Грядет катастрофический рост долгов по ЖКУ – Голубенко

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Кабмин изменил правила оформления субсидий на следующий отопительный сезон. Теперь при назначении субсидий будут учитывать материальное положение семьи. Например, если в ее собственности есть автомобиль, которому менее пяти лет, субсидия назначаться не будет. Также отныне необходимо будет указывать в декларациях доходы от аренды имущества, если такие доходы есть. А безработным для получения субсидии теперь нужно будут встать на учет в центр занятости.

Каких последствий стоит ожидать от таких решений Кабмина, спрогнозировал эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко в эфире радиостанции Голос Столицы.

В Минэкономики прогнозируют, что из-за этих нововведений количество получателей субсидий уменьшится на 15-20%. Кого это в первую очередь коснется?

— В первую очередь это коснется тех семей, которые сдают свою недвижимость в аренду, потому что они должны будут подавать декларацию, соответственно для назначения субсидии и показывать этот доход, который они получали, и уже есть надежда, что по крайней мере в объявлениях уже не будет квартир, которые сдаются с таким бонусом, как оформленная субсидия, когда фактически бонусом сдают с серьезной скидкой на оплату ЖКУ. Кроме того, действительно, это коснется тех семей, где члены семьи находятся за рубежом, так называемые заробитчане, давайте не забывать, у нас их довольно большое количество и очень часто была ситуация, когда человек работает за границей, семья получает здесь субсидию, человек пересылает средства, естественно, что эти средства у нас, как правило, не облагались налогом и не отображались в доходах. То есть, такие семьи, скорее всего, тоже потеряют субсидию. Но опять же, еще к тому, что вы говорили по автомобилям, еще давалась и площадь, потому что будут отказывать в предоставлении субсидии, если общая площадь жилого помещения превышает 120 квадратных метров – это касается квартиры, и 200 метров, касательно дома. Естественно, что есть исключения, когда не входят в этот перечень детские дома семейного типа приемных семей и т. д.

Еще один момент, что субсидии не дадут семьям с детьми старше 18 лет, которые не получают никаких доходов или их месячный доход ниже минимальной зарплаты 3700 гривен. Здесь тоже речь идет о заробитчанах?

— Здесь не только заробитчане, под это попадают все. Но опять таки, есть целый ряд ужесточений и люди, студенты, например, которые получают стипендию, в общем-то, и т.д. Эта норма на самом деле направлена на то, чтобы убрать из перечня получателей субсидий тех людей, которые имеют теневой заработок. Это больше направлено на то, чтобы уменьшить количество субсидиантов. Потому что, судя по всему, денег на субсидии не хватает, бюджет выполнить, к сожалению, не могут, и начинаются поиски решения, каким образом уменьшать затраты на такую статью расходов, как субсидии.

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А какая экономия бюджета будет за счет такого сокращения количества получателей субсидий? Просто в этом году в целом на субсидии выделяли из бюджета что-то в районе 70 миллиардов гривен.

— Да, порядка 71 миллиарда. Но 9 миллиардов – это были долги предыдущего периода, то есть за прошлый год. Судя по всему, вопрос не столько в том, чтобы каким-то образом сэкономить средства и часть средств вернуть в бюджет, сколько о том, чтобы на следующий год не предусматривать еще дополнительных средств на погашение задолженностей. То есть, грубо говоря, даже тех средств, которые заложены в бюджет, их, как правило, не хватает, как показывает практика, поэтому есть желание и необходимость у Кабмина все-таки эту статью расходов уменьшить. Конечно же, я думаю, что на 10-15% это должно сократить расходы. Давайте еще не забывать, что параллельно идет процент повышения пенсий, повышения минимальных зарплат и т.д. Может быть номинальный, но в целом они тоже сказываются на доходах населения. Соответственно, учитывается при назначении субсидий. То есть, субсидии тем семьям, где увеличивается пенсия в этот период, или увеличивается зарплата, если она минимальная, то фактически идет перерасчет субсидий. То есть, фактически, количество субсидий, которые выделяет государство, уменьшается. То есть позиция государства в том, чтобы уменьшить затраты на непосредственно сами субсидии.

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По данным Госстата, порядка 40 миллиардов на сегодня задолженность украинцев за ЖКУ по состоянию на начало апреля. Если сейчас уменьшится количество субсидиантов, это значит, что еще быстрее начнут расти долги?

— Конечно же. Дело в том, что стоимость ЖКУ на сегодня неподъемная для населения, для экономики. Потому что человек в первую очередь определяет более важные статьи своих семейных расходов. И ЖКУ на сегодня не входят в перечень тех услуг, которые оплачиваются в первую очередь. Но конечно, есть исключение, категория граждан, которые фактически в первую очередь оплачивают ЖКУ, а потом уже все остальное. И очень часто недоедают. Но основная масса, конечно же, в первую очередь оплачивают свои товары первый необходимости и уже далеко не в первую очередь, а то и в последнюю оплачивают ЖКУ. Естественно, что задолженность растет, потому что такие цифры ЖКУ стоимости не подъемные. Еще давайте не забывать такой фактор, как очень много присутствует в том числе и воровства непосредственно на ЖКУ самими гражданами.

В этих условиях рискнут ли в правительстве еще повышать стоимость ЖКУ?

— Я не исключаю, что могут поднять стоимость ЖКУ. Мы же понимаем, что это зависит от требований ЖКУ. И на самом деле, это звучит цинично, но "Нафтогаз" у нас декларирует прибыль порядка 40 миллиардов, в то же время, эта прибыль формируется за счет нашей с вами оплаты ЖКУ. И все равно поднимает вопрос о необходимости и возможности поднятия цен на тарифы ЖКУ, потому что это касается в первую очередь интересов финансово-промышленных групп и их заработков, а не непосредственно интересов наших простых граждан.