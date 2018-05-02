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    Корнейчук: Гройсман втихаря изменил правила получения субсидий

    Тема:

    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (991)

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    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, власть намерена бежать в 2019-м году, поэтому им надо за год максимально украсть из бюджета, а не выплачивать субсидии "живыми деньгами" населению.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Гривны
    УНИАН
    Монетизация субсидий: мистификация и блеф

    Кабинет министров Украины ужесточил правила предоставления субсидии на ЖК-услуги для населения, сообщается на портале правительства.

    В следующем отопительном сезоне состоится монетизация субсидий на уровне потребителей и субсидии будут выдаваться "живыми" деньгами, то есть их получатели могут оставлять себе сэкономленные в результате потребления средства. Также Кабмин постановил, что при назначении субсидии будут учитывать материальное положение семьи. Если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет — кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения, — субсидию не будут назначать. Доходы от аренды имущества, в частности, от сдачи в аренду квартиры, теперь необходимо будет также указывать в декларациях о доходах — в новой графе "другие доходы". 

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    Субсидию отменят, если площадь квартиры владельца превышает 120 кв. метров, а дома — 200 кв. м. (данная норма не касается детских домов семейного типа и приемных семей). В случае безработных субсидия будет предоставляться тем, кто официально зарегистрирован в службе занятости. Тем, кто работает без оформления в Украине или за рубежом, органы соцзащиты будут автоматом считать доход в три прожиточных минимума — 5286 гривен. Субсидию будут предоставлять на основе обследования материально-бытовых условий.

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    "А тем временем Гройсман втихаря внес изменения в правила получения субсидий.

    Теперь субсидии не положены, если у семьи: автомобиль, купленный не менее чем 5 лет назад; квартира больше 120 кв.м; дом больше 200 кв.м. Уменьшен норматив социальной нормы на отопление газом до 4,5 куб на 1 кв.м", — написал политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook.

    Он также отметил, что кроме этого, безработным теперь будут записывать ежемесячный доход в размере трех прожиточных минимумов.

    "Таким образом, мы четко видим, что власть намерена бежать в 2019-м. Поэтому им надо за год максимально украсть из бюджета, а не выплачивать субсидионные деньги. Значит — надо еще уменьшить количество субсидиантов", — пояснил Корнейчук.

    Скриншот с сайта Facebook

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