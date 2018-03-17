Ситуация критическая, изменений не будет. Украинцы думают только о выживании

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Нестабильная ситуация в стране и падение уровня жизни привели к тому, что личные проблемы украинцев свелись только к решению экономических вопросов. При этом более трети населениях никаких изменений не ожидают, а каждый девятый украинец ожидает ухудшения. На этом фоне при растущем разочаровании во власти треть страны думает об эмиграции. Подробнее о настроениях украинцев — в обзоре РИА Новости Украина.

Критическая ситуация и вопросы выживания

Нынешняя ситуация в Украине — критическая и напряженная, а страна нуждается в кардинальных изменениях. Как выяснили социологи по итогам проведенного в декабре 2017 года опроса, так считает большинство украинцев.

По данным нового соцопроса группы "Рейтинг", 33% наших сограждан оценивают ситуацию в государстве как критическую, а 59% — как напряженную.

«Фактически речь идет о большом беспокойстве, которое царит в умах наших граждан», — прокомментировал результаты исследования директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

При этом 60% уверены, что Украине необходимы кардинальные изменения. Но есть сторонники оставить все, как есть, или вернуть, как было.

"О том, (что) пусть все остается как есть, лишь бы не хуже, говорит каждый шестой, и примерно столько же говорят, что надо все вернуть, как было. Каждый вкладывает сюда свой личный смысл. Может, кто-то Советский Союз вспоминает, а кто-то период, скажем так, домайданный. Но то, что 60% говорят, что нужны кардинальные изменения, это очень весомо. При этом, с одной стороны, украинцы нуждаются в стабильности. Они это признают, они об этом говорят, чтобы иметь уверенность в завтрашнем дне", — отметил социолог.

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Наряду с этим, около четверти респондентов считают, что через 5 лет ситуация в их семьях изменится к лучшему. 37% опрошенных заявили, что никаких изменений не ожидают, а ухудшения ожидают 18% респондентов.

В контексте результатов исследования, как свидетельствует социология, для украинского общества реально стоит вопрос выживания.

«Не является нормальным явление, когда 9 из 10 людей в стране считают ситуацию напряженной… К сожалению, мы видим, что сегодня для украинского общества реально стоит вопрос выживания… Личные проблемы свелись к экономическим вопросам, и во многом, я бы это связывал с тем, что политическая элита привыкла откупаться. Политическая элита фактически довела сегодняшнее общество до того, что оно находится на этапе удовлетворения своих первичных потребностей, на которые не хватает средств», — прокомментировал данные Руководитель Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый координационный центр» Олег Саакян.

Опрос в формате личного формализованного интервью проводился среди 30 000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность репрезентативности составляет не более 0,6%.

Желание эмигрировать Всеукраїнська Аграрна Рада Восстание сельхозмашин. Аграрии угрожают трассам Украины

На фоне падения уровня жизни многие украинцы задумываются о том, чтобы покинуть Украину. Так, хотели бы эмигрировать из страны почти треть населения — 27% опрошенных обдумывают такие планы. Около 65% опрошенных украинцев отметили, что не хотят менять страну проживания. Еще 8% респондентов не определились с ответом.

Среди тех, кто хотел бы покинуть Украину и переехать за границу, больше всего респондентов до 35 лет. Большее желание проживать за границей также изъявляют мужчины, люди с высшим образованием и высоким уровнем доходов. Наибольшее число тех, кто хочет эмигрировать из Украины, в Житомирской, Сумской, Закарпатской, Тернопольской и Черновицкой областях, а также в Киеве.

Также желание переехать в другую страну для проживания значительно выше среди тех респондентов, в семьях которых есть работающие за границей родственники. Половина опрошенных желаемой страной для проживания своих детей назвали Украину, четверть выбрали бы для своих детей страны Европейского Союза, 7% — США, 2% — Россию, 13% не смогли определиться с ответом на вопрос.

Украину же, как страну для проживания своих детей, чаще выбирали старшие респонденты, жители сел и лица с низким уровнем доходов. Молодежь, более обеспеченные и образованные граждане чаще выбирали другие страны, как возможное место жительства следующего поколения.

Вместе с тем, заместитель директора социологической группы «Рейтинг» Любомир Мысив уточнил, что настроения по эмиграции у украинцев за последний год практически не изменились, ранее о желании уехать также говорили около трети населения. Однако, как подчеркивает Мысив, речь идет только о намерении, а это не означает, что эти люди обязательно покинут страну.

Он также спрогнозировал, что если ситуация в стране будет ухудшаться, то все большее количество людей будет говорить о желании выехать из Украины.

«Я не могу сейчас прогнозировать, пока стремительной динамики роста мы не замечаем в данный момент. Я надеюсь, что мы повторим этот вопрос где-то осенью, и тогда увидим изменения. Все будет зависеть от ситуации, которая сложилась в стране, от политической, от экономической ситуации. Опять же чем больше будет углубляться кризис, тем большее количество населения будет выражать желание работать или сменить место жительства, страну. Это очевидно, поскольку в первую очередь молодежь, которая является наиболее мобильная, энергичная, у нее много желаний, много разных запросов, она будет в первую очередь смотреть на то, чтобы все-таки эмигрировать из страны. Опять же повторяю, это желание, это всего лишь намерение», — сказал Мысив в эфире радиостанции «Голос Столицы».

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О пессимистических настроениях украинцев и разочаровании властью свидетельствуют также электоральные предпочтения граждан. Согласно результатам опроса, в президентском рейтинге идет утверждение лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко (18,7% поддержки), в то время как у действующего главы государства Петра Порошенко - 15,6%.

Как разъясняют социологи, недовольство властью перерастает в то, что Порошенко, в случае попадания во второй тур вместе с Тимошенко, выигрывает только в 4 областях.

"А остальные области выигрывает Юлия Тимошенко, что свидетельствует о неудовлетворенности властью. <…> Мы также видим большое количество кандидатов, которые имеют примерно одинаковые показатели", — говорит Антипович.

Напомним, как писало РИА Новости Украина, весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.

По данным открытых источников интернет