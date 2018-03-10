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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Сын Лукашенко поздравил китайцев с их Новым годом
    Сын Лукашенко обратился к жителям Поднебесной на китайском языке 
    11:25 15.02.2018
    755
    Николай Лукашенко выступил аккомпаниатором за роялем певице из Китая, а в конце поздравил на китайском языке жителей Поднебесной с Праздником весны.
    Петр Порошенко на пленарной сессии саммита Восточного партнерства в Брюсселе
    Первый "западный" провал Порошенко. Эксперты подвели итоги недели
    19:57 24.11.2017
    11753Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    Запад рассматривает Святослава Вакарчука как фигуру для сохранения своего влияния в Украине, украинские политики пытаются выставить Беларусь врагом и разрушить "Минск", а саммит Восточного партнерства стал пиар-провалом для президента Порошенко.
    Наручники
    Эпидемия задержаний в Беларуси
    08:45 21.11.2017
    771
    В Минске опять задержали украинца. На этот раз - директора украинского "Завода утяжелителей" Александра Скибу по подозрению в даче взятки. Посольство Украины направило ноту с требованием пояснить, за что задержали украинца.
    Марш нетунеядцев в белорусском Бобруйске
    Налог на безработных - будущее белорусских "тунеядцев"
    08:46 16.11.2017
    473
    В Беларуси активизировалось обсуждение обновление декрета "О предупреждении социального иждивенчества". В стране ранее был введен "сбор за тунеядство", однако позднее действие документа было приостановлено.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Турчинов назвал причину отсутствия Лукашенко на учениях "Запад-2017" в РФ
    23:34 19.09.2017
    3615"Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Секретарь Совета безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что белорусский президент отказался ехать в Россию из-за "вызывающего поведения российских военнослужащих в отношении граждан Беларуси".
    Марш рассерженных белорусов в Минске. Видео
    "Майдан" в Минске 
    19:14 17.02.2017
    1927
    Участники несанкционированного городскими властями "Марша рассерженных белорусов", организованного в Минске представителями белорусской оппозиции, приняли резолюцию с требованиями к властям.
    Янина Соколовская
    Инцидент с "Белавиа": если Лукашенко обидится, начнутся проблемы - эксперт
    05:34 25.10.2016
    10490Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    Политический эксперт Янина Соколовская сказала в эфире "ГС", что если украинская сторона не предоставит удовлетворительных объяснений по инциденту с самолетом "Белавиа", у рядовых граждан страны могут начаться проблемы.
    Парламентские выборы в Беларуси. Инфографика
    Выборы в парламент Беларуси в цифрах 
    12:42 12.09.2016
    458
    Главной новостью прошедших в Беларуси парламентских выборов стало то, что впервые за последние 12 лет в белорусском законодательном органе будут два представителя оппозиции — обе женщины.
    Владимир Макей. Архивное фото
    Глава МИД Беларуси находится с визитом в Киеве
    11:22 26.08.2016
    129
    Глава белорусского внешнеполитического ведомства встретится со своим украинским коллегой, а также примет участие в церемонии открытия жилого комплекса посольства Беларуси в Украине вместе с мэром Киева Виталием Кличко.
    Новые деньги Белоруссии
    В Беларуси произошла масштабная деноминация
    10:52 01.07.2016
    487
    Новые деноминированные деньги начали выдавать белорусские банки в пятницу утром. Курс составил 2 белорусских рубля за доллар (20 тысяч неденоминированных).
    Фестиваль Славянское единство. Архивное фото
    День дружбы и единения славян. Справка
    04:47 25.06.2016
    382
    Идея единения славянских народов уходит глубоко в историю, к созданию общей письменности святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, которые почитаются в ряде других славянских государств.
    Галина Болсун
    Пересмотр итогов и результатов ВОВ в Беларуси исключен – эксперт
    15:24 22.06.2016
    175День скорби: 75 лет с начала Великой Отечественной
    В памяти белорусов ВОВ имеет особое значение, потому что в ней погиб каждый третий белорус, а и в академическом сообществе, и для общественности в целом исключен пересмотр основных событий, итогов и результатов войны, отметила Галина Болсун.
    Зона отчуждения. Архивное фото
    Беларусь организует радиационный контроль на границе с Украиной
    06:31 11.06.2016
    327
    Планируется, что до конца 2016 года оборудованием радиационного контроля будут оснащены пять пунктов пропуска на белорусско-украинской границе - "Томашовка", "Олтуш", "Мохро", "Верхний Теребежов", "Александровка".
    Барак Обама. Архивное фото
    Обама продлил санкции в отношении белорусских властей
    05:47 11.06.2016
    315
    Как говорится в указе Барака Обамы, "действия и политика определенных членов правительства Беларуси продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США".
    Ан-30Б ВВС ВС Украины
    Польские военные пролетят над РФ и Белоруссией на украинском самолете
    02:51 16.05.2016
    1123
    В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские и белорусские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
    Флаги Беларуси и России. Архивное фото
    Минск назвал "справедливую цену" на российский газ
    06:02 13.05.2016
    920
    Как заявил министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик, цена российского газа для Германии и Украины "за минусом таможенных пошлин ниже, чем для Беларуси".
    Флаг Беларуси. Архивное фото
    США могут еще ослабить санкции против Беларуси - Госдеп
    06:11 30.04.2016
    127
    Как заявил официальный представитель госдепартамента Марк Тонер, США видят "некоторые шаги" в сфере защиты прав человека, "но мы хотим видеть больше". Также, по его словам, у США есть намерение поддержать белорусскую экономику.
    Обращение Александра Лукашенко к народу
    Лукашенко обещает наказать воюющих в Украине белорусов
    16:24 21.04.2016
    1583Донбасс: мир или война.
    По словам Александра Лукашенко, Россия критикует Беларусь за то, что она осуждает тех своих граждан, которые воевали на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Сын Лукашенко поздравил китайцев с их Новым годом
    Сын Лукашенко обратился к жителям Поднебесной на китайском языке 
    11:25 15.02.2018
    755
    Николай Лукашенко выступил аккомпаниатором за роялем певице из Китая, а в конце поздравил на китайском языке жителей Поднебесной с Праздником весны.
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