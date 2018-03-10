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    субсидии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 45
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    Андрей Никончук
    Что изменит монетизация субсидий?
    18:14 12.02.2018
    1230Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Повышение минимальной пенсии и минимальной зарплаты способно привести к тому, что украинцы потеряют право на получение субсидий, заявил эксперт.
    Андрей Никончук
    Монетизация субсидий: есть исключительные особенности
    17:35 09.02.2018
    700Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Из-за повышения цены на газ подорожает абсолютно все, следовательно, увеличится количество бедных людей, а значит, и количество субсидиантов также увеличится, подчеркнул эксперт.
    Основатель Школы эффективного ОСМД, депутат Броварского городского совета Андрей Саук
    Монетизация субсидий: когда люди начнут экономить энергию?
    12:08 08.02.2018
    313Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Монетизация субсидий с прямыми выплатами даст бешеный толчок энергомодернизации, считает основатель Школы эффективного ОСМД Андрей Саук.
    Квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг
    И по бартеру нельзя!? Украинцы нарастили миллиардные долги за коммуналку
    10:31 12.01.2018
    1807Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В Новый год Украина вошла со старыми проблемами — космическими долгами за жилищно-коммунальные услуги. Должниками-лидерами стали Днепропетровская, Харьковская области и Киев.
    Андрей Павловский
    Почему гражданам отказывают в получении субсидии?
    13:12 02.01.2018
    647Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Монетизация субсидий, которую планируется запустить с лета 2018 года, будет совсем не тем, что имели в виду международные финансовые партнеры Украины, считает эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.
    Мужчина просит милостыню
    Соцсети: в стране стало меньше бедных... вымерли просто
    14:52 29.12.2017
    1088Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Бедных в Украине стало меньше - таким воодушевляющим отчетом порадовал накануне Нового года сограждан министр соцполитики Андрей Рева. Что же стало причиной такого заявления и что думают по этому поводу сами, уже не такие бедные, украинцы?
    Получение субсидии
    Ивано-Франковск: новые правила получения субсидии не радуют
    10:54 07.12.2017
    1195Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В Ивано-Франковске субсидии получают 40305 домохозяйств. Большинству они были перечислены автоматически. Правда, субсидии покрывают расходы только в рамках новых социальных норм. Все сверхурочное придется платить из своего кармана.
    Заявление на получение субсидии. Архивное фото
    Субсидии: раздавали - веселились, подсчитали - прослезились
    07:15 05.11.2017
    7262Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В Украине за два месяца до конца года закончились деньги на выплату субсидий на жилищно-коммунальные услуги. В конечном счете схема с субсидиями окончится финансовым коллапсом и замороженными городами по всей Украине.
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    Корольчук: проблемы с субсидиями — реальная проблема теплокоммунэнерго
    14:39 31.10.2017
    390Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что долги по субсидиям перекочуют в 2018 год.
    Андрей Никончук
    Эксперт назвал число украинцев, которые получат субсидии на коммуналку
    23:35 08.10.2017
    849Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук в эфире "ГС" отметил, что в связи с введением новых правил количество желающих получить субсидию будет расти с каждым месяцем.
    Андрей Никончук
    Без субсидий украинцы начнут голодать - эксперт
    03:04 02.10.2017
    498Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук в эфире радиостанции Голос столицы заявил, что в Украине очень много семей не имеют достаточно денег, чтобы оплатить жилищно-коммунальные услуги, особенно это касается пенсионеров.
    Денежные купюры гривны Украины
    Субсидии: денег на всех не хватит, если их вообще найдут
    11:14 13.09.2017
    1338Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Повысив в 4-5 раз тарифы на ЖКХ для населения, власти больше не в состоянии оплачивать субсидии на "коммуналку", которую сейчас получает чуть ли половина украинских семей. В следующем году правительство планирует существенно урезать количество льготников.
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    О "Роттердам+" и справедливых тарифах
    10:11 29.08.2017
    1427Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Выплата субсидий сравнима с топкой ассигнаций и с таким же успехом вместо использования газа можно забрасывать в котлы гривну, считает эксперт Валентин Землянский.
    Максим Бученко
    Должников лишат субсидий - чиновник КГГА
    18:15 23.08.2017
    409Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Если государство помогает платить за коммунальные услуги, то и граждане должны выполнять свои обязанности и погасить долги, заявил замдиректора департамента соцполитики КГГА Максим Бученко.
    День и кошелек. Архивное фото
    Украина, наши дни: нищий на нищем сидит и нищим погоняет
    10:15 18.08.2017
    4273Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Правительство продолжает серию "непопулярных" реформ, раскручивая и без того высокий маховик инфляции. Стремительный рост цен съедает львиную часть скудных доходов бедных слоев населения, однако выгоден олигархам из когорты "любих друзів" президента.
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    На рынке электроэнергии субсидировать население никто не будет - Марунич
    10:14 08.08.2017
    954Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Для потребителей новая модель рынка электроэнергии будет означать ощутимое увеличение тарифов — до 30% в краткосрочной перспективе, убежден эксперт Дмитрий Марунич.
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак
    После повышения минималки очень мало украинцев получат субсидии - эксперт
    23:54 06.08.2017
    602Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что из-за долгов государство заинтересовано в том, чтобы как можно меньше украинцев получали субсидии.
    Крикунов Юрий
    Директор департамента соцполитики КГГА о решении Кабмина по субсидиям
    14:34 25.07.2017
    297Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Хватило двух недель, чтобы 20 тысяч жителей столицы оплатили или реструктуризировали накопленные долги для сохранения льгот, заявил директор департамента соцполитики КГГА Юрий Крикунов.
    Татьяна Бойко
    Да, граждане злоупотребляют субсидиями, но это не докажешь — эксперт
    17:11 24.07.2017
    827Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В Украине нужно ощутимо сокращать количество людей, получающих материальную помощь от государства на оплату услуг ЖКХ, убеждена эксперт Татьяна Бойко.
    Крикунов Юрий
    Депутат: нечем заплатить долг по субсидии? За вас заплатит власть
    10:53 18.07.2017
    495
    Глава департамента соцполитики КГГА Юрий Крикунов в эфире радиостанции "Голос Столицы" подчеркнул, что количество киевлян с задолженностью по субсидиям не критично для города.
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    Андрей Никончук
    Что изменит монетизация субсидий?
    18:14 12.02.2018
    1230
    Повышение минимальной пенсии и минимальной зарплаты способно привести к тому, что украинцы потеряют право на получение субсидий, заявил эксперт.
    Андрей Никончук
    Монетизация субсидий: есть исключительные особенности
    17:35 09.02.2018
    700
    Из-за повышения цены на газ подорожает абсолютно все, следовательно, увеличится количество бедных людей, а значит, и количество субсидиантов также увеличится, подчеркнул эксперт.
    Основатель Школы эффективного ОСМД, депутат Броварского городского совета Андрей Саук
    Монетизация субсидий: когда люди начнут экономить энергию?
    12:08 08.02.2018
    313
    Монетизация субсидий с прямыми выплатами даст бешеный толчок энергомодернизации, считает основатель Школы эффективного ОСМД Андрей Саук.
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