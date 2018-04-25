Беларусь: некачественное обслуживание ЖКХ – плати меньше

РИА Новости Украина

В Беларуси могут связать оплату ЖКУ с качеством оказанных услуг. Об этом заявил в программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1" министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, сообщает Sputnik Беларусь.

"Если тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли, то, конечно же, услуга должна быть качественно оказана. Есть различные механизмы. В настоящее время инициатива заключается в том, чтобы на некачественную услугу человеку предоставлять скидку, которая должна быть, конечно, существенной, чтобы человек имел право на перерасчет за некачественно оказанную услугу", — пояснил он.

По словам министра, с помощью этого механизма министерство будет стимулировать организации повышать эффективность и оказывать качественные жилищно-коммунальные услуги.

"Эксперты уже выработали решение, сейчас оно проходит стадию согласования с заинтересованными ведомствами", — отметил глава ведомства.

Кроме того, планируется дальнейшее снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг.

"Более 260 миллионов рублей мы сэкономили в 2016 году, 110 миллионов рублей — в 2017-м. Резервы, конечно, есть. В частности, задел есть в сфере теплоснабжения. Конечно, это самая дорогостоящая услуга не только для граждан, но и в целом для страны", — рассказал Терехов.

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Он также отметил, что повышение тарифов должно быть тесно связано с доходами граждан и что оно находится на контроле главы государства.

"То есть говорить о каком-то резком повышении тарифов преждевременно", — заверил министр.

Особое внимание уделяется обеспечению белорусов качественной питьевой водой. Проект закона о питьевом водоснабжении уже находится на рассмотрении в Палате представителей. Известно, что в республике собираются построить более 1,2 тысячи станций обезжелезивания, а также привести в порядок инженерные сети.

В минувшую субботу президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил, что власти выполняют обязательство не повышать стоимость услуг ЖКХ более чем на 5 долларов в год. Кроме того, президент подчеркнул, что стоимость ЖКУ расти не будет, поскольку в этой сфере государство само регулирует ценообразование.