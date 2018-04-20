Эксперт: социнспекция за субсидиями нужна для учета и контроля

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Всемирному банку уже надоело ждать, пока Украина определится с созданием социального инспектората — специального органа, подчиненного Минсоцполитики, среди полномочий которого – контроль над деятельностью органов соцзащиты на местах. Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Рева добавил, что правительство еще 2017 году разработало законопроект об обеспечении государственного контроля при предоставлении социальной поддержки гражданам. Речь идет, в частности, об институте социальных инспекторов, которые в каждом регионе Украины должны контролировать выделение материальной помощи нуждающимся, в том числе субсидий.

После принятия этого законопроекта в государственный бюджет будет перечислено 20 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе Всемирного банка. Международная организация также будет заниматься обучением новых инспекторов.

Закон должен был вступить в силу с января 2018 года, но его до сих пор не приняла Верховная Рада.

Насколько необходим госконтроль при предоставлении социальной поддержки гражданам, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви оціните таку реакцію Світового банку? В чому причина, що ВРУ досі не може ухвалити відповідний законопроект?

— Мені здається, що перш за все причиною в тому, що досі не ухвалили зазначений нормативно-правовий акт є те, що лише 14 березня було затверджено положення про реєстр субсидіантів, який ось лише набуває за великим рахунком чинності.

Який було затверджено в контексті тих заходів, які проводяться щодо монетизації субсидій у нашій державі в цілому. Тому що на даний момент монетизація субсидій проходить в два етапи: перший, який вже йде і завершився, це монетизація субсидій між юридичними особами, які надають відповідні ЖКП, і після того як зараз затверджено реєстр, держава буде приступати до реалізації другого етапу безпосередньо до монетизації субсидій вже на рівні фізосіб.

І мені здається, що саме це очікування вимушене і незатвердження цього документу, який би давав можливості конкретним посадовим особам вже здійснювати інспекцію конкретних отримувачів у майбутньому потенційних відповідних субсидій, якраз і дасть нам змогу вже в недалекому майбутньому очікувати відповідних затверджень.

А чому в такому разі інші вимоги Світового банку, МВФ, стосовно соціальної політики — щось виконувалося, щось не виконувалося, когось сварили за те, що не виконувалося, когось хвалили за його звитяги, а отут цілий інститут соціальних інспекторів, а ми про нього майже нічого не знаємо? А він врешті не працює, а має працювати. Як так вийшло?

— Я думаю, що основною причиною того, що ми дуже мало про це знаємо, це перш за все те, що робота тих соціальних інспекторів буде пов'язана з дуже великим рівнем виникнення стресу. Перш за все у тих людей, щодо яких будуть проводитися відповідні перевірки.

Я не думаю, що будуть якісь проблеми з тим, щоб набрати фахівців, які конкретно будуть ходити по конкретним домогосподарствам і робити якісь запити, перевіряти якісь дані щодо наявності чи відсутності доходів у потенційних отримувачів субсидій.

Думаю, що це пов'язано з тим, що держава, або відповідні державні посадові особи, не захотіли піднімати таку хвилю обурення чи невдоволення у потенційних отримувачів субсидій щодо того, що хтось буде знову до них приходити і нишпорити по їхнім квартирам.

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От конфлікт якраз навколо ось цього законопроекту розгорівся через те, що всі подумали, що хтось з інспекторів буде ходити по домогосподарствам і дивитися: який телевізор, які меблі вони придбали, або який диван — хороший чи поганий, гарний чи ні, дорогий чи дешевий. Чи може ці так звані аудитори не будуть ходити по домогосподарствам, а будуть, так би мовити, моніторити?

— Мені здається, що лише дистанційного визначення ступеню дохідності того чи іншого потенційного отримувача субсидій буде недостатньо, і тому все-таки нам не обійтися від безпосереднього контакту конкретно соціального інспектора з отримувачем субсидії. Це буде передбачати конкретний вербальний контакт між особами.

А для чого потрібен вербальний контакт?

— Для того щоб прийти і подивитися, чи відповідає ступінь життя особи тим доходам, які формально проходять через ті бази даних. Тому що в базах даних може проходити відносно десять гривень, а людина може жити в якомусь палаці. Звичайно, це нонсенс, це не буде стосуватися тих, які дійсно нужденні люди і потребують такої допомоги.

Поле для зловживань тут максимально велике.

— Так, тому що там, де існує суб'єктивна воля і суб'єктивне право щодо здійснення перевірки у конкретної посадової особи, існує надзвичайно великий корупційний ризик.

Ми повинні розуміти, в якій остаточній редакції буде затверджено положення про інспекторів, і які повноваження будуть їм надані. Якщо повноваження будуть зосереджені виключно на дистанційній перевірці — це одне. І що відповідно впливатиме на абсолютно відсутність якоїсь корупційної складової в діях потенційного інспектора.

Але якщо буде передбачена можливість виходу на місце і безпосереднього контакту з потенційним субсидіантом, повірте мені, корупційний ризик в такій ситуації буде виникати.

Як тут вже сприймати це з морального боку, як це сприйматимуть громадяни, які пішли на такий крок: визнали, що не здатні оплатити комунальні послуги, оформили субсидію, а потім ще якась людина приходить і перевіряє? Перевірка на бідність така виходить?

— Це якраз те, що викликатиме у потенційних отримувачів субсидій певне невдоволення, і насправді людина, яка має якісь заощадження, якісь дорогоцінності, хай навіть золоті годинники та смарагди, але в поточному періоді вона не отримує конкретних доходів, які б давали їй можливість утримувати ЖКП, матиме право на отримання субсидії.

Тому що ті здобутки, назвемо їх, власні заощадження за якийсь попередній період, і факт їх наявності, не позбавляє права конкретну фізособу отримувати субсидію на сьогоднішній день.

Напомним, ранее эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук заявлял, что из-за повышения цены на газ подорожает абсолютно все, следовательно, увеличится количество бедных людей, а значит, и количество субсидиантов также увеличится.