества людей, которых, к сожалению можно называть бедными, которые будут иметь право получать субсидию. Просто-напросто, количество субсидиантов увеличится.

К слову, после монетизации субсидий украинцы будут заинтересованы проводить мероприятия по энергосбережению, отметил ранее эксперт по вопросам жилищно-коммунальных услуг Олег Голубенко.