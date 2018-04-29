Превращаем политику в шоу-бизнес в угоду олигархам и Западу

Евгений Стримов, РИА Новости Украина
Украинцы хотят видеть в политике новые лица — но новые только в политическом смысле. Медийная узнаваемость не помешает. К таким выводам приходишь после опубликования результатов социологического исследования группы "Рейтинг".
Согласно его данным, рейтинг действующего президента Петра Порошенко упал до уровня 5,5 процентов, он занял шестое место. Зато в пятерку лидеров попали лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук и шоумен Владимир Зеленский — у них обоих рейтинг выше, чем у Порошенко. Вакарчук мог бы набрать 6%, Зеленский 5,8%.
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Лидером, как и месяцем ранее, осталась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко — у нее 8,8%. По данным социологов "Рейтинга", второе место удерживает Анатолий Гриценко (6,6%), третье — глава фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (6%).
"То порнозвезда, то рокер"
Действительно, в Украине есть запрос на новые лица, а что это за новые лица — не все ясно себе понимают, отметил в комментарии РИА Новости Украина политический эксперт Николай Спиридонов.
Он напомнил, что Вакарчук был народным депутатом около года, а с Зеленским в главной роли снимается известный сериал, где он играет президента.
"Возможно, его двигают как технического кандидата — потому что слишком много нужно выпить, чтобы предполагать, что он кандидат реальный", — с юмором подчеркнул политолог.
По его словам, украинцы устали, не всегда понимают, кому можно доверять, "а тут — лицо раскрученное, узнаваемое, это облегчает подачу Вакарчука и Зеленского".
"За Зеленским, предполагается, стоит Игорь Коломойский, а за Вакарчуком могут стоять американские элиты и Виктор Пинчук", — сообщил Спиридонов.
Впрочем, и в Европе бывают подобные прецеденты, говорит эксперт: "иногда то порнозвезда в парламент попадает, то рокеры высокий процент набирают".
Вместо Надежды Савченко — Вера?
Также Спиридонов прокомментировал политические перспективы народного депутата Надежды Савченко.
"Есть большая вероятность, что ее могут не выпустить из тюрьмы до президентских выборов. И по кулуарным разговорам становится понятно, что ставка и акцент перемещаются на ее сестру Веру. По данным моих источников, она хоть и менее яркая, но более умная, чем Надежда", — рассказал политолог, добавив, что под нее могут попытаться создать фракцию в Верховной Раде.
А у самой Надежды, при этом, шансы сейчас довольно туманные, считает эксперт: "ее могли бы отпустить, если бы давили мировые лидеры, как это было, когда она сидела в России. А так — она ушла из повестки дня".
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Впрочем, в социологические рейтинги Савченко все же стоило бы включить, чтобы понимать, насколько ее поддерживают, подчеркивает Спиридонов.