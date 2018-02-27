Зарплаты первых лиц государства и украинцев в цифрах

Подавляющее большинство украинцев оценивают ситуацию в стране как напряженную и критичную, спокойной её считают лишь 3% граждан. В то же время большинство опрошенных выступают не за радикальные, а за конструктивные пути выхода Украины из кризиса. Об этом свидетельствуют результаты исследования настроений и ожиданий украинцев, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Опрос проводился с 12 по 28 декабря 2017 года, всего опрошено 30 тысяч респондентов на подконтрольных правительству территориях. Ошибка выборки не превышает 0,6%.

Продолжение читайте в статье "По следам опроса. Главные проблемы Украины: война, зарплаты, тарифы