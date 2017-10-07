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    Гройсман объявил о начале расчета размера зимней субсидии

    (обновлено: )17904
    Гройсман сообщил, что в Украине официально начался процесс расчета размера зимней субсидии. По его словам, никаких документов или справок субсидиантам повторно подавать или доносить не нужно.
    Владимир Гройсман
    Сайт правительства Украины

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил об официальном начале процесса расчета размера зимней субсидии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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    "В Украине официально начался процесс расчета размера зимней субсидии. В октябре управления социальной защиты населения автоматически рассчитают размер пособия на отопительный сезон всем тем, кому в мае этого года субсидия была переназначена на новый период — 2017-2018 гг.", — отметил премьер.

    По его словам, никаких документов или справок субсидиантам повторно подавать или доносить не нужно. 

    "Заявление и Декларацию о доходах заново необходимо было подать только семьям, которые: арендуют помещения; имеют изменения в составе семьи — кто прописался или выписался за последний год; хотят получить субсидию на твердое топливо", — подчеркнул премьер.

    Гройсман добавил, что о финансировании на субсидии по оплате ЖКУ беспокоиться не стоит: "Денег хватит на всех!".

    Как сообщалось ранее, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук в эфире радиостанции Голос столицы заявил, что в Украине очень много семей не имеют достаточно денег, чтобы оплатить жилищно-коммунальные услуги, особенно это касается пенсионеров.

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