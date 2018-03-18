Все, что нужно знать о монетизация льгот на проезд

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Монетизация льгот на проезд в Украине предусмотрена законом, который был принят Верховной Радой еще 6 декабря 2016 года. В законе говорится, что порядок монетизации определяет Кабинет министров. И наконец 14 марта правительство одобрило монетизацию льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, кроме такси. На маршрутки, работающие в режиме маршрутного такси, нормы постановления Кабмина не распространяются.

В первую очередь необходимо понять, что же такое монетизация льгот. Суть этого механизма заключается в том, что люди вместо бесплатных услуг получают деньги, которыми рассчитываются за полученные услуги на общих основаниях. Например, льготник не ездит бесплатно в общественном транспорте, а оплачивает проезд деньгами, которые ему адресно насчитали.

Таким образом, согласно постановления Кабмина, вместо права на неоплачиваемый проезд человек с льготами получает ежемесячно денежный эквивалент — не менее 30 поездок по средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте.

До 2017 года компенсация за перевозку льготников перевозчикам должна была выделяться из государственного бюджета. Но в рамках децентрализации это право передали местным органам власти. Соответственно, финансирование будет осуществляться местными бюджетами. Размер ежемесячной выплаты в течение двух месяцев со дня вступления в силу постановления должны утвердить областные и Киевская городская государственная администрация.

Для лиц, имеющих право на льготы по оплате проезда на междугородных маршрутах, размер выплат увеличивается на 20%.

Для лиц с инвалидностью 1-й и 2-й групп, а также детей с инвалидностью, обучающихся в высших учебных заведениях, учреждениях общего среднего и профессионального образования, размер выплаты удваивается.

Как это будет работать

Вице —премьер по социальным вопросам Павел Розенко сделал несколько уточнений по, как он считает, некорректно "разогнанной" волне в средствах массовой информации.

Во-первых, утверждает Розенко, льготы будут предоставляться или в безналичной (как сейчас) или наличной форме. Это норма закона.

Во-вторых, решение о "монетизации льгот" будет принимать исключительно местный орган власти. Несмотря на то, что льготы на транспорт сейчас финансируются из местных бюджетов Кабинет министров предоставил право именно местным органам решать вопрос безналичная или монетизированная форма льгот будет действовать.

В-третьих, только тогда, когда местный совет примет решение о "монетизации" вступает в действие и "Порядок предоставления льгот в наличной форме…", который был одобрен правительством.

В-четвертых, никаких ограничений в "30 поездок в месяц" правительство не утверждало.

“Это дезинформация, которая вчера активно крутилась в СМИ. Вчера (14 марта — Ред.) правительство утвердило минимальные социальные нормы. Это гарантия. Ниже которой местный орган власти не вправе рассчитывать монетизированного выплату льготнику. Права человека должны быть защищены от произвола местных чиновников”, - написал Розенко на своей странице в Facebook.

И в-пятых. Органам местного самоуправления предоставлено право устанавливать любое количество поездок для льготников, но не менее минимальной социальной нормы. То есть, если местный совет примет решение о монетизации льгот, он должен установить и соответствующие социальные нормативы.

Розенко предупредил, что Кабин будет внимательно мониторить ситуацию в областях с целью “недопущения сужения прав и свобод наших сограждан”.

Экономия бюджета — не более

По мнению эксперта Фонда общественной безопасности Юрия Гаврилечко, так называемая монетизация льгот на проезд — это попытки переложить на местные бюджеты обеспечение деньгами того, что на самом деле устанавливает центральная власть.

“Согласно Порядку, утвержденному постановлением Кабмина, финансирование затрат, связанных с предоставлением льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования в городских, пригородных и междугородних маршрутах осуществляется за счет местных бюджетов. А откуда деньги у местных бюджетов немножко не понятно, поскольку не местные бюджеты устанавливают льготы. Но зато эти самые местные бюджеты устанавливают размер ежемесячной денежной выплаты. То есть, согласно пункту 4 Порядка, размер ежемесячной денежной выплаты утверждается областными, Киевской госгорадминистрацией и определяется умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте на 30 поездок", — сказал РИА Новости Украина Юрий Гаврилечко.

Кроме того, подчеркнул эксперт, к постановлению правительства есть дополнение, где указано, что эти 30 поездок распределяются в рамках социальной нормы между всеми видами городского транспорта.

"В частности в Киеве, это 5 поездок на трамвае, 5 поездок на троллейбусе, 7 поездок в метрополитене, 5 поездок на автобусе и 8 поездок на пригородном транспорте. Но давайте посчитаем: трамвай — 20 гривен, троллейбус — 20 гривен, метро — 35 гривен, автобус — 20 гривен, пригородный транспорт, допустим, — 160 гривен. Итого 255 гривен. Это не 30 раз проехал на автобусе, тридцать на метро — это всего. За счет этого достигается фантастическая экономия, потому что представить себе человека, только 5 раз в месяц путешествующего на трамвае или автобусе, я не могу. То есть человек получает 255 гривен — и большой привет — делай с ними все, что хочешь", - пояснил Гаврилечко.

Похоже, что в Кабмине не учли, что не все льготники пользуются правом на льготный проезд в равной степени. Например, чернобылец, живущий в деревне, пользуется общественным транспортом гораздо реже, чем тот, который проживает в городе. Таким образом, похоже компенсация льготы на бесплатный проезд не является справедливой для всех льготников.

Гаврилечко считает неправильным монетизировать льготы в денежном эквиваленте, потому что льготы не являются обязательными платежами государства.

“Льготы — это возможность что-то использовать. Если ты пользуешься этой возможностью, государство это оплачивает, не пользуешься — не оплачивает. Льготы предоставляются не ради социальной справедливости. Если у человека есть теоретическая возможность съездить куда-то за государственный счет и ты этим не пользуешься, это не должно оплачиваться. Самый простой и самый логичный в этом отношении вариант монетизации — обеспечение всего транспорта системами учета, и по заявлению выдача и оплата, соответственно, каждому льготнику проездного. Вот это будет монетизация, а то, что предложили сейчас — это давайте сэкономим бюджетные деньги, выдав по 200 с хвостиком гривен в зубы, а дальше крутись, как хочешь", — считает Гаврилечко.

Читайте также: Ситуация критическая, изменений не будет. Украинцы думают только о выживании

В целом идея монетизации весьма привлекательна, поскольку способствует прозрачности использования бюджетных средств. Но все зависит от того, насколько профессионально продуман механизм ее реализации и соответствует ли она реалиям. Например, в России, закон о монетизации льгот, который был принят в 2004 году, оказался неподготовленным и непродуманным; после многочисленных протестов льготников он заставил власти в пожарном порядке латать дыры в реформе и выделять на нее дополнительные средства. Система социальной поддержки населения с тех пор пришла в равновесие, а монетизация, по мнению экспертов, была в целом правильным шагом.