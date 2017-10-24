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    Розенко: на монетизацию субсидий надо выделить около 1,5 млрд грн

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    По словам вице-премьер-министра, 1,7 млн украинских семей находятся в списках на монетизацию субсидий на оплату коммунальных услуг.
    Вице-премьер министр Павел Розенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. В списках на монетизацию субсидий на оплату услуг ЖКХ находятся 1,7 млн украинских семей, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

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    По его словам, для выплат субсидий этим семьям необходимо выделить около 1 млрд 300 млн – 1 млрд 500 млн грн.

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    "Эта сумма примерно равна 1 млрд 300 млн — 1 млрд 500 млн грн. Мы платим эту сумму по факту экономии за прошлый отопительный сезон. Эти суммы являются постоянными и меняться не будут. Это окончательные списки на 1 млн 700 тыс украинских семей", — сказал Розенко в эфире телеканала "112 Украина". 

    По его словам, денег для выплат в государственном бюджете достаточно.

    "Все есть. Учитывая то, что соответствующее постановление Кабмина о начале этого процесса было принято еще в апреле", — заявил Розенко.

    Напомним, 7 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил об официальном начале процесса расчета размера зимней субсидии. 

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