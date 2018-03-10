Монетизация субсидий, которую планируется запустить с лета 2018 года, будет совсем не тем, что имели в виду международные финансовые партнеры Украины, считает эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.
Бедных в Украине стало меньше - таким воодушевляющим отчетом порадовал накануне Нового года сограждан министр соцполитики Андрей Рева. Что же стало причиной такого заявления и что думают по этому поводу сами, уже не такие бедные, украинцы?
В Ивано-Франковске субсидии получают 40305 домохозяйств. Большинству они были перечислены автоматически. Правда, субсидии покрывают расходы только в рамках новых социальных норм. Все сверхурочное придется платить из своего кармана.
В Украине за два месяца до конца года закончились деньги на выплату субсидий на жилищно-коммунальные услуги. В конечном счете схема с субсидиями окончится финансовым коллапсом и замороженными городами по всей Украине.
Эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук в эфире "ГС" отметил, что в связи с введением новых правил количество желающих получить субсидию будет расти с каждым месяцем.
Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук в эфире радиостанции Голос столицы заявил, что в Украине очень много семей не имеют достаточно денег, чтобы оплатить жилищно-коммунальные услуги, особенно это касается пенсионеров.
Повысив в 4-5 раз тарифы на ЖКХ для населения, власти больше не в состоянии оплачивать субсидии на "коммуналку", которую сейчас получает чуть ли половина украинских семей. В следующем году правительство планирует существенно урезать количество льготников.
Правительство продолжает серию "непопулярных" реформ, раскручивая и без того высокий маховик инфляции. Стремительный рост цен съедает львиную часть скудных доходов бедных слоев населения, однако выгоден олигархам из когорты "любих друзів" президента.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".