Суд на два месяца арестовал доверенное лицо Путина на выборах

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Херсонский городской суд на два месяца арестовал доверенное лицо президента РФ Владимира Путина на выборах главы российского государства в Крыму, сообщила в среду пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

В понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины задержала на границе с Крымом доверенное лицо Путина на полуострове на последних президентских выборах. После этого депутат ГД от Крыма Андрей Козенко заявил, что крымчанам следует отказаться от поездок на Украину.

"Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым и выбрал подозреваемой в совершении государственной измены меру пресечения в виде содержания под стражей до 21.06.2018 года", — написала Тихончик на странице в Facebook.

Президентские выборы состоялись в России 18 марта. В Крыму они проходили впервые, несмотря на то, что Украина считает полуостров "временно оккупированной территорией". Киев неоднократно называл проведение выборов президента РФ в Крыму незаконным. Украинские власти заявили, что против их организаторов могут быть введены санкции. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС список из более чем 140 фамилий людей, задействованных в организации и проведении выборов.