Рева заявил о серьезной ответственности за неуплату коммунальных услуг

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Монетизацию субсидий в Украине планируют провести в два этапа, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Мы планируем эту работу в два этапа — на первом мы планируем монетизировать субсидии для тех домохозяйств, которые имеют индивидуальное отопление, то есть используют газ или электроэнергию для отопления помещений, — мы им планируем выдавать средствами, установив серьезную ответственность за неуплату коммунальных услуг", — заявил министр в эфире телеканала "112 Украина".

Второй этап будет касаться тех, кто получает субсидии, проживая в многоквартирных домах, где есть централизованное отопление.

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"Следующий этап, — выдавать тем, кто получает субсидии, проживая в многоквартирных домах, где есть централизованное отопление. Там, мы считаем, должны быть спецсчета, с карточками, потому что если, например, вы не платите за жилищно-коммунальные услуги и у вас индивидуальное отопление, вас исполнитель услуги может в любой момент просто лишить этой услуги. Для того, чтобы ее восстановить, вам надо заплатить", — пояснил Рева.

Он отметил, что в этом случае планируется ввести спецсчет, чтобы избежать случаев, когда за неуплату услуг некоторыми жильцами многоквартирных домов отключают весь дом.

"Когда мы говорим про многоквартирный дом, если вы платите, а ваш сосед нет, нельзя его отключить, а вас – нет, это нужно отключить весь дом. Поэтому здесь есть проблема. Так вот, чтобы этой проблемы не было, — спецсчет, и человек с этого счета будет иметь право заплатить по определенным счетам за те коммунальные услуги, которые он получит", — подчеркнул министр.

По его словам, по окончанию сезона, если человек рассчитался, и у него остались средства, он может их снять и использовать так, как считает нужным.

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Также Рева напомнил, что с 1 января 2018 года первый этап монетизации предусматривал переход на денежные расчеты между бюджетом и предприятиями-исполнителями коммунальных услуг. Следующий этап, когда средства должны направляться из бюджета не предприятиям, а гражданам, которые будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, планируется ввести с 1 января 2019 года.

Напомним, Кабинет министров одобрил введение монетизации субсидий с 1 января 2018 года.