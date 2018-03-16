Киевлянам грозит остаться без горячей воды из-за субсидий – Герус

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Киевляне могут остаться без горячей воды. А все потому, что "Киевэнерго" имеет значительный долг перед своим поставщиком — "Киевгазом". В Facebook пресс-служба "Киевгаза" опубликовала соответствующее сообщение, в котором говорится следующее: "Киевляне платят за коммунальные услуги, а "Киевэнерго" не рассчитывается со своими поставщиками, присваивая полученные от киевлян денежные средства".

Сейчас долг "Киевэнерго" перед "Киевгазом" составляет 250 тысяч гривен. Это создает значительные риски для газораспределительной компании, и поэтому дальнейшее сотрудничество с "Киевэнерго" в условиях систематической неуплаты и дальнейшего накопления долга — под угрозой. Поэтому есть вероятность того, что "Киевэнерго" из-за своих долгов оставит столицу без горячей воды.

Напомним, что в сентябре прошлого года "Киевэнерго" задолжало "Киевгазу" почти 170 тысяч гривен. В результате такой суммы долга, газораспределительная компания была вынуждена прекратить транспортировку голубого топлива в котельные "Киевэнерго", из-за чего более тысячи жилых домов столицы остались без горячей воды.

Для решения вопроса долгов "Киевэнерго" перед "Киевгазом", газораспределительная компания обращалась к местным властям, однако Киевская горгосадминистрации так и не вмешалась в ситуацию.

Действительно ли киевлянам грозит отключение горячей воды, рассказал бывший член Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому виник такий багатомільйонний борг "Київенерго" перед "Київгазом"?

— Я думаю, там може бути дві причини. Перша – це дійсно "Київенерго" може отримувати кошти від споживачів і витрачати їх на якісь інші потреби, а в компанії є достатньо різні потреби, і можуть бути затримки певні в платежах саме "Київенерго" на "Київгаз". Але я допускаю, що це навіть не головна причина. Я думаю, що ще суттєвіший фактор, це те, що, окрім того, що самі споживачі платять за послуги, так ще й частина споживачів користується субсидіями, і таким чином за них держава має відшкодовувати ті обсяги субсидій, якими користуються субсидіанти. Так ось дуже часто держава, уряд, Міністерство фінансів, Казначейство з затримкою проводять ці субсидії і таким чином можуть виникати певні заборгованості. Тому в даному випадку не виключено, що "Київенерго" не отримало це відшкодування по субсидіях, і відповідно, якщо вони не отримали це відшкодування, то в нього виникає борг далі перед своїми постачальниками. І це дійсно проблема досить серйозна, тому що вона вже призводила в минулому до певних обмежень в подачі гарячої води, причому на досить тривалі строки.

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Чи дійсно є ймовірність того, що кияни залишаться без гарячої води, через борги "Київенерго"?

— Я думаю, що в березні такого не відбудеться, в опалювальний сезон такого не роблять, і, я думаю, що не зроблять цього разу. Але загалом така імовірність може бути, на жаль, тому що, наприклад, минулого року, якщо ми пам’ятаємо, в травні два або три райони Києва залишилися без гарячої води. В принципі тоді проблема була досить схожа. Також були не відшкодовані обсяги субсидій, "Київенерго" заборгувало і далі по ланцюжку, була обмежена подача газу, і відповідно кияни залишилися без гарячої води. Якщо я не помиляюся, десь місяці два в деяких районах міста Києва не було гарячої води, це була досить така масштабна проблема. Єдине, що хотілося б, щоб з цього були зроблені вже певні висновки і отримані певні уроки, щоб знову таке не повторилося, тому що, якщо ми констатуємо факт зростання тарифів, то це має якось корелюватися із якістю послуг. Якщо люди платять підвищені тарифи, то послуги мають бути певної якості, вони мають бути надійні і безперебійні. Тому що, якщо тарифи ростуть, а гаряча вода сьогодні є, завтра – немає, то тоді дуже важко пояснити зростання тарифів українському суспільству.

Чому столична влада не втрутилась в цю ситуацію досі?

— Справа в тому, що у столичної влади є певні можливості, але вони досить обмежені, тому що субсидії відшкодовує державний бюджет. Тому це питання такого загальнонаціонального масштабу, і це має вирішуватись на рівні уряду, Міністерства фінансів. В принципі цього року закладено, якщо я не помиляюсь, 60 млрд грн на відшкодування субсидій, тому кошти нібито мають бути. Але можуть бути технічні затримки, коли виникає заборгованість за місяць або навіть за два місяці. Я думаю, що тут просто потрібно більше додаткової інформації. Але тут питання не тільки до Київської міської державної адміністрації, а, можливо, навіть більше питання до того, як система субсидій функціонує на загальнонаціональному рівні.

Громада якось може вплинути на ситуацію?

