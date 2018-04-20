Цены мчатся в Европу: рейтинг самых подорожавших продуктов в Украине

По итогам первого квартала 2018 года был составлен рейтинг самых подорожавших продуктов. Оказалось, что наибольший скачок цен произошел практически по всем группам, однако наибольшие ценовые изменения показали овощи.

Цена на морковь повысилась на 38%, на свеклу — 35%, капусту — 7 %, картошку — на 10%, на лук — 9 процентов.

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Также в числе ценовых рекордсменов уже привычно оказалось мясо и колбасные изделия. Килограмм свинины и говядины повысился в цене на 2 гривны, колбасы — минимум на 1,5 гривны.

Напомним, в феврале гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что ценовой индекс борща вырос почти на 50% за год. "За год стоимость борща выросла практически на 50% и приближается к 100 гривнам (около 3,7 долларов по курсу Нацбанка) за кастрюлю", — сообщил Дорошенко.

Инфографика. Снова подорожание. Как будут расти цены на ж/д билеты