Превращаем политику в шоу-бизнес в угоду олигархам и Западу

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украинцы хотят видеть в политике новые лица — но новые только в политическом смысле. Медийная узнаваемость не помешает. К таким выводам приходишь после опубликования результатов социологического исследования группы "Рейтинг".

Согласно его данным, рейтинг действующего президента Петра Порошенко упал до уровня 5,5 процентов, он занял шестое место. Зато в пятерку лидеров попали лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук и шоумен Владимир Зеленский — у них обоих рейтинг выше, чем у Порошенко. Вакарчук мог бы набрать 6%, Зеленский 5,8%.

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Лидером, как и месяцем ранее, осталась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко — у нее 8,8%. По данным социологов "Рейтинга", второе место удерживает Анатолий Гриценко (6,6%), третье — глава фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (6%).

"То порнозвезда, то рокер"

Действительно, в Украине есть запрос на новые лица, а что это за новые лица — не все ясно себе понимают, отметил в комментарии РИА Новости Украина политический эксперт Николай Спиридонов.

Он напомнил, что Вакарчук был народным депутатом около года, а с Зеленским в главной роли снимается известный сериал, где он играет президента.

"Возможно, его двигают как технического кандидата — потому что слишком много нужно выпить, чтобы предполагать, что он кандидат реальный", — с юмором подчеркнул политолог.

По его словам, украинцы устали, не всегда понимают, кому можно доверять, "а тут — лицо раскрученное, узнаваемое, это облегчает подачу Вакарчука и Зеленского".

"За Зеленским, предполагается, стоит Игорь Коломойский, а за Вакарчуком могут стоять американские элиты и Виктор Пинчук", — сообщил Спиридонов.

Впрочем, и в Европе бывают подобные прецеденты, говорит эксперт: "иногда то порнозвезда в парламент попадает, то рокеры высокий процент набирают".

Вместо Надежды Савченко — Вера?

Также Спиридонов прокомментировал политические перспективы народного депутата Надежды Савченко.

"Есть большая вероятность, что ее могут не выпустить из тюрьмы до президентских выборов. И по кулуарным разговорам становится понятно, что ставка и акцент перемещаются на ее сестру Веру. По данным моих источников, она хоть и менее яркая, но более умная, чем Надежда", — рассказал политолог, добавив, что под нее могут попытаться создать фракцию в Верховной Раде.

А у самой Надежды, при этом, шансы сейчас довольно туманные, считает эксперт: "ее могли бы отпустить, если бы давили мировые лидеры, как это было, когда она сидела в России. А так — она ушла из повестки дня".

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Впрочем, в социологические рейтинги Савченко все же стоило бы включить, чтобы понимать, насколько ее поддерживают, подчеркивает Спиридонов.