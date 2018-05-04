Система субсидий не стыкуется с энергоэффективностью – Павловский

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Получить субсидию будет сложнее. Правительство изменило действующие правила предоставления субсидии на жилищно-коммунальные услуги для населения. Информация появилась на сайте Кабмина. Со следующего отопительного сезона при назначении субсидии будут учитывать материальное положение семьи. Например, если в собственности есть автомобиль, которому менее пяти лет — субсидию не назначат.

Льготу отменят, если площадь квартиры владельца превышает 120 кв. метров, а дома — 200 кв. м.

А еще на субсидию могут рассчитывать только те безработные, которые официально зарегистрированны в службе занятости. Тем, кто работает без оформления в Украине или за рубежом, органы соцзащиты будут автоматически начислять доход в три прожиточных минимума — 5286 гривен.

Также будут выплачивать компенсацию тем, кто экономно потреблял ресурсы.

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Изменения в процедуре субсидирования проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам социальной политики, народный депутат предыдущих созывов Андрей Павловский.

Facebook Андрея Павловского Андрей Павловский

(текст публикуется на языке оригинала)

Що кардинально зміниться в системі субсидіювання населення із наступного опалювального сезону?

— Якщо казати коротко, то урядом внесені зміни в правила призначення субсидій, вони, скажемо так, ускладнюють отримання субсидій, і метою є, як сказав один з урядовців, заступник міністра соціальної політики, зменшення кількості отримувачів субсидії. Вони сподіваються, що ці зміни зменшать кількість тих, хто отримує субсидії. От це головна мета цих змін. З одного боку, дійсно, у нас майже дві третини родин отримують ці субсидії. Наприклад, у європейських країнах подібну допомогу отримує не більше 10%, і, як правило, це маргінальні верстви населення, які самі себе не можуть забезпечити і заплатити за власне житло. На жаль, статистика каже, що серед отримувачів субсидій в Україні, половина працюючих людей. І коли західні експерти про це дізнаються, то у них волоси дибки встають, тому що, як правило, працююча людина повинна сама себе забезпечувати і таку допомогу від держави не мусить отримувати. Інша справа, що у нас рівень бідності високий і з цим і пов’язано, що навіть працюючі люди не можуть сплатити комунальні за власне житло.

Як рівень статків перевірятимуть?

— Зараз створюється і підготовлений відповідний законопроект, вже зареєстрований в ВРУ, який буде регулювати роботу так званих соціальних інспекторів. Пропонують навіть створити окремий центральний орган виконавчої влади – службу соціальної інспекції. Так от в цьому законі передбачені розширені права і повноваження цих соціальних інспекторів, які зможуть без попередження приходити в квартири, в житло людей, які отримають той чи інший вид соціальної допомоги від держави, і в першу чергу субсидії, і по факту оцінювати соціальне становище родини, різні будуть ознаки, в тому числі який там телевізор у вас, який одяг і т.д., і т.д., і чи наявний автомобіль, що це за автомобіль. Тобто за десятками ознак будуть визначати чи належить надавати цій людині допомогу чи ні.

Чесно кажучи, не зрозуміла ситуація – чи пускати такого інспектора до себе в квартиру. З іншого боку, можуть просто залякувати тим, що не нададуть субсидію.

— Ви будете поставлені, якщо ви отримуєте допомогу, в такі умови, якщо ви не пустили інспектора до себе додому, на наступний день буде рішення про позбавлення вас соціальної допомоги. Тобто формально люди, що отримують субсидії і інші види соціальної допомоги будуть самі зацікавлені, щоб вона у них залишалась і відповідним чином будуть запускати до себе тих інспекторів.

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Також зменшили норматив споживання електроенергії, що виділяється на опалення, він наблизиться до реальних обсягів споживання?

— Скажемо так, що за останні декілька років уряд декілька раз зменшував ці норми соціального споживання, як і на газ, так і на електроенергію, і обіцяють монетизувати залишки зекономлені. Але при цих занижених, зменшених нормах соціального споживання зекономити щось буде важко родині.

