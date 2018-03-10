Во вторник компания ДТЭК, принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, сообщила, что направила "Донбассэнерго" письмо с призывом не закупать для потребностей Старобешевской ТЭС уголь, произведенный на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
В ДТЭК считают, что покупка угля, произведенного на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, может считаться "преступлением", которое будет квалифицироваться как легализация (отмывание) доходов, полученных преступных путем.
Годовая выручка единственной частной энергогенерирующей компании, которая не контролируется Ринатом Ахметовым, в 2013 году превысила 700 млн долларов, однако с началом боевых действий акции "Донбассэнерго" начали дешеветь.
Генпрокуратура обратилась в суд с иском о незаконности приватизации трех областных энергокомпаний. Основная претензия – за продажу получили мало денег. Но процесс вполне может привести к началу перераспределения собственности между олигархами.
Минувшая ночь оказалась для Донецка самой спокойной за все время конфликта в регионе: стрельбы и взрывов зафиксировано не было. Даже в таких горячих точках, донецком аэропорту и Авдеевке, было довольно тихо.
Прокуратура Киева обжаловала постановление окружного административного суда Киева, который отказал в удовлетворении иска Генпрокуратуры о незаконной приватизации ПАО "Донбассэнерго", сообщает в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры.
Окружной административный суд Киева отказался признать недействительными итоги приватизационного конкурса по продаже 60,77% госпакета акций энергогенерирующей компании "Донбассэнерго", на чем настаивала Генпрокуратура Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".