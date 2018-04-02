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    Аналитика и комментарии

    Получаете субсидию? Ждите в гости ревизора

    (обновлено: )23712
    Украинцев с субсидиями ждет новый "сюрприз". Власти хотят расширить полномочия социальных инспекторов, чтобы те могли ходить по квартирам субсидиантов, а также имели доступ ко всей информации о человеке.
    Заявление на получение субсидии. Архивное фото
    Украинское фото

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Незваные гости

    Получателям субсидий в Украине приготовили "сюрприз". Власти планируют расширить полномочия социальных инспекторов — "ревизоров", — чтобы те лично могли посещать получателей субсидий и оценивать их "степень нуждаемости".

    В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект.

    В комментарии "Обозревателю" замминистра соцполитики Виталий Музыченко уточнил, что законопроект находится в парламенте, но Рада не спешит рассматривать документ.

    "Проверка проводится и сейчас, но чтобы улучшить ее качество, нужно принимать законопроект", — пояснил замминистра.

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    Сейчас социальные инспекторы чаще всего лишь проверяют, как используется госпомощь при рождении ребенка.

    Согласно проекту закона, социальный инспектор будет иметь право:

    — контролировать назначение социальной помощи;

    — проверять сведения, которые влияют на установления права на получение социальной поддержки;

    — инициировать обследование социальными аудиторами материально-бытовых условий семей;

    — посещать получателей социальной поддержки по месту жительства с целью определения достоверности сведений о степени нуждаемости и возможности нахождения дополнительных источников для существования;

    — бесплатно получать данные, необходимые для установления права на социальную поддержку;

    Если документ примут, в первую очередь "ревизоры" пойдут с проверками к тем субсидиантам, к которым у социальных служб уже возникли вопросы.

    Как говорят юристы, после принятия этого закона инспектор сможет открыть реестр недвижимости и посмотреть, сколько квартир есть в собственности той или иной семьи.

    Инспектор будет иметь право получить всю необходимую информацию о человеке, чтобы определить нужна ли ему госпомощь — выписки из любых существующих баз данных и реестров, кроме, банковской тайны.

    "Ревизоры" будут страшны тем, людям, у которых появилась дорогая бытовая техника или же  ремонт. В таком случае к человеку, который имел возможность получить государственную дотацию, применят санкцию – лишение субсидии.

    Если же владелец квартиры, будет препятствовать, тогда – этот факт могут расценить как сигнал для немедленной ликвидации госвыплат.

    Число субсидий

    Как заявлял вице-премьер Украины по проблемам областного развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сейчас субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получает 65% жителей.

    В городах субсидия назначена 6,03 млн домохозяйств, в сельской местности – 2,78 млн.

    Между тем, всего за три года почти половина (49,5%) населения Украины оказалось в условиях, когда она не в состоянии себя обеспечивать, оплачивая собственные счета. 

    Раз число бедных постоянно растет, соответственно, должны расти и объемы средств, выделяемых на субсидии, но с этим у правительства возникли проблемы.

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    В 2017 году предусмотренных в бюджете денег на субсидии не хватило даже после внесения изменений и увеличения расходов до 68,79 млрд. Согласно официальным данным Госстата, за 2017 год субсидий оплачено на общую суму 62,92 млрд грн, а долг по субсидиям на конец года составил 25,93 млрд грн. Таким образом, за 2017 год общие расходы на субсидии с учетом долгов составили 88,85 млрд грн.

    В бюджет 2018 года правительством было заложено 71 млрд грн, из которых 20 млрд уйдет в погашение долгов 2017 года и на 2018 год фактически останется 51 млрд грн.

    "Учитывая, что при потребности в 110 млрд грн фактически на 2018 год в бюджете останется после оплаты долгов за 2017 год лишь 50 млрд, более 50% нуждающихся не получат субсидию под разными предлогами. Из-за колоссальной нехватки средств на субсидии, власть регулярно ужесточает правила ее получения, для максимального отсеивания нуждающихся", — пояснял ведущий аналитик ОО "Публичный аудит" Тарас Галайда.

    Впрочем, чиновники прогнозируют: количество получателей субсидии в Украине будет сокращаться. Во-первых, период резкого роста тарифов на коммуналку уже позади, во-вторых – доходы украинцев увеличиваются.

    В прошлом году в ведомстве заявили: 40% официально трудоустроенных получают минимальные зарплаты. И все они имели право обратиться за "коммунальной скидкой". За это время "минималка" выросла.

    По материалам из открытых источников интернет

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