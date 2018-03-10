Запад рассматривает Святослава Вакарчука как фигуру для сохранения своего влияния в Украине, украинские политики пытаются выставить Беларусь врагом и разрушить "Минск", а саммит Восточного партнерства стал пиар-провалом для президента Порошенко.
В Минске опять задержали украинца. На этот раз - директора украинского "Завода утяжелителей" Александра Скибу по подозрению в даче взятки. Посольство Украины направило ноту с требованием пояснить, за что задержали украинца.
В Беларуси активизировалось обсуждение обновление декрета "О предупреждении социального иждивенчества". В стране ранее был введен "сбор за тунеядство", однако позднее действие документа было приостановлено.
Секретарь Совета безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что белорусский президент отказался ехать в Россию из-за "вызывающего поведения российских военнослужащих в отношении граждан Беларуси".
Политический эксперт Янина Соколовская сказала в эфире "ГС", что если украинская сторона не предоставит удовлетворительных объяснений по инциденту с самолетом "Белавиа", у рядовых граждан страны могут начаться проблемы.
Глава белорусского внешнеполитического ведомства встретится со своим украинским коллегой, а также примет участие в церемонии открытия жилого комплекса посольства Беларуси в Украине вместе с мэром Киева Виталием Кличко.
В памяти белорусов ВОВ имеет особое значение, потому что в ней погиб каждый третий белорус, а и в академическом сообществе, и для общественности в целом исключен пересмотр основных событий, итогов и результатов войны, отметила Галина Болсун.
Планируется, что до конца 2016 года оборудованием радиационного контроля будут оснащены пять пунктов пропуска на белорусско-украинской границе - "Томашовка", "Олтуш", "Мохро", "Верхний Теребежов", "Александровка".
Как говорится в указе Барака Обамы, "действия и политика определенных членов правительства Беларуси продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США".
В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские и белорусские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
Как заявил официальный представитель госдепартамента Марк Тонер, США видят "некоторые шаги" в сфере защиты прав человека, "но мы хотим видеть больше". Также, по его словам, у США есть намерение поддержать белорусскую экономику.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".