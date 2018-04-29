Лишиться субсидий могут 20% получателей льгот - Минсоцполитики

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Примерно 15-20% тех, кто сегодня получают субсидии, могут потерять право на льготы с начала нового отопительного сезона. Об этом в эфире "Громадського радио" сообщил директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко.

По словам чиновника, субсидии могут потерять люди, которые имеют новые автомобили.

"Это автомобили моложе 5 лет. То есть, не сам факт совершения покупки в течение последних 5 лет, а наличие автомобиля, со дня выпуска которого прошло меньше времени. То есть это достаточно ценные вещи", — пояснил Музыченко.

Также на субсидию не смогут претендовать люди, которые имеют жилье с большой квадратурой.

"Для квартир это 120 квадратных метров, для домов — 200. Но есть исключения для многодетных, приемных семей, детских домов семейного типа — то есть, там, где активно проживает большое количество граждан", — рассказал Музыченко.

По его словам, новые правила назначения субсидий должны повысить эффективность программы жилищных субсидий.

"Предусмотрено больше стимулов для того, чтобы наши трудоспособные граждане, которые не работают, все-таки решали вопрос относительно своего трудоустройства и получения доходов. И главное, чтобы они эти доходы показывали", — сказал Музыченко.

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Напомним, ранее Кабмин Украины ужесточил правила предоставления субсидии на ЖК-услуги для населения.