Украинцы стали меньше получать субсидии - Госстат

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. С января по февраль этого года общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату ЖКУ, составила 352,1 млн грн, сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Эта сумма на 78,5% (или 1 млрд 284 млн грн) ниже показателя января-февраля 2017 года.

По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии были назначены 332,4 тыс. домохозяйств, что в 3,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Отмечается, что средний размер субсидии в Украине на одну семью в феврале-2018 сократился на 36% по сравнению с февралем-2017 и составил 1005,2 грн.

Согласно данным статведомства, в феврале-2018 субсидии на оплату жилкомуслуг получали 6,44 млн домохозяйств в Украине, что составляет 43% от общего количества домохозяйств в стране.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что монетизация субсидий в Украине начнется с 1 января 2019 года.