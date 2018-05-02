Корнейчук: Гройсман втихаря изменил правила получения субсидий

РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины ужесточил правила предоставления субсидии на ЖК-услуги для населения, сообщается на портале правительства.

В следующем отопительном сезоне состоится монетизация субсидий на уровне потребителей и субсидии будут выдаваться "живыми" деньгами, то есть их получатели могут оставлять себе сэкономленные в результате потребления средства. Также Кабмин постановил, что при назначении субсидии будут учитывать материальное положение семьи. Если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет — кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения, — субсидию не будут назначать. Доходы от аренды имущества, в частности, от сдачи в аренду квартиры, теперь необходимо будет также указывать в декларациях о доходах — в новой графе "другие доходы".

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Субсидию отменят, если площадь квартиры владельца превышает 120 кв. метров, а дома — 200 кв. м. (данная норма не касается детских домов семейного типа и приемных семей). В случае безработных субсидия будет предоставляться тем, кто официально зарегистрирован в службе занятости. Тем, кто работает без оформления в Украине или за рубежом, органы соцзащиты будут автоматом считать доход в три прожиточных минимума — 5286 гривен. Субсидию будут предоставлять на основе обследования материально-бытовых условий.

"А тем временем Гройсман втихаря внес изменения в правила получения субсидий.

Теперь субсидии не положены, если у семьи: автомобиль, купленный не менее чем 5 лет назад; квартира больше 120 кв.м; дом больше 200 кв.м. Уменьшен норматив социальной нормы на отопление газом до 4,5 куб на 1 кв.м", — написал политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что кроме этого, безработным теперь будут записывать ежемесячный доход в размере трех прожиточных минимумов.

"Таким образом, мы четко видим, что власть намерена бежать в 2019-м. Поэтому им надо за год максимально украсть из бюджета, а не выплачивать субсидионные деньги. Значит — надо еще уменьшить количество субсидиантов", — пояснил Корнейчук.