Ще з наступного опалювального сезону змінюються правила оформлення субсидії для внутрішньо переміщених осіб. Вони зможуть оформити субсидію без договору оренди житла. Це спрощення наскільки може вплинути на кількість субсидіантів?

— Формально визначено, що у нас десь півтора мільйони внутрішніх переселенців, і раніше для того, щоб вони отримували субсидії вимагали надати договір оренди житла, а зараз цього формально не будуть дотримуватись, треба буде просто написати відповідну заяву, де ти фактично проживаєш, і вказати, що потребуєш допомоги. А вже соціальний інспектор знову ж таки може за цією адресою прийти без попередження і перевірити, мешкають там внутрішні переселенці чи ні, і робити відповідні висновки.

Щодо монетизації субсидій. На вашу думку, це економічно виправданий крок?

— За великим рахунком, якщо робити так, як треба, то треба було би з самого початку, коли була проголошена програма масових субсидій, видавати ці гроші в повному обсязі субсидії людям на руки живими грошима. Під відповідальність людини. Якщо людина сплачує, щось може зекономити, хай їй залишається, витратить на дітей, на ліки і т.д. Якщо пропила, прогуляла певна людина, є ж у нас і асоціальні елементи, тоді це твоя відповідальність – до тебе прийдуть і переріжуть проводи, не буде електрики, перекриють газ чи воду, тоді ти сам відповідаєш. А так в економії енергоресурсів не зацікавлені при нинішній системі субсидій ні споживачі, ні надавачі послуг, тому що тим, хто нам надає ці послуги, їм вигідно, щоб ми енергоресурсів спожили якомога більше, тому що вони від кількості спожитого отримують свої прибутки. Тому виходить, що в цій системі нема місця для енергозбереження.

Повідомлення від слухача: "На початку державі було вигідно надавати субсидії, говорили — нададуть усім бажаючим, які підпадають під необхідні критерії. Зараз очевидно вже не вистачає бюджетних грошей, ось і починається залякування субсідіантів". Що скажете з цього приводу?

— В точку наш слухач це підмітив, тому що, зверніть увагу, як починалась програма субсидій, як нам радісно спочатку міністр соцполітики Розенко, потім Рева, радісно нам це повідомляли – ось уже є 2 млн тих, хто отримує субсидії, 3, 4 і потім досягли рекордного показника, що подали заявок 8 млн людей, отримало їх там 6,5 млн. А приїжджають представники міжнародних фінансових організацій, того ж МВФ, і кажуть – щось не те. Сама ідея субсидій, що адресно додавати тим, хто потребує допомоги, і вирішили це питання не за рахунок державних дотацій, а за рахунок того, що держава повинна збільшувати роботу реального сектору економіки, зростання валового внутрішнього продукту і природнім чином збільшувати доходи населення, тоді кількість субсидіантів природним чином буде вирішуватись. А у нас пішли таким чином, що не продумано зробили непідйомні тарифи, силою людей ледь туди не заганяли на субсидії, а тепер, коли є серйозні зауваження від міжнародних фінансових організацій, що не дамо наступного кредиту вам, такими ж радісними ударними темпами починають ускладнювати умови отримання субсидій, зменшувати. Мета цього – зменшувати кількість тих, хто отримує субсидії, от на це зміни зараз нові направлені. І хотів би на завершення додати, що люди самі теж повинні нести відповідальність за тих людей, кого вони обирають, якій владі сприяють, тому що якщо ти голосуєш за тих, хто тобі підвищує тарифи, а потім надає субсидію, значить повинен нести економічну відповідальність за це. Моя пропозиція суб’єктивна, треба було би отих, хто голосував за Порошенка, Гройсмана в першу чергу позбавляти субсидій, щоб вони наступний раз робили більш відповідальний політичний вибір.

Ранее эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук заявлял, что социнспекция за субсидиями – это учет и контроль.

А эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко отметил, что субсидии – это показатель бедности украинцев.