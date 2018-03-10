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    Игорь Гуменюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Александр Янукович. Архивное фото
    Сын Януковича решил продать "Донбассэнерго" - СМИ
    10:26 25.04.2016
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    Годовая выручка единственной частной энергогенерирующей компании, которая не контролируется Ринатом Ахметовым, в 2013 году превысила 700 млн долларов, однако с началом боевых действий акции "Донбассэнерго" начали дешеветь.
    Суд по делу Игоря Гуменюка
    Подозреваемого в подрыве гранаты под Радой Гуменюка оставили под стражей
    22:24 10.12.2015
    69Беспорядки и столкновения под Радой
    Суд постановил удовлетворить ходатайство стороны обвинения и продлить содержание под стражей до 7 февраля. Соответствующее решение озвучил судья Печерского районного суда Киева Юлия Фаркош.
    Экс-нардеп от ВО Свобода Юрий Сиротюк зале заседаний Апелляционного суда в Киеве
    Радикалы за решеткой. Власти избавляются от "ура-патриотической" угрозы
    19:55 09.10.2015
    2500Расследование столкновений под Радой
    Все больше "патриотов", еще вчера размахивающих флагами на баррикадах и носивших военную форму, оказываются за решеткой. И это неудивительно, так как в ряды революционеров нередко оказываются либо прохвосты, либо идейные фанатики.
    Флаг Свободы
    Безответственность "Свободы". Националисты теряют вес
    17:03 14.09.2015
    1138Расследование столкновений под Радой
    Что-то подобное трагедии возле ВР непременно должно было произойти – не в этот, так в другой раз. Экстремизм, которым накачивают общество некоторые политики, рано или поздно должен был дать кровавые всходы, пишет Петро Сиверський.
    Бойня под Верховной Радой (18+)
    Расследование событий 31 августа под ВР. Приматы и гранаты
    16:33 07.09.2015
    432Расследование столкновений под Радой
    Следствие по делу о беспорядках, случившихся в Киеве 31 августа, идет полным ходом. Определены причины смерти потерпевших, установлены подозреваемые, выдвинуты обвинения... Но, как это часто бывает, власти опять выдают желаемое за действительное.
    Издевательства бойцов ВВ над активистом евромайдана Гаврилюком
    Путь от "перемоги" до "зради": герои одноразового использования
    15:00 04.09.2015
    9646Расследование столкновений под Радой
    Быть в Украине героем – крайне опасно. Уж слишком неопределённое здесь понятие героизма. Нет в нём чёткости, ясности и устойчивого критерия, с помощью которого можно отделить героя от шизофреника, садиста, террориста или просто идиота.
    Решение суда об аресте Гуменюка
    Решение суда об аресте Гуменюка 
    20:56 02.09.2015
    386Расследование столкновений под Радой
    Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Игорю Гуменюку, подозреваемому в применении боевой гранаты в ходе массовых беспорядков у здания Верховной Радой.
    Суд по делу Игоря Гуменюка
    Суд по делу Игоря Гуменюка 
    20:21 02.09.2015
    730Расследование столкновений под Радой
    Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Игорю Гуменюку, подозреваемому в применении боевой гранаты в ходе массовых беспорядков у здания Верховной Радой.
    Игорь Гуменюк, подозреваемый в броске гранаты под Верховной Радой 31 августа 2015 г.
    Подозреваемый в броске гранаты у Верховной Рады арестован на два месяца
    16:54 02.09.2015
    1545Расследование столкновений под Радой
    Печерский суд Киева поддержал ходатайство следствия об аресте Игоря Гуменюка, подозреваемого в применении боевой гранаты во время беспорядков под парламентом 31 августа.
    Подозреваемый в броске гранаты у Рады
    Суд арестовал Гуменюка, подозреваемого в броске гранаты под Радой
    16:45 02.09.2015
    207Расследование столкновений под Радой
    Киевский районный суд принял решение арестовать на два месяца Игоря Гуменюка, который является подозреваемым в броске гранаты, разорвавшейся в ходе беспорядков под Верховной Радой.
    Портрет погибшего бойца Национальной гвардии Игоря Дебрина на месте столкновений под Верховной Радой
    Подозреваемый в броске гранаты у здания Рады не признает вину - адвокат
    16:04 01.09.2015
    467Расследование столкновений под Радой
    Игорь Гуменюк отказался признавать свою вину по делу о беспорядках и взрыве гранаты под Верховной Радой. Адвокат Гуменюка утверждает, что доказательств против его подзащитного нет.
    Столкновения под Верховной Радой 31 августа 2015 г.
    Возвращение "Свободы": радикалы почувствовали вкус крови
    11:29 01.09.2015
    2557Расследование столкновений под Радой
    В сети появилась запись, на которой исполнитель чудовищного теракта у стен парламента хладнокровно бросает взрывное устройство в милицейский строй. Глава МВД Арсен Аваков подтвердил, что это была граната РГО.
    Комбат Сичи о задержанном гранатометчике. Видео
    Комбат "Сичи" о задержанном "гранатометчике" 
    09:34 01.09.2015
    2400Расследование столкновений под Радой
    Командир батальона патрульной службы милиции особого назначения "Сич" Александр Писаренко прокомментировал задержание своего подчиненного Игоря Гуменюка по подозрению в применении боевой гранаты под зданием Верховной Рады.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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