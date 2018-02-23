Рева назвал точную дату начала монетизации субсидий

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Монетизация субсидий в Украине начнется с 1 января 2019 года, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Принятый закон о жилищно-коммунальных услугах предусматривает, что монетизация субсидий на уровне домохозяйства, то есть живые деньги людям, должна начаться с 1 января 2019 года в порядке, определенном Кабинетом министров Украины. Разработчики закона знали, насколько сложная эта процедура, и поэтому практически год дали органам исполнительной власти, чтобы разработать соответствующую нормативную базу, провести необходимые организационные мероприятия и внедрить эту систему с 1 января 2019 года", — сказал Рева в в эфире телеканала NEWSONE.

По его словам, до этого времени необходимо сделать некоторые шаги, которые также были прописаны.

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"Первое — это перейти от клиринговых расчетов между бюджетом и предоставителями услуг. Это первый этап монетизации. Он должен был начаться с 1января 2018 года. Собственно говоря, он начался. Но, как это всегда бывает, любой новый процесс, дело может иметь некоторые моменты, которые требуют дополнительного урегулирования", — сказал Рева.

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Ранее сообщалось, что в Украине с июля 2018 года вводится монетизация льгот на оплату ЖКХ и транспорт.