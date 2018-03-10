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Бедных в Украине стало меньше - таким воодушевляющим отчетом порадовал накануне Нового года сограждан министр соцполитики Андрей Рева. Что же стало причиной такого заявления и что думают по этому поводу сами, уже не такие бедные, украинцы?