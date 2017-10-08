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    Эксперт назвал число украинцев, которые получат субсидии на коммуналку

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    Эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук в эфире "ГС" отметил, что в связи с введением новых правил количество желающих получить субсидию будет расти с каждым месяцем.
    Андрей Никончук
    Украинский институт анализа и менеджмента политики

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook, что денег хватит на то, чтобы в течение отопительного сезона предоставить субсидии всем украинцам, которые за ними обратятся. По его словам, в Украине официально начался процесс расчета размера зимних субсидий.

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    В течение этого месяца управления соцзащиты населения автоматически рассчитают размеры помощи на отопительный сезон всем тем, кому в мае этого года была переназначена субсидия на период 2017-2018 годов. Никаких документов или справок субсидиантам повторно подавать или доносить не нужно.

    Многим ли в действительности удастся получить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, в эфире радиостанции Голос столицы спрогнозировал эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

    "На 1 сентября заявления на получение субсидий подали более 7 млн ​​человек. К 1 октября, к 1 ноября число этих людей будет динамично увеличиваться, поскольку в связи с новыми правилами количество потенциальных получателей будет расти. Я думаю, что общее количество людей, которым будет назначена субсидия, независимо от того, сколько обратится — а обратится, я убежден, где-то до 10 млн человек — это будет около 8 миллионов", — отметил эксперт.

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