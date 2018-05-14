Субсидии по-новому. Справедливость в том, что вас грабят

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В апреле правительство Украины изменило условия предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, и, начиная со следующего отопительного сезона, субсидии будут выдавать живыми деньгами, но с ограничениями.

Кроме норм о том, что владельцам автомобилей и жилья большой площади будут отказывать в субсидиях, предусмотрено, что безработные смогут претендовать на субсидию, только если будут числиться в Госцентре занятости. Иначе, им будут приписывать неофициальный доход в три прожиточных минимума (5286 грн).

При этом уменьшена норма энергии на отопление: газа — до 4,5 кв.м на 1 кв м площади, а электроэнергии — до 30 кВт/час на 1 кв м площади.

Таким образом, около 15-20% тех, кто сегодня получает субсидии, могут потерять право на льготы с начала нового отопительного сезона.

Подсадили на иглу

За последние 4 года украинское правительство собственноручно создало людям условия, при которых без субсидии невозможно выжить, а теперь ищет все новые и новые причины не давать эти субсидии. До 2014 года никаких проблем с оплатой коммуналки у людей не было. 91% украинцев было в состоянии оплачивать платежки без посторонней помощи и всего 9% граждан нуждались в субсидиях.

После повышения тарифов, проходящих регулярно на протяжении 2015-2017 годов, из 91% людей, способных самостоятельно оплачивать свои счета, осталось всего 40%, а количество нуждающихся в помощи возросло с 9% до 60%.

Правительственные чиновники называют новые правила справедливыми. По их мнению, ужесточение получения льгот должно повысить эффективность программы жилищных субсидий. "Предусмотрено больше стимулов для того, чтобы наши трудоспособные граждане, которые не работают, все-таки решали вопрос относительно своего трудоустройства и получения доходов. И главное, чтобы они эти доходы показывали", — заявил в одном из радиоэфиров директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко.

На первый взгляд, все выглядит логичным: помощь должны получать именно те, кто в ней остро нуждается, а не те, кто живет в свое удовольствие, припрятывая доходы от налоговиков. Тем более, что по сути субсидии — это не помощь государства несчастным гражданам, как это пытается представить власть, а принудительное, несправедливое, необоснованное и безальтернативное перераспределение денежных средств между "средним классом" и "нищими".

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В чем несправедливость

Но давайте разберемся, насколько справедливы новшества от правительства.

По мнению аналитика общественной организации "Публичный аудит" Тараса Галайды, вместо того, чтобы признать ошибочность вектора своей социальной и тарифной политики, приведшей к обнищаю населения и привести тарифы к адекватному доходам размеру, правительство ищет виноватых среди субсидиантов, якобы скрывающих свои доходы.

Он напомнил, что в 2017 году были на 10% снижены социальные нормативы на которые начисляется субсидия, была введена отмена субсидии за долги свыще 340 грн, а также увеличен виртуальный доход безработным до 2-х прожиточных минимумов.

"А в 2018 году правительство решило еще на 10% снизить социальные нормативы для субсидий, которые и без того низкие. Уложиться в них проблематично, а значит людям придется больше платить самостоятельно, в ущерб прочим расходам", — пояснил РИА Новости Украина Галайда.

Что касается решения отобрать субсидию у владельцев автомобилей моложе 5 лет, независимо от стоимости и марки, то по мнению аналитика, справедливее было бы привязать этот пункт к стоимости, а не к году выпуска авто.

"Есть масса авто "эконом класса" до 5 лет, стоимость которых составляет 150-200 тыс грн, и которые явно не отнесешь к предметам роскоши, лишать человека субсидии за то, что он владеет автомобилей за $5000 — явно не справедливо", — уверен Галайда.

Более того, по мнению аналитика, большая квартира или дом — не обязательно признак богатства и роскоши, поскольку большом доме или квартире может жить одновременно несколько семей родственников или многодетная семья, лишать субсидии за квадратуру. И, не разобравшись с каждым случаем отдельно, — несправедливо и антисоциально.

Решение правительства увеличить виртуальный доход безработным с 2-х до 3-х прожиточных минимумов выглядит совершенно необоснованным.

"Безработный, он потому и называется безработным, поскольку не имеет постоянного дохода и занятости. Виртуально ему можно приписать хоть 10 минималок, но они от этого не появятся и заплатить этими виртуальными доходами за коммуналку не выйдет. Если государство может доказать, что безработный имеет доход в 3 или 5 минималок, пусть докажет, заставит его уплатить со скрытых доходов налог и рассчитывает субсидию исходя из такого дохода. Если доказать не может, то поголовно всем приписывать несуществующий доход не справедливо", — считает Галайда.

Аналитик прогнозирует, что, поскольку субсидий станет гораздо меньше, а тарифы вырастут, это приведет к дальнейшему росту долгов населения за ЖКУ, размер которых уже превысил — 40,0 млрд грн.