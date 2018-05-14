Что значат новые правила получения субсидий?

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В прошлом отопительном сезоне 925 тысяч домохозяйств с теневыми доходами оформили жилищные субсидии. Кроме того, поддержка в виде субсидии предоставлена 23 тысячам домохозяйств с домами площадью более 200 квадратных метров. Об этом сообщают в Минсоцполитики. Ранее в ведомстве сообщали, что примерно 15-20% из тех, кто сегодня получает субсидии, могут потерять право на льготы с начала нового отопительного сезона.

Так, Кабинет министров внес изменения в программу назначения субсидий. Они начнут действовать со следующего отопительного сезона. В частности, субсидиями не смогут воспользоваться те украинцы, которые скрывают свои доходы или имеют теневую занятость.

Насколько изменения в правилах оформления субсидий будут ощутимыми для украинцев, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал юрист, эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Майже мільйон домогосподарств — з тіньовими доходами. Наскільки це велика погрішність для системи субсидій, яка на сьогодні функціонує?

— Насправді, це певна така маніпуляція цифрами. Тому що тут зарахували до тіньових доходів людей, які фактично безробітні і не стали в центрі зайнятості на облік, які фактично показують нульові доходи. Це значить, що ці люди дійсно мають якісь тіньові доходи. Тобто уряд пішов по шляху найменшого супротиву, фактично відзначивши, що ці люди мають певні тіньові доходи. І в зв'язку з цим потрібно переглянути систему призначення субсидій і вважати, що такі люди отримують, якщо вони не стали на облік в центрі зайнятості, фактично три мінімальних прожиткових мінімуми, для того, щоб зменшити кількість, яка може претендувати на субсидії.

Як виявляють порушників серед тих, хто отримує субсидії? Що буде включати новий механізм моніторингу?

— Люди, яким призначаються субсидія, вони, в принципі, при призначення субсидії надавали право на проведення відповідних перевірок, тобто надання доступу до їх банківських рахунків, до отримання інформації щодо їх купівель, які перевищують певну суму і тому подібне. Тобто, в принципі, цей механізм перевірки, він вже був раніше передбачений. І в той же час, якщо люди мають тіньові доходи, то тут має працювати наша правоохоронна система. Якщо людина не вказує свої доходи, тобто фактично не сплачує з них податки, то її мали б притягати до відповідальності, мала б працювати система в цілому. А так виходить, що уряд вирішив цю проблему інакше. Для того, щоб не виконувати закон, як цього передбачає взагалі наше законодавство, вони йдуть шляхом того, щоб такою нормою визначити всіх тих, хто не показує доходи, вважати, що вони мають доходи в розмірі трьох прожиткових мінімумів.

Хто проводить моніторинг стосовно отримувачів субсидій?

— Насправді це центри, які фактично — соціальної допомоги, тобто фактично органи державної влади на місцях, які уповноважені на це. Це означає, що створюються відповідні комісії, зараз передбачено створення відповідних комісій, які мають визначати рівень статків тої чи іншої сім'ї для призначення субсідій. Адже те, що записано, не всі норми носять прямий характер. Тобто це не означає, що якщо ви відповідаєте певним критеріям, то вам апріорі субсидія не буде автоматично призначена. Тобто ви маєте подати по-новому на розгляд документи, якщо ви підпадаєте під одну з цих категорій, яку визначили в постанові, подати відповідну декларацію, і далі комісія має вже визначати, чи надавати вам субсидію, чи ні, чи є у вас право на призначення такої субсидії, чи немає.

І ці комісії працюють під крилом Мінсоцполітики?

— Так, абсолютно. Це самі органи соціальної опіки, соціальної політики на місцях безпосередньо… На базі РДА.

Наскільки на сьогоднішній день алгоритм і сама форма оформлення субсидій є складною?

— Насправді, процес жодним чином не ускладнено. В принципі, там нічого складного немає. І крім того, зараз для певної категорії субсидіантів визначені ще й строки і порядок, і призначено, на яку дату будуть їм потрібно з'явитися у відповідні пункти, для того, щоб оновити, отримати інформацію щодо отримання субсидій. Звичайно, ці категорії громадян, які підпадають під постанову, вони мають самостійно звернутися в центри для нарахування такої субсидії. А що стосується категорій осіб, які не підпадають під ці критерії, то їм, в принципі, має субсидія призначатися автоматично. Також в них є дати, коли вони мають прийти і отримати вже інформацію щодо перерахунку і розміру субсидії, який вони отримають на наступний опалювальний сезон.

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Відповідальність за подання неправдивих даних і відшкодування неправомірно отриманої субсидії працює зараз?

— Знаєте, теоретично за законом така можливість передбачена. Насправді, я не чув про такі випадки, коли держава виконувала би свої функції з приводу тих осіб, які приховували свої доходи. Тобто фактично як би мало працювати. Якщо людина подала неправдиві відомості, це було виявлено, то мало б передбачатися не тільки скасування субсидії, як це зараз має місце, і не-призначення на новий опалювальний період, сезон, а фактично мала б працювати система щодо відшкодування збитків і штрафних санкцій. Ну, побачимо. Тобто головне, щоб цей механізм працював так, як він повинен працювати, як він декларується, а не в цілому перейти до якихось нових форм, придумати щось нове, яким чином ускладнити життя громадянам, і знову ж таки, це не покращує взагалі ставлення людей до держави, яка мала б виконувати цілий ряд своїх функцій.

На якому етапі монетизація субсидій?

— В цілому говорять, що відбувається процес монетизації, начебто перший етап. Під першим етапом монетизації фактично уряд розуміє нарахування коштів, зарахування коштів, які мали би отримувати за субсидії, безпосередньо постачальникам цих послуг. Якщо раніше це були певні взаємозаліки, то відповідно зараз надання, перерахування конкретних коштів має відбуватися постачальникам і компаніям, які займаються управлінням будинками, в тому числі і ОСББ. І це передбачено вже в цій постанові. А насправді ж люди очікують, і передбачена нашим чинним законодавством, зокрема, новим законом про житлово-комунальні послуги, монетизація субсидій безпосередньо самим споживачам. Тобто ті особи, які не мають достатнього рівня доходу відповідно до прожиткового мінімуму, для сплати за житлово-комунальні послуги, мали б отримати живими грошима. Приклад цього, в принципі, є, коли люди отримують живими грошима на пічне опалення, тобто коли на вугілля, на дрова вони отримують конкретно живими грошима, і вони самостійно розпоряджаються, купують необхідну кількість палива. Що стосується газу і централізованого опалення, то система поки що продовжує працювати в режимі перерахування цих коштів безпосередньо компаніям-постачальникам тепла або відповідно газу.