— Громада може вплинути на ситуацію, мабуть, якщо будуть якісь акції прямої дії, якісь багатолюдні пікети, тоді вже на це будуть змушені реагувати. Так просто індивідуально якісь окремі жителі або групи мешканців якихось будинків окремих, я думаю, що навряд чи зможуть вплинути. Але нам не потрібно забувати, що на сьогодні це просто заява і ніякого відключення гарячої води немає. Тому проблема є, її треба чітко ідентифікувати, чітко зрозуміти, з’ясувати причини, але не потрібно її перебільшувати. Гаряча вода сьогодні в Києві, наскільки я розумію, у всіх є. І, я думаю, що цього місяця вона точно в усіх буде. А що відбудеться до квітня, можливо, ці борги погасяться, хоча б частково, і в нас такого не відбудеться, що буде вимкнута гаряча вода. Тому не потрібно перебільшувати цю проблему, я все-таки сподіваюсь, що знов-таки крайніми в цій проблемі не виявляться споживачі, в тому числі ті споживачі, які вчасно оплачують свої послуги. Тому що, ми розуміємо, що, якщо гаряча вода на якісь будинки відключається, то вона вже відключається і для тих, хто не заплатив, і для тих, хто на субсидіях, і для тих, хто не на субсидіях, і все в повному обсязі заплатили. Тому це звичайно не справедливо, але, знову ж таки, поки що ніяких відключень немає. Є борг, і оцей от борг треба якось вирішувати, і те, що проблема вийшла в якесь суспільне обговорення, можливо, підштовхне відповідних чиновників і політиків, які приймають рішення, до того, щоб її швидше вирішити. І вона буде локалізована, і вона не призведе до відключення гарячої води. Я в це вірю і я на це сподіваюсь.

Повідомлення від слухача: "На зміну акції "Прикрути" прийде акція "Не плати".

— Це із розряду гумору. Знов ж таки я сподіваюсь, що до цього не дійде, тому що, якщо кияни вчасно платять за свої послуги, а в основному кияни вчасно платять за свої послуги, то тоді вони не мають бути крайніми в тих проблемах. Неправильно відключати гарячу воду тим споживачам, які вчасно оплачують. Я сподіваюся, що це розуміють і на рівні уряду, і на рівні тих, хто приймає рішення, і я сподіваюсь, що до цього не дійде. Сьогодні ми маємо лише борг "Київенерго" перед "Київгазом", там постійно є певні заборгованості, в них є між собою господарські відносини, і зрозуміло, щоб піднатиснути один на іншого, робляться заяви, що це може призвести до вимкнення гарячої води, тому що тоді проблема набуває певного резонансу. Якщо вона набуває певного резонансу, тоді вже створюється певний тиск, в тому числі і суспільний тиск, політичний тиск для того, щоби проблема вирішилася. І я так розумію, що "Київгаз" хотів таким чином трошки піднатиснути на "Київенерго", щоб ті якось по швидше закрили цей борг. Тому поки що до відімкнення гарячої води справа не доходить, я думаю, що в нас буде все нормально, в березні точно ніякого відімкнення гарячої води не буде.

Повідомлення від слухача: "Чи може орендатор "Київєнерго" просто не платити, тому що в квітні очікується повернення мереж в муніципальну власність?".

— Дійсно, зараз діє оренда до 28 квітня, і далі мають прийматися якісь рішення. Але буде дуже складно змінити компанію, і мені навіть важко сказати, яке буде прийнято рішення, яким чином може бути зміна орендаря. Тому що має бути якась нова компанія, яка має відповідних людей, штат, техніку, функціональні можливості, щоб забезпечити все теплове господарство міста Києва. Тому я не думаю, що це напряму пов’язано з тим, що в квітні закінчується оренда, хоча все може бути. Тут я не візьмусь говорити, але, якщо це пов’язано з цим, то тоді звичайно має бути жорстка реакція на дії "Київенерго", тут потрібно аналізувати, чи є борги перед "Київенерго", як споживачів, так і держави по субсидіях. Споживачі платять досить непогано, тому боргів від споживачів скоріше за все немає. Якщо немає боргів по субсидіях від держави, а "Київенерго" не платить, тоді вся проблема сконцентрована на "Київенерго" і тоді мають бути досить жорсткі дії по відношенню до компанії. Якщо це борги по субсидіях від держави і просто дзеркальні борги далі "Київенерго" на "Київгаз", тоді це проблема не в "Київенерго". Тоді це проблема в тому, що в нас неефективно працює система субсидій, і вона дає іноді збої, і вона іноді створює такі от певні або проблеми, або тимчасові незручності. Тут треба мати просто більше вхідної інформації.

Ранее эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко отметил, что субсидии – это показатель бедности украинцев.

А основатель Школы эффективного ОСМД Андрей Саук отметил, что монетизация субсидий простимулирует граждан к экономии.