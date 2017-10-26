Гройсман рассказал, когда украинцам ждать стабильных доходов

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что инфляция в Украине в 2018 году замедлится, а доходы граждан будут более стабильными.

Читайте также: Блинов: ошибка в прогнозе инфляции — серьезный прокол НБУ

"В следующем году будет замедление инфляции, что является природным процессом. Цены будут более стабильными и доходы людей будут более стабильными", — сказал Гройсман в комментарии одному из украинских телеканалов.

По его словам, рост цен в текущем году обусловлен улучшением потребительских настроений и увеличением инвестиций на фоне восстановления экономики.

Премьер также отметил, что правительству необходимо обеспечить увеличение темпов роста экономики, в частности, путем устранения давления на бизнес со стороны государственных органов, введения ответственности чиновников за неправомерные проверки, а также через создание единой Службы финансовых расследований, которая должна прийти на смену всем силовым органам экономического блока.

Как сообщалось ранее, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, на сегодня колебания доллара находятся на одной и той же отметке, что и в 2016 году. Он убежден, что повышение пенсий не приведет к скачку инфляции.