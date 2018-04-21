Монетизация субсидий: мистификация и блеф

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Этот год может стать последним, когда программа субсидий будет работать в привычном виде. Кабинет министров заявил о поэтапном введении монетизации. С первого января введена монетизация на уровне поставщиков услуг, а затем планируется монетизация на уровне простых потребителей. То есть субсидии будут выплачивать деньгами. Этап, когда средства должны направляться из бюджета не предприятиям, а гражданам, оплачивающим жилищно-коммунальные услуги, планируется ввести с 1 января 2019 года.

В Министерстве социальной политики собираются проводить монетизацию субсидий для населения в два этапа.

"На первом этапе мы планируем монетизировать субсидии для тех домохозяйств, которые имеют индивидуальное отопление, то есть используют газ или электроэнергию для отопления помещений. Мы им планируем выдавать средствами, установив серьезную ответственность за неуплату коммунальных услуг", — рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

Второй этап будет касаться тех, кто получает субсидии, проживая в многоквартирных домах, где есть централизованное отопление.

Существует опасность, что украинцы могут потратить деньги не на коммуналку, а на собственные нужды. И если деньги будут отправлять не на специальные карты, то часть украинцев может "проесть" субсидии, вместо того, чтобы заплатить за коммуналку.

По заявлению Ревы, что в случае с многоквартирными домами планируется ввести спецсчет, чтобы избежать случаев, когда за неуплату услуг некоторыми жильцами отключают весь дом.

"Когда мы говорим о многоквартирном доме, если вы платите, а ваш сосед — нет, нельзя его отключить, а вас – нет, это нужно отключить весь дом. Поэтому здесь есть проблема. Чтобы этой проблемы не было, — спецсчет, и человек с этого счета будет иметь право заплатить по определенным счетам за те коммунальные услуги, которые он получит", — подчеркнул министр.

По словам Ревы, по окончанию сезона, если человек рассчитался и у него остались средства, он может их снять и использовать так, как считает нужным.

Власть снова врет

"Еще недавно эта власть рассказывала, что монетизация позволит избежать переплат из бюджета, так как субсидироваться будут только фактически потреблённые услуги, а не по социальным нормам. И что же останется у человека, если государство ему возместит разницу исключительно за фактически потреблённые услуги? Шулер пан министр", — прокомментировал откровения Ревы глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook.

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Кроме того, он обратил внимание на еще один блеф с монетизацией.

"В три горла утверждается, что монетизация поставит крест на коррупции в тарифах. Один вопрос: как? Субсидия оплачивает уже утверждённый тариф. Субсидия никоим образом не влияет на процесс утверждения тарифов и на прозрачность этого процесса. А вся коррупция в тарифах – именно там. Но это же будет не власть майдана, если не будет лгать ради красивого словца", — считает Скубченко.

Долги растут

Несмотря на то, что субсидии в Украине получает 65% семей, долги населения за ЖКХ постоянно растут. Рекордные показатели показала и задолженность государственного бюджета по субсидиям: с 2014 года она увеличилась в 53 раза — с 490 млн до 25,93 млрд грн на конец 2017 года.

Если тарифы вырастут, денег на субсидии может не хватить. Бюджет на субсидии рассчитан с учетом уже действующих тарифов. В прошлом году Украина столкнулась с ситуацией, когда выделенных денег на коммунальные скидки не хватило. Государство влезло в долги, а многие поставщики коммунальных услуг оказались на грани банкротства, так как без компенсаций работали в убыток.

"Не успев просуществовать полтора месяца, методика монетизации субсидий поставщикам ЖК-услуг уже показала себя как не рабочая и претерпела изменения. Это говорит о том, что принималась она на скорую руку, как и большинство документов действующего правительства. Постоянные изменения нормативной базы говорят о крайне низком качестве подготавливаемых документов", — сказал РИА Новости Украина аналитик ОО "Публичный аудит" Тарас Галайда.

На конец 2017 года задолженность бюджета перед поставщиками ЖК-услуг составляла 25,9 млрд грн. из которых в январе — феврале 2018 года было погашено — 18,3 млрд грн или 56% от прошлогоднего долга.

По состоянию на 1 марта 2018 года, согласно последним данным Госстата, долг бюджета по использованным субсидиям составлял 30 млрд грн.

"Общий годовой бюджет 2018 года на субсидии составляет — 71 млрд грн. 18,3 млрд грн перечислено в январе-феврале 2018 года и 30,0 млрд грн остаток долга за 2017 год и первые 2 месяца 2018 года. По состоянию на начало марта 2018 года мы фактически уже израсходовали 48,3 млрд грн из предусмотренных в бюджете 71 млрд грн, что составляет 68% от всего годового бюджета на субсидии. На оставшиеся 10 месяцев (март – декабрь) 2018 года остается всего 22,7 млрд грн или 32% годового бюджета", — подчеркнул Галайда.

И не надейтесь

По его расчетам, при справедливом начислении субсидий, исходя из размера платежки, которая не должна превышать 15% дохода, а все что свыше покрывается субсидией в пределах установленных социальных нормативов, до конца года потребуется свыше 70 млрд грн на субсидии, а в случае повышения тарифов и того больше.

"Отсутствие необходимого финансирования правительство постарается компенсировать урезанием размера субсидий, в результате чего, то небольшое повышение пенсий, которое и так получили далеко не все, уйдет в оплату коммуналки. Рост "минималки", который фактически увеличил не размер дохода, а лишь его налогооблагаемую часть, также уйдет в оплату коммуналки", — пояснил Галайда.

Он прогнозирует, что субсидий станет меньше, тарифы могут стать выше, следствием чего будет дальнейший рост долгов населения, размер которых уже составляет рекордные — 40,5 млрд грн.

Что касается монетизации, то, по словам аналитика, в ближайшем будущем полной монетизации ожидать не следует, поскольку на это просто нет денег в бюджете, а долги монетизировать невозможно. "Максимум на что можно рассчитывать это на монетизацию услуг по содержанию дома и придомовой территории, что не превышает 10% от общих расходов на ЖК-услуги", — резюмировал эксперт.

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