Скубченко: о блефе с монетизацией субсидий

РИА Новости Украина

В Министерстве социальной политики планируют провести монетизацию субсидий для домохозяйств в два этапа.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, на первом этапе планируется монетизировать субсидии для тех домохозяйств, которые имеют индивидуальное отопление, то есть используют газ или электроэнергию для отопления помещений. Второй этап будет касаться тех, кто получает субсидии, проживая в многоквартирных домах, где есть централизованное отопление.

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"Следующий этап, — выдавать тем, кто получает субсидии, проживая в многоквартирных домах, где есть централизованное отопление. Там, мы считаем, должны быть спецсчета, с карточками, потому что если, например, вы не платите за жилищно-коммунальные услуги и у вас индивидуальное отопление, вас исполнитель услуги может в любой момент просто лишить этой услуги. Для того, чтобы ее восстановить, вам надо заплатить", — сказал министр.

По его словам, по окончанию сезона, если человек рассчитался и у него остались средства, он может их снять и использовать так, как считает нужным.

Комментируя заявление министра, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко отмечает, что еще недавно эта власть рассказывала, что монетизация позволит избежать переплат из бюджета, так как субсидироваться будут только фактически потребленные услуги, а не по социальным нормам.

"И что же останется у человека, если государство ему возместит разницу исключительно за фактически потребленные услуги? Шулер пан министр", — задается вопросом Скубченко у себя в Facebook.

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По его мнению, власти блефуют, когда говорят, что монетизация поставит крест на коррупции в тарифах.

"Один вопрос: как??? Субсидия оплачивает уже утвержденный тариф. Субсидия никоим образом не влияет на процесс утверждения тарифов и на прозрачность этого процесса. А вся коррупция в тарифах – именно там. Но это же будет не власть майдана, если не будет лгать ради красивого словца", — резюмирует Скубченко.