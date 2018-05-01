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    Экономика

    Жесткий подход. За что могут лишить субсидий с 1 мая

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    Согласно постановлению Кабмина, при назначении субсидии будут учитывать материальное положение семьи, наличие автомобиля.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 1 мая — рИА Новости Украина. Кабмин Украины ужесточил правила предоставления субсидии на ЖК-услуги для населения.

    Гривны
    УНИАН
    Монетизация субсидий: мистификация и блеф

    В следующем отопительном сезоне состоится монетизация субсидий на уровне потребителей и субсидии будут выдаваться "живыми" деньгами, то есть их получатели могут оставлять себе сэкономленные в результате потребления средства.

    Также Кабмин постановил, что при назначении субсидии будут учитывать материальное положение семьи. Если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет — кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения, — субсидию не будут назначать.

    Доходы от аренды имущества, в частности, от сдачи в аренду квартиры, теперь необходимо будет также указывать в декларациях о доходах — в новой графе "другие доходы".

    Субсидию отменят, если площадь квартиры владельца превышает 120 кв. метров, а дома — 200 кв. м. (данная норма не касается детских домов семейного типа и приемных семей).

    В случае безработных субсидия будет предоставляться тем, кто официально зарегистрирован в службе занятости. Тем, кто работает без оформления в Украине или за рубежом, органы соцзащиты будут автоматом считать доход в три прожиточных минимума — 5286 гривен.

    Субсидию будут предоставлять на основе обследования материально-бытовых условий. 

    Напомним, на Буковине местные власти лишили семью субсидий из-за покупки гаджетов компании Apple. 

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