Введение RAB-тарифов. Кому прибыль, кому убытки?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Ожидается, что с апреля будет введено RAB-регулирование для распределительных компаний – облэнерго. Их переход на такое регулирование несколько лет является темой острых споров между политиками и экспертами. Так, постановление о введении стимулирующих тарифов для облэнерго вступило в силу с 10 января. Оно закладывает в методику установления RAB-тарифов доходность для облэнерго на уровне 12,5 процентов годовых и на новые инвестиции, и на старые активы.

Однако против такой методики выступили премьер-министр Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко. В частности, президент заявил, что сомневается в том, что RAB-тарифы заработают с апреля и высказался против того, чтоб эти тарифы привели к подорожанию электроэнергии для населения.

Каких последствий от введения RAB-тарифов ожидать энергорынку и рядовым украинцам, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал кандидат юридических наук, эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украинского Института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

Если отбросить политическую составляющую, эти RAB-тарифы могут быть внедрены в Украине уже в апреле? Повлечет ли это за собой повышение цен на электроэнергию для населения?

— В апреле будет создан соответствующий механизм, и он получит соответствующий старт. Говоря о том, когда это приведет непосредственно к повышению тарифа, я более чем уверен, что ни в апреле, ни в мае, ни даже в течение летних месяцев этого не произойдет. Потому что их практическое внедрение в жизнь требует определенных подсчетов и взаимодействия между электрораспределительными компаниями и нашим регулятором. Для того, чтобы дать возможность внедрить это регулирование на уровне конкретной электрораспределительной компании, необходимо провести соответствующие подсчеты и согласовать между соответствующими облэнерго. Это будет, как минимум, во второй половине этого года либо уже в следующем году. Но с учетом политических перипетий, которые нас ждут, действительно, я думаю, что все-таки эту тему заморозят, потому что это будет не выгодно. Но, тем не менее, механизм будет действовать, им смогут воспользоваться. И мы должны также понимать то, что субъекты энергорынка, которые будут пытаться или будут претендовать на внедрение этих механизмов, должны отвечать определенным квалификационным требованиям, основным из которых является отсутствие даже маленькой задолженности перед энергорынком. А это достаточно тяжело.

У нас же перекрестные долги чуть ли не у всех игроков энергорынка.

— Совершенно верно. Я думаю, что НКРЭКУ установит какую-то долю или процентный, или удельный вес того, какой допустимый уровень этой задолженности для того, чтобы можно было эти тарифы ввести. Безусловно, эти RAB-тарифы будут очень интересны этим компаниям. Потому что они существенно увеличивают нормативную долю их прибыли, это плюс 10% прибыли. Идеология тех, кто продвигает эти тарифы и эту методику, основывается на том, что это даст возможность привлечь инвестиции, которые можно будет направить в модернизацию существующих сетей, которые более чем на 60% изношены, потому что якобы последние 40 лет их основная модернизация не происходила. Но, уважаемые друзья, мы должны немножко нырнуть в прошлое, в начало 90-х или в середину 90-х, когда начиналась приватизация, когда нам говорили о государстве, как о неэффективном собственнике, и под эгидой этих лозунгов проводилась непосредственно приватизация этих энергоактивов. Нам говорили, мол, если государство не способно привлекать инвестиции, то частный собственник будет способен это сделать. Теперь мы об этом почему-то не вспоминаем и говорим о том, что нужно ввести эти RAB-тарифы для того, чтобы опять же привлечь какие-то инвестиции. На текущем этапе мы должны понимать, а какие же все-таки будут элементы контроля, чтобы не случилось так, что после введения RAB-тарифов, когда на 10% увеличится норма прибыльности, прибыль не будет выводиться куда-то, а действительно будет инвестироваться епосредственно в текущую инфраструктуру.

Читайте также: Корнейчук: нас готовят к весеннему повышению тарифов

А есть ли какие-то механизмы контроля, чтобы эти поставляющие компании были обязаны вкладывать прибыли, полученные за счет введения RAB-тарифов, на модернизацию?

— Ничего, кроме желания, чтобы такие механизмы были, со стороны НКРЭКУ, мы не слышим и не видим. Для того, чтобы такие механизмы были, должны быть введены какие-то институты или инструменты контроля. Говоря об институтах, я подразумеваю совокупность нормативно-правовых норм, которые позволят контролировать, каким же образом используются эти средства. Соответственно, будут увеличены какие-то полномочия для каких-то проверяющих органов на предмет запроса соответствующих данных и их перепроверки, какая-то периодичность их перепроверки, чтобы не получилось так, что в течение года просто-напросто выводятся эти средства и не вкладываются в текущую инфраструктуру. Потому что все это банально, поверьте мне, ляжет на текущих потребителей. В данном случае идет такой диалог, на кого же в основном лягут эти, как минимум, плюс 10% стоимости в тарифе — на физических лиц-потребителей или на юридических лиц-потребителей. Я хочу вам сказать, что повышение тарифов все равно в итоге ляжет на физических потребителей. Даже если в преддверии выборов попытаются переложить с физических лиц на юридических это увеличение, то в итоге это все равно ляжет в стоимость товаров народного потребления, потому что юридические будут лица вынуждены повышение цены переложить. Как на стоимость хлеба или колбасы, так и на стоимость жилищно-коммунальных услуг.

Как в странах ЕС действует этот механизм контроля?

— Если мы возьмем, к примеру, ту же Румынию или другие ближние к нам страны зарубежья или ЕС — у них культура ведения бизнеса несколько другая. У них идеология ведения бизнеса предусматривает построение и игру в долгую. Для того, чтобы не возникал вопрос «здесь и сейчас, а завтра — хоть трава не расти», у них создаются механизмы. Те, о которых я говорил. Во-первых, это четкие правила игры, четкое их выполнение, самое главное — наличие полномочий у субъектов, которые наделены правом проверять, запрашивать и перепроверять.

Напомним, экс-министр топлива и энергетики, глава наблюдательного совета «Киевэнерго» Иван Плачков полагает, что при введении RAB-тарифов цена на электроэнергию для населения возрастет на 15-20%.