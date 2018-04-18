наверх
18.04.201802:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.08- 0.01
  • EUR32.23- 0.04
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Рева заявил о серьезной ответственности за неуплату коммунальных услуг

    Тема:

    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (973)

    (обновлено: )88
    По словам министра, планируется ввести спецсчет, чтобы избежать случаев, когда за неуплату услуг некоторыми жильцами многоквартирных домов отключают весь дом. При этом он подчеркнул, что за долги по оплате услуг ЖКХ будет серьезная ответственность.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Монетизацию субсидий в Украине планируют провести в два этапа, сообщил министр социальной политики Андрей Рева. 

    "Мы планируем эту работу в два этапа — на первом мы планируем монетизировать субсидии для тех домохозяйств, которые имеют индивидуальное отопление, то есть используют газ или электроэнергию для отопления помещений, —  мы им планируем выдавать средствами, установив серьезную ответственность за неуплату коммунальных услуг", — заявил министр в эфире телеканала "112 Украина".

    Заявление на получение субсидии. Архивное фото
    Украинское фото
    Получаете субсидию? Ждите в гости ревизора

    Второй этап будет касаться тех, кто получает субсидии, проживая в многоквартирных домах, где есть централизованное отопление.

    Читайте также — Эксперт: мы — бедная страна, наш главный бизнес — торговля продуктами 

    "Следующий этап, — выдавать тем, кто получает субсидии, проживая в многоквартирных домах, где есть централизованное отопление. Там, мы считаем, должны быть спецсчета, с карточками, потому что если, например, вы не платите за жилищно-коммунальные услуги и у вас индивидуальное отопление, вас исполнитель услуги может в любой момент просто лишить этой услуги. Для того, чтобы ее восстановить, вам надо заплатить", — пояснил Рева.

    Он отметил, что в этом случае планируется ввести спецсчет, чтобы избежать случаев, когда за неуплату услуг некоторыми жильцами многоквартирных домов отключают весь дом.

    "Когда мы говорим про многоквартирный дом, если вы платите, а ваш сосед нет, нельзя его отключить, а вас – нет, это нужно отключить весь дом. Поэтому здесь есть проблема. Так вот, чтобы этой проблемы не было, — спецсчет, и человек с этого счета будет иметь право заплатить по определенным счетам за те коммунальные услуги, которые он получит", — подчеркнул министр.

    По его словам, по окончанию сезона, если человек рассчитался, и у него остались средства, он может их снять и использовать так, как считает нужным.

    Читайте также: Еда и сигареты как роскошь. Цены в Украине растут с космической скоростью

    Также Рева напомнил, что с 1 января 2018 года первый этап монетизации предусматривал переход на денежные расчеты между бюджетом и предприятиями-исполнителями коммунальных услуг. Следующий этап, когда средства должны направляться из бюджета не предприятиям, а гражданам, которые будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, планируется ввести с 1 января 2019 года.

    Напомним, Кабинет министров одобрил введение монетизации субсидий с 1 января 2018 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Ситуация в Сирии, город Дума. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Столкновения в Ереване. Оппозиция против Саргсяна