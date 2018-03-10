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    Донбассэнерго

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    О "Роттердам+" и справедливых тарифах
    10:11 29.08.2017
    1427Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Выплата субсидий сравнима с топкой ассигнаций и с таким же успехом вместо использования газа можно забрасывать в котлы гривну, считает эксперт Валентин Землянский.
    Старобешевская ТЭС
    "Донбассэнерго" заявила о потере контроля над Старобешевской ТЭС
    18:43 21.03.2017
    1104
    Во вторник компания ДТЭК, принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, сообщила, что направила "Донбассэнерго" письмо с призывом не закупать для потребностей Старобешевской ТЭС уголь, произведенный на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
    Ситуация на Луганской ТЭС
    Компания Ахметова призвала "Донбассэнерго" не покупать уголь у ЛДНР
    13:52 21.03.2017
    634Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    В ДТЭК считают, что покупка угля, произведенного на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, может считаться "преступлением", которое будет квалифицироваться как легализация (отмывание) доходов, полученных преступных путем.
    Александр Янукович. Архивное фото
    Сын Януковича решил продать "Донбассэнерго" - СМИ
    10:26 25.04.2016
    1450
    Годовая выручка единственной частной энергогенерирующей компании, которая не контролируется Ринатом Ахметовым, в 2013 году превысила 700 млн долларов, однако с началом боевых действий акции "Донбассэнерго" начали дешеветь.
    Склад угля
    Эксперт: мы снова не готовы к зиме – угля на складах не хватает
    18:35 18.09.2015
    388Энергетика Украины в режиме ЧП.
    По словам Владимира Сапрыкина, профильный министр должен был обеспечить завоз угля на склады. Также никто не проводил проверку технического состояния отопительных станций.
    Славянская ТЭС
    На Славянской ТЭС критическая ситуация - "Донбассэнерго"
    12:40 12.08.2015
    1256Энергетика Украины в режиме ЧП.
    В ПАО "Донбасcэнерго" отметили, что за минувшие сутки на станцию доставлено 5,492 тыс тонн угля. Суточный расход составил 5, 489 тыс тонн, сегодня ожидается прибытие еще около 10,0 тыс тонн угля.
    Славянская ТЭС
    Славянская ТЭС возобновила работу после наполнения топливного склада
    21:01 27.07.2015
    173
    По информации "Донбассэнерго", на склад станции было собрано 6,4 тысяч тонн угля, которых хватит на двое суток работы. После этого ТЭС может остановиться опять.
    Славянская ТЭС
    Славянская ТЭС остановлена из-за отсутствия средств на закупку угля
    13:11 25.05.2015
    424
    По информации компании "Донбассэнерго", на счета не поступили около 300 миллионов гривен, которые должны были пойти на зарплаты и на закупку угля.
    Электростанция. Архивное фото
    Реприватизация принесет выгоду олигархам – эксперт
    18:38 08.04.2015
    476Ситуация в экономике Украины
    Генпрокуратура обратилась в суд с иском о незаконности приватизации трех областных энергокомпаний. Основная претензия – за продажу получили мало денег. Но процесс вполне может привести к началу перераспределения собственности между олигархами.
    Ситуация в Донецкой области
    Ночь на 15 марта в Донецке прошла очень спокойно – спецкор
    16:47 15.03.2015
    655Донбасс - мир?
    Минувшая ночь оказалась для Донецка самой спокойной за все время конфликта в регионе: стрельбы и взрывов зафиксировано не было. Даже в таких горячих точках, донецком аэропорту и Авдеевке, было довольно тихо.
    Электростанция. Архивное фото
    Украина продаст акции трех крупнейших энергетических компаний
    17:09 03.12.2014
    753
    Фонд госимущества решил выставить на продажу акции "Центрэнерго", "ДТЭК "Днепроэнерго" и "Донбассэнерго". Аукционы состоятся 24 декабря.
    Глава Минэнерго Украины Юрий Продан
    Украина до конца года закупит 4 млн т угля в России - Продан
    15:44 08.10.2014
    285"Золотой" уголь Продана
    Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан уточнил, что уголь будет закуплен до конца текущего года.
    Линия электропередач. Архивное фото
    Прокуратура обжаловала решение о приватизации "Донбассэнерго"
    16:49 16.06.2014
    275
    Прокуратура Киева обжаловала постановление окружного административного суда Киева, который отказал в удовлетворении иска Генпрокуратуры о незаконной приватизации ПАО "Донбассэнерго", сообщает в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры.
    Молоток судьи
    Суд подтвердил законность приватизации "Донбассэнерго"
    12:45 12.06.2014
    142
    Окружной административный суд Киева отказался признать недействительными итоги приватизационного конкурса по продаже 60,77% госпакета акций энергогенерирующей компании "Донбассэнерго", на чем настаивала Генпрокуратура Украины.
    Теему Лайне
    Хоккеист Теему Лайне продолжит выступать за донецкий "Донбасс"
    12:58 09.04.2014
    11
    Украинский "Донбасс" достиг договоренности о продлении контракта с финским форвардом Теему Лайне, сообщается на официальном сайте донецкого хоккейного клуба.
    Здание Кабинета министров Украины
    Кабмин принял решение продать блокпакет акций "Донбассэнерго"
    15:11 29.01.2014
    11
    Кабмин решил продать блокирующий пакет акций одной из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины "Донбассэнерго", владельцем контрольного пакета которого является бизнесмен Игорь Гуменюк.
    Линии электропередачи
    Компания "Энергоинвест Холдинг" купила "Донбассэнерго"
    12:47 21.08.2013
    69
    "Донбассэнерго" занимает долю в 4,6% в общей структуре производства электроэнергии в Украине и 11,6% - в структуре тепловой генерации.
    Денежные купюры и монеты разных стран
    "Донбассэнерго" перед приватизацией возьмет кредит на $312,5 млн
    12:13 30.07.2013
    12
    Энергопоставляющая компания "Донбассэнерго", контрольный пакет акций которой выставлен на продажу в августе, собирается привлечь кредит в размере 2,5 миллиарда гривен (312,5 миллиона долларов).
    Самолет Боинг 767-300
    "Аэросвит" не имеет самолетов и не может возобновить полеты
    11:33 28.03.2013
    5
    "Аэросвит" на сегодняшний день не имеет самолетов и не выполняет рейсы. Пресс-служба авиаперевозчика, в свою очередь, сообщает, что в компании проходят массовые проверки контролирующих органов.
    Самолет
    Суд открыл дело о банкротстве "Донбассаэро" и ввел процедуру санации
    13:53 15.01.2013
    13
    В постановлении суда говорится, что дело о банкротстве открыто для проведения процедуры санации. Также судом введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
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