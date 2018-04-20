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    Интервью

    Эксперт: социнспекция за субсидиями нужна для учета и контроля

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    Власти не спешили сообщать о создании социального инспектората, поскольку не хотели поднимать волну недовольства у получателей субсидий, вызванную тем, что кто-то будет проверять их имущество, полагает эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.
    Андрей Никончук
    Украинский институт анализа и менеджмента политики

    РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

    Всемирному банку уже надоело ждать, пока Украина определится с созданием социального инспектората — специального органа, подчиненного Минсоцполитики, среди полномочий которого – контроль над деятельностью органов соцзащиты на местах. Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

    Александр Скубченко
    Александр Скубченко / Facebook
    Скубченко: о блефе с монетизацией субсидий

    Рева добавил, что правительство еще 2017 году разработало законопроект об обеспечении государственного контроля при предоставлении социальной поддержки гражданам. Речь идет, в частности, об институте социальных инспекторов, которые в каждом регионе Украины должны контролировать выделение материальной помощи нуждающимся, в том числе субсидий.

    После принятия этого законопроекта в государственный бюджет будет перечислено 20 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе Всемирного банка. Международная организация также будет заниматься обучением новых инспекторов. 

    Закон должен был вступить в силу с января 2018 года, но его до сих пор не приняла Верховная Рада. 

    Насколько необходим госконтроль при предоставлении социальной поддержки гражданам, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Як ви оціните таку реакцію Світового банку? В чому причина, що ВРУ досі не може ухвалити відповідний законопроект?

    Заявление на получение субсидии. Архивное фото
    Украинское фото
    Получаете субсидию? Ждите в гости ревизора

    — Мені здається, що перш за все причиною в тому, що досі не ухвалили зазначений нормативно-правовий акт є те, що лише 14 березня було затверджено положення про реєстр субсидіантів, який ось лише набуває за великим рахунком чинності. 

    Який було затверджено в контексті тих заходів, які проводяться щодо монетизації субсидій у нашій державі в цілому. Тому що на даний момент монетизація субсидій проходить в два етапи: перший, який вже йде і завершився, це монетизація субсидій між юридичними особами, які надають відповідні ЖКП, і після того як зараз затверджено реєстр, держава буде приступати до реалізації другого етапу безпосередньо до монетизації субсидій вже на рівні фізосіб. 

    І мені здається, що саме це очікування вимушене і незатвердження цього документу, який би давав можливості конкретним посадовим особам вже здійснювати інспекцію конкретних отримувачів у майбутньому потенційних відповідних субсидій, якраз і дасть нам змогу вже в недалекому майбутньому очікувати відповідних затверджень.

    А чому в такому разі інші вимоги Світового банку, МВФ, стосовно соціальної політики — щось виконувалося, щось не виконувалося, когось сварили за те, що не виконувалося, когось хвалили за його звитяги, а отут цілий інститут соціальних інспекторів, а ми про нього майже нічого не знаємо? А він врешті не працює, а має працювати. Як так вийшло?

    Андрей Герус
    glavcom.ua
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    — Я думаю, що основною причиною того, що ми дуже мало про це знаємо, це перш за все те, що робота тих соціальних інспекторів буде пов'язана з дуже великим рівнем виникнення стресу. Перш за все у тих людей, щодо яких будуть проводитися відповідні перевірки. 

    Я не думаю, що будуть якісь проблеми з тим, щоб набрати фахівців, які конкретно будуть ходити по конкретним домогосподарствам і робити якісь запити, перевіряти якісь дані щодо наявності чи відсутності доходів у потенційних отримувачів субсидій

    Думаю, що це пов'язано з тим, що держава, або відповідні державні посадові особи, не захотіли піднімати таку хвилю обурення чи невдоволення у потенційних отримувачів субсидій щодо того, що хтось буде знову до них приходити і нишпорити по їхнім квартирам.

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    От конфлікт якраз навколо ось цього законопроекту розгорівся через те, що всі подумали, що хтось з інспекторів буде ходити по домогосподарствам і дивитися: який телевізор, які меблі вони придбали, або який диван — хороший чи поганий, гарний чи ні, дорогий чи дешевий. Чи може ці так звані аудитори не будуть ходити по домогосподарствам, а будуть, так би мовити, моніторити?

    — Мені здається, що лише дистанційного визначення ступеню дохідності того чи іншого потенційного отримувача субсидій буде недостатньо, і тому все-таки нам не обійтися від безпосереднього контакту конкретно соціального інспектора з отримувачем субсидії. Це буде передбачати конкретний вербальний контакт між особами.

    Получение субсидий
    УНИАН
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    А для чого потрібен вербальний контакт?

    — Для того щоб прийти і подивитися, чи відповідає ступінь життя особи тим доходам, які формально проходять через ті бази даних. Тому що в базах даних може проходити відносно десять гривень, а людина може жити в якомусь палаці. Звичайно, це нонсенс, це не буде стосуватися тих, які дійсно нужденні люди і потребують такої допомоги. 

    Поле для зловживань тут максимально велике.

    — Так, тому що там, де існує суб'єктивна воля і суб'єктивне право щодо здійснення перевірки у конкретної посадової особи, існує надзвичайно великий корупційний ризик. 

    Ми повинні розуміти, в якій остаточній редакції буде затверджено положення про інспекторів, і які повноваження будуть їм надані. Якщо повноваження будуть зосереджені виключно на дистанційній перевірці — це одне. І що відповідно впливатиме на абсолютно відсутність якоїсь корупційної складової в діях потенційного інспектора. 

    Але якщо буде передбачена можливість виходу на місце і безпосереднього контакту з потенційним субсидіантом, повірте мені, корупційний ризик в такій ситуації буде виникати.

    Андрей Никончук
    Украинский институт анализа и менеджмента политики
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    Як тут вже сприймати це з морального боку, як це сприйматимуть громадяни, які пішли на такий крок: визнали, що не здатні оплатити комунальні послуги, оформили субсидію, а потім ще якась людина приходить і перевіряє? Перевірка на бідність така виходить?

    — Це якраз те, що викликатиме у потенційних отримувачів субсидій певне невдоволення, і насправді людина, яка має якісь заощадження, якісь дорогоцінності, хай навіть золоті годинники та смарагди, але в поточному періоді вона не отримує конкретних доходів, які б давали їй можливість утримувати ЖКП, матиме право на отримання субсидії. 

    Тому що ті здобутки, назвемо їх, власні заощадження за якийсь попередній період, і факт їх наявності, не позбавляє права конкретну фізособу отримувати субсидію на сьогоднішній день.

    Напомним, ранее эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук заявлял, что из-за повышения цены на газ подорожает абсолютно все, следовательно, увеличится количество бедных людей, а значит, и количество субсидиантов также увеличится

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