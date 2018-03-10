Годовая выручка единственной частной энергогенерирующей компании, которая не контролируется Ринатом Ахметовым, в 2013 году превысила 700 млн долларов, однако с началом боевых действий акции "Донбассэнерго" начали дешеветь.
Все больше "патриотов", еще вчера размахивающих флагами на баррикадах и носивших военную форму, оказываются за решеткой. И это неудивительно, так как в ряды революционеров нередко оказываются либо прохвосты, либо идейные фанатики.
Что-то подобное трагедии возле ВР непременно должно было произойти – не в этот, так в другой раз. Экстремизм, которым накачивают общество некоторые политики, рано или поздно должен был дать кровавые всходы, пишет Петро Сиверський.
Следствие по делу о беспорядках, случившихся в Киеве 31 августа, идет полным ходом. Определены причины смерти потерпевших, установлены подозреваемые, выдвинуты обвинения... Но, как это часто бывает, власти опять выдают желаемое за действительное.
Быть в Украине героем – крайне опасно. Уж слишком неопределённое здесь понятие героизма. Нет в нём чёткости, ясности и устойчивого критерия, с помощью которого можно отделить героя от шизофреника, садиста, террориста или просто идиота.
В сети появилась запись, на которой исполнитель чудовищного теракта у стен парламента хладнокровно бросает взрывное устройство в милицейский строй. Глава МВД Арсен Аваков подтвердил, что это была граната РГО.
Командир батальона патрульной службы милиции особого назначения "Сич" Александр Писаренко прокомментировал задержание своего подчиненного Игоря Гуменюка по подозрению в применении боевой гранаты под зданием Верховной Рады.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".