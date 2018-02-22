Банкротство ЖКХ неизбежно

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

На днях в средства массовой информации прошла "утечка" о предстоящем повышении цены на газ с апреля, а затем октября текущего года. Первое повышение пройдет на уровне 62% от нынешнего. Следующее, в канун пятилетней годовщины начала Евромайдана, еще на 11%. Итого за год население получит от власти предвыборный подарок в размере 73-х процентного роста цены на газ. И это, не считая предполагаемого повышения цен на электроэнергию, минимум в 40-60%. Безусловно, что следом за газом и электроэнергией подтянуться вверх цены на горячую и холодную воду. А также отопление. Минимум вдвое. Чем это грозит населению и госбюджету?

Читайте также: Улицы становятся опасны! Как ура-патриоты выдрессировали полицию

Государство вроде как защищает рядовых граждан от шока галопирующего роста цен на услуги ЖКХ системой субсидий. Так в прошлом году госбюджет выделил 70 млрд. гривен на эти цели. Правда еще остался должен в районе 30. В текущем году на субсидии заложено всего 55 млрд. гривен. Что с учетом повышения цен на газ, электроэнергию и услуги ЖКХ однозначно приведет либо к банкротству отрасли, либо к росту заимствований в госбюджет.

Очевидный факт, что очередной скачок цен приведет к тому, что вместо половины семей страны, как сейчас, за субсидиями придут не менее 95 процентов семей. Потому как выдержать такой пресс роста платежок за услуги ЖКХ могут себе только богатые или очень богатые украинцы. А их в стране не более пяти процентов от общего числа семей. Таким образом только по числу обратившихся за госпомощью в оплате коммуналки можно прогнозировать двукратный рост. Но ведь в полтора-два раза в течение года вырастут цены в отрасли. То есть в течение 2018-го года потребность в государственной финансовой поддержке для оплаты услуг ЖКХ может увеличиться, по сравнению с прошлогодней, в три-четыре раза.

В госбюджете же финансирование по статье субсидий заложено почти вдвое ниже реальной потребности. Всего 55 млрд. против необходимых 100. Но ведь это с учетом сохранения уровня нынешних цен. Итак, если за базу брать, что для полного погашения долгов государства перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса при нынешних ценах нужно было бы 100 млрд. гривен. То с учетом роста цен и числа обратившихся за субсидиями реальная потребность возрастает до уровня 300-400 млрд. гривен. При том, что есть только 55 млрд. И то не факт, ведь бюджет у нас не первый год состоит более, чем наполовину из займов.

Читайте также: Прямая речь Гройсмана — это кастинг на нового президента Украины

Следовательно, у власти будет несколько вариантов поведения.

Первый: изменить правила получения субсидий так, чтобы отсечь львиную часть обратившихся за ней. Если исходить из пропорций роста потребностