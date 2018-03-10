В среду, 2 сентября, в воинской части 3027 Национальной гвардии Украины прощались со страшим солдатом Игорем Дебриным, погибшим во время беспорядков под Верховной Радой. Никто из первых лиц государства на церемонию не приехал.
Прощание с военнослужащим Национальной гвардии Украины Игорем Дебриным, который погиб в результате беспорядков под стенами Верховной Рады 31 августа, состоялось на территории воинской части 3027 Нацгвардии в селе Новые Петровцы под Киевом.
В сети появилась запись, на которой исполнитель чудовищного теракта у стен парламента хладнокровно бросает взрывное устройство в милицейский строй. Глава МВД Арсен Аваков подтвердил, что это была граната РГО.
К зданию Веррховной Рады вечером в понедельник киевляне принесли цветы, свечи и лампадки. Там же установлен портрет военнослужащего Национальной гвардии Украины Игоря Дебрина, погибшего в результате массовых беспорядков под стенами парламента.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.