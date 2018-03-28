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    К вам придут ревизоры. Получателям субсидий приготовили "сюрприз"

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    В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о расширении полномочий социальных инспекторов, которые, в частности, лично смогут проверять материальное положение получателей субсидий.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Украине планируют расширить полномочия социальных инспекторов — "ревизоров", — которые смогут посещать получателей социальной помощи, в том числе и субсидиантов, и инициировать проверки материального положения семей.

    В комментарии "Обозревателю" замминистра соцполитики Виталий Музыченко сообщил, что на данный момент соответствующий законопроект находится в парламенте, при этом, по словам чиновника, "Рада не спешит" рассматривать документ.

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    "Проверка проводится и сейчас, но чтобы улучшить ее качество, нужно принимать законопроект", — пояснил замминистра.

    Согласно проекту закона, социальный инспектор имеет право:

    — контролировать назначение социальной помощи;

    — проверять сведения, которые влияют на установления права на получение социальной поддержки;

    — инициировать обследование социальными аудиторами материально-бытовых условий семей;

    — посещать получателей социальной поддержки по месту жительства с целью определения достоверности сведений о степени нуждаемости и возможности нахождения дополнительных источников для существования;

    — бесплатно получать данные, необходимые для установления права на социальную поддержку;

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    Если документ примут, в первую очередь "ревизоры" пойдут с проверками к тем субсидиантам, к которым у социальных служб уже возникли вопросы.

    Ранее в Госстате сообщили, что с января по февраль текущего года общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату ЖКУ, составила 352,1 млн грн. Эта сумма на 78,5% (или 1 млрд 284 млн грн) ниже показателя января-февраля 2017 года.

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