Почему субсидии - зло и куда они загоняют людей

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В начале марта вице-премьер-министр Украины по вопросам регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что в настоящее время субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получает 65% населения страны.

В украинском правительстве постоянно бравируют субсидиями, настаивая на том, что государство таким образом протягивает руку помощи нуждающимся. Но первое, что нужно знать о субсидиях — это не помощь государства несчастным гражданам, как это пытается представить власть, а принудительное, несправедливое, необоснованный и безальтернативное перераспределение денежных средств между "средним классом" и "нищими". И это перераспределение осуществляется путем принудительного изъятия денежных средств у "среднего класса" и погашения ими долгов "бедного" населения Украины перед жилищно-коммунальными и газовыми монополиями.

Платежеспособное населения Украины, которого с каждым годом становится все меньше и меньше, оплачивая жилищно-коммунальные услуги по заведомо завышенным тарифам, фактически оплачивает в их структуре, кроме производственной себестоимости и прибыли поставщиков и производителей, существенную часть налогов и сборов, которые являются финансовой базой для выплаты субсидий.

"Проще говоря, это выглядит так: из оплаченных Ивановым 2000 грн за жилищно-коммунальные услуги, 1000 грн направляется на погашение их себестоимости, а 1000 грн, осуществив определенный круговорот, попадает в бюджет — оттуда в виде субсидии направляется монополистам в качестве оплаты за Петрова, который оформил субсидию. При этом, государство в лице Гройсмана, Порошенко, Ревы и других чиновников, заявляет Петрову, что это проявление заботы власти, хотя субсидия выделяется благодаря средствам Иванова (платежеспособного населения), а не Гройсмана и Порошенко", — поясняет РИА Новости Украина ведущий аналитик ОО "Публичный аудит" Тарас Галайда.

Удар по среднему классу

В стране, где "средний класс" находится в одном шаге от черты бедности, а количество бедных достигает более 50%, подобные механизмы не способствуют улучшению социального положения "бедных". Это наоборот приводит к сползанию "среднего класса" сверху вниз и, таким образом, растет число бедных украинцев.

Blitz.if.ua Правила начисления субсидии

И этот факт подтверждается официальными данными Госстата. В связи с ростом тарифов, без пропорционального увеличения доходов, количество семей, которые не могут самостоятельно оплатить жилищно-коммунальные услуги, то есть бедных, за последние три года увеличилось в 5,8 раз. Общее количество таких лиц в 2017 году достигло 24 млн 640 тыс. человек, или 58,7% от всего населения Украины. Для сравнения, в 2014 году бедных насчитывалось 4 млн 200 тыс. человек, или 9,2%.

Таким образом за последние три года количество бедных людей, которые не в состоянии самостоятельно оплатить свои бытовые нужды, увеличилось на 20,4 млн человек. Почти половина (49,5%) населения Украины всего за три года оказалось в условиях, когда она не в состоянии самостоятельно себя обеспечивать, оплачивая собственные счета.

Доходы не поспевают за тарифами

Стоит напомнить, что причиной роста стоимости жилищно-коммунальных услуг стало резкое взвинчивание цены на газ. Конечно, газ в Украине дорожал и до 2015 года, но раньше это происходило постепенно и сбалансировано. А в 2015 году правительство решило пренебречь этим принципом, что и привело к плачевным последствиям. "И решение Кабмина не было спонтанным или случайным — это заранее спланированная, согласованная с МВФ и поддержанная парламентским большинством "тарифная политика", которая противоречит не только действующему законодательству, но и здравому смыслу", — считает Тарас Галайда.

На фоне катастрофического падения размера средней заработной платы в 2015-2016 гг. с $430 до $209 произошло беспрецедентное повышение цены на газ с 1089 до 7188 грн за тыс. кубометров, что обусловило рост тарифов на отопление и горячую воду втрое.

"В соответствии с Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах" (как в новом, так и в действующем в 2014-2016 гг.), государственная политика в сфере ЖКХ основывается на принципе регулирования цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги с учетом достигнутого уровня социально-экономического развития и природных особенностей соответствующего региона. Применение этого принципа позволяло в течение долгих лет соблюдать баланс между доходами населения и тарифами на ЖКУ, а его нарушение в 2015 году привело к катастрофической бедности и долгам", — констатировал Тарас Галайда.

Это также подтверждают данные Госстата. Долги населения за последние три года, согласно официальной статистике, увеличились в 2,8 раза — с 11,5 млрд до 32,3 млрд грн.

Кроме этих долгов, рекордные показатели показала задолженность государственного бюджета по субсидиям: с 2014 года она увеличилась в 53 раза — с 490 млн до 25,93 млрд грн на конец 2017 года.

В "Публичном аудите" подчеркивают, что учитывая непрерывный рост тарифов без пропорционального увеличения доходов количество обращений за субсидиями с каждым годом будет только расти, а потребность бюджета в финансовых ресурсах для покрытия субсидий, соответственно, будет увеличиваться. Однако правительство не в состоянии в полной мере обеспечить им же созданную систему коммунальных субсидий.

Денег не хватает

Раз число бедных постоянно растет, соответственно, должны расти и объемы средств, выделяемых на субсидии, но с этим у правительства возникли проблемы.

В 2017 году предусмотренных в бюджете денег на субсидии не хватило даже после внесения изменений и увеличения расходов до 68,79 млрд. Согласно официальным данным Госстата, за 2017 год субсидий оплачено на общую суму 62,92 млрд грн, а долг по субсидиям на конец года составил 25,93 млрд грн. Таким образом за 2017 год общие расходы на субсидии с учетом долгов составили 88,85 млрд грн.

В бюджет 2018 года правительством было заложено 71 млрд грн, из которых 20 млрд уйдет в погашение долгов 2017 года и на 2018 год фактически останется 51 млрд грн.

"Учитывая, что при потребности в 110 млрд грн. фактически на 2018 год в бюджете останется после оплаты долгов за 2017 год, лишь 50 млрд, более 50% нуждающихся не получат субсидию под разными предлогами. Из-за колоссальной нехватки средств на субсидии, власть регулярно ужесточает правила ее получения, для максимального отсеивания нуждающихся", — пояснил Тарас Галайда.

То ли еще будет

Эксперт напомнил, что в 2017 году украинская власть взяла обязательства перед МВФ сократить затраты на субсидии, ограничить число участников данной программы, а также ввести "абонплату" на газ и отопление. Указанные, в меморандуме от 2 марта 2017 года, обязательства были выполнены частично, а их полное выполнение продолжится в этом году.

"Учитывая фундаментальные недостатки, несовершенство и недееспособность действующей системы жилищно-коммунальных субсидий, а также ее последствия, оптимальным, на наш взгляд, является вариант пересмотра тарифов в сторону их уменьшения, отход от привязки к импортному паритету и возврат к классическому, затратному методу их расчета, включающему себестоимость, транспорт, минимум налогов и небольшую рентабельность. Это позволит восстановить нарушенный правительством баланс между доходами и обязательными расходами граждан, вернуть максимальное число украинцев в "режим самообеспечения" и как следствие вернуться к оптимальному числу льготников в пределах 10%", — Тарас Галайда.