наверх
09.02.201820:00
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Монетизация субсидий: есть исключительные особенности

    Тема:

    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (889)

    (обновлено: )183
    Из-за повышения цены на газ подорожает абсолютно все, следовательно, увеличится количество бедных людей, а значит, и количество субсидиантов также увеличится, подчеркнул эксперт.
    Андрей Никончук
    Украинский институт анализа и менеджмента политики

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    В Министерстве финансов решили полностью монетизировать льготы и субсидии по плате за содержание многоквартирного дома, придомовой территории и вывозу мусора. Чиновники уже подготовили соответствующие изменения к постановлению Кабмина, сообщила пресс-служба министерства.

    Перейти на полную монетизацию льгот планируют уже с апреля. В Минфине считают, что это позволит протестировать механизм монетизации льгот и субсидий для потребителей и по другим видам услуг, введение которой планируется до конца 2018 года.

    Основатель Школы эффективного ОСМД, депутат Броварского городского совета Андрей Саук
    hromadskeradio
    Монетизация субсидий: когда люди начнут экономить энергию?

    Подробнее о том, кто и за что будет платить, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил кандидат юридических наук, эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

    Насколько вообще такое решение о монетизации субсидий сможет изменить ситуацию с финансированием сферы ЖКХ? Будут ли люди тратить эти деньги по назначению?

    — Это будет реализовываться именно таким вот негативным образом, лишь в том случае, если этот механизм не будет иметь специального режима использования средств. В данном случае, если все-таки говорить о том, что эти деньги, которые будут поступать на эту карту, на эти лицевые счета, как угодно это можно назвать, они будут в целевом режиме использоваться, то есть, только на оплату ЖКУ. И лишь в том случае, если будет осуществлена вами определенная доля экономии, и у вас останется какая-то сумма денег, не использованных с этой карты, после оплаты всех счетов, тогда, возможно, эти деньги можно будет использовать на что-то другое, допустим, на повышение энергоэффективности вашего сооружения или конкретной квартиры. Если же этого не сделать, поверьте мне, эти деньги уйдут на что угодно, только не на оплату ЖКУ. И на самом деле, больше или меньше денег от этой монетизации не станет. Мы получим возможность понимать, что мы в руках держим живые деньги, а не какие-то цифры на какой-то бумаге. Потому что для конкретного человека достаточно сложно понимать, что он должен платить 3000, но он платит 100 гривен или три гривны, вместо него все остальное платит государство. В данном случае он будет понимать, как влиять, что платить.

    Одна гривна, монета
    УНИАН
    Монетизация субсидий: существуют риски

    Читайте также: Очень непонятно. Экономист о механизме субсидий

    Если эта монетизация будет реализовываться в самом широкомасштабном формате, где гарантия, что это не откроет путь для коррупционных схем, ведь, кто будет проверять списки получателей этих уже монетизированных субсидий?

    — Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны отдавать себе отчет в том, что субсидианты откуда угодно не берутся. Это определенный перечень людей, которые имеют для этого соответствующие права, которые обладают соответствующими исходными данными в виде недостаточного своего совокупного дохода. И при получении этого статуса, прежде чем его получить, они обращаются в органы социальной защиты и представляют все доказательства — пишут заявление, подают декларацию. И только после того как соответствующие органы проверяют и убеждаются в том, что этот человек, этот потребитель имеет право получить субсидию, статус субсидианта, ему эта субсидия назначается. Просто так, кто угодно не может стать субсидиантом, это будет единый реестр.

    Андрей Павловский
    Facebook Андрея Павловского
    Почему гражданам отказывают в получении субсидии?

    Единый реестр — электронный?

    — Конечно, без этого сделать электронные карточки, электронное начисление, будет просто невозможно.

    Сколько на это потребуется денег из госбюджета?

    — В прошлом году это было около 60 миллиардов. В этом году — более 70 миллиардов.

    Если тарифы будут повышаться, например, на газ для населения, именно таковы прогнозы с 1 апреля, нужно ли будет увеличивать и необходимые суммы на субсидии для населения?

    Получение субсидии
    УНИАН
    Ивано-Франковск: новые правила получения субсидии не радуют

    — Однозначно, да. Особенно с учетом анализа проекта финансового плана "Нафтогаза", который мы видели в открытом доступе в интернете, и их диалог — «Нафтогаза» и Минфина — при согласовании этого финансового плана. Есть абсолютно уверенность в том, что «Нафтогаз» будет пытаться повысить эту цену, в том числе, исходя из того, что пытаются в нашем государстве внедрить абсолютно новую формулу определения цены на газ, которая бы учитывала средне-европейскую цену на газ, с учетом определенной стоимости на отдельных хабах в Германии. И, исходя из этого, если все-таки в недалеком будущем, а в недалеком будущем — это начиная с апреля, эта формула будет введена, и государство будет привязано уже к плавающему курсу, и все риски будут переложены на население — риски девальвации гривны и риски удорожания валюты на внешнем рынке. Тогда и цена газа будет автоматически, чуть ли не автоматически, пересчитываться. Что приведет к её увеличению. Что соответственно, с учетом того, что в контексте, допустим, ЖКУ, то структура себестоимости газа не меньше 80%, а если говорить о других товарах народного потребления, то доля газа в их производстве тоже очень существенна и весома, это приведет банально к повышению абсолютно всего. Но в данном случае, если мы говорим о ЖКУ, то однозначно они подорожают. А раз подорожают, без увеличения доходности конкретных домохозяйств, то это приведет к увеличению количества людей, которых, к сожалению можно называть бедными, которые будут иметь право получать субсидию. Просто-напросто, количество субсидиантов увеличится. 

    К слову, после монетизации субсидий украинцы будут заинтересованы проводить мероприятия по энергосбережению, отметил ранее эксперт по вопросам жилищно-коммунальных услуг Олег Голубенко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Обыски в редакции "Вестей"
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    "Антибандеровский" закон Польши - двойной удар по Украине. Мнение Бортника
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере