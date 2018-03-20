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    Экономика

    Украинцы стали меньше получать субсидии - Госстат

    (обновлено: )119
    По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии были назначены 332,4 тыс. домохозяйств, что в 3,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
    Получение субсидии
    УНИАН

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. С января по февраль этого года общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату ЖКУ, составила 352,1 млн грн, сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

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    Эта сумма на 78,5% (или 1 млрд 284 млн грн) ниже показателя января-февраля 2017 года.

    По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии были назначены 332,4 тыс. домохозяйств, что в 3,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

    Отмечается, что средний размер субсидии в Украине на одну семью в феврале-2018 сократился на 36% по сравнению с февралем-2017 и составил 1005,2 грн.

    Согласно данным статведомства, в феврале-2018 субсидии на оплату жилкомуслуг получали 6,44 млн домохозяйств в Украине, что составляет 43% от общего количества домохозяйств в стране.

    Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что монетизация субсидий в Украине начнется с 1 января 2019 года.

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