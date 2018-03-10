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    Игорь Дебрин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Прощание с погибшим под стенами Верховной Рады Игорем Дебриным
    Жертва "мирной" войны. Погибшего под Радой бойца Нацгвардии проводили домой
    16:03 02.09.2015
    803Расследование столкновений под Радой
    В среду, 2 сентября, в воинской части 3027 Национальной гвардии Украины прощались со страшим солдатом Игорем Дебриным, погибшим во время беспорядков под Верховной Радой. Никто из первых лиц государства на церемонию не приехал.
    Церемония прощания с погибшим под Радой бойцом Нацгвардии. Видео
    Церемония прощания с погибшим под Радой бойцом Нацгвардии 
    11:41 02.09.2015
    614Расследование столкновений под Радой
    Прощание с военнослужащим Национальной гвардии Украины Игорем Дебриным состоялось 2 сентября на территории воинской части 3027 Нацгвардии в селе Новые Петровцы под Киевом.
    Прощание с погибшим под стенами Верховной Рады Игорем Дебриным
    Прощание с погибшим под стенами Рады Игорем Дебриным 
    10:49 02.09.2015
    608Расследование столкновений под Радой
    Прощание с военнослужащим Национальной гвардии Украины Игорем Дебриным, который погиб в результате беспорядков под стенами Верховной Рады 31 августа, состоялось на территории воинской части 3027 Нацгвардии в селе Новые Петровцы под Киевом.
    Эксперты МВД на месте столкновений под Радой
    Под Киевом пройдет прощание с погибшим у стен ВР бойцом Нацгвардии
    06:16 02.09.2015
    158Расследование столкновений под Радой
    Боец Нацгвардии Игорь Дебрин был призывником срочной службы весеннего призыва. Как сообщил ранее советник главы МВД Антон Геращенко, причиной смерти Игоря Дебрина стало осколочное ранение.
    Столкновения под Верховной Радой 31 августа 2015 г.
    Возвращение "Свободы": радикалы почувствовали вкус крови
    11:29 01.09.2015
    2557Расследование столкновений под Радой
    В сети появилась запись, на которой исполнитель чудовищного теракта у стен парламента хладнокровно бросает взрывное устройство в милицейский строй. Глава МВД Арсен Аваков подтвердил, что это была граната РГО.
    Киевляне несут цветы и свечи к зданию ВР
    Цветы и лампадки под стенами ВР в память о погибшем бойце Нацгвардии 
    01:05 01.09.2015
    108Расследование столкновений под Радой
    К зданию Веррховной Рады вечером в понедельник киевляне принесли цветы, свечи и лампадки. Там же установлен портрет военнослужащего Национальной гвардии Украины Игоря Дебрина, погибшего в результате массовых беспорядков под стенами парламента.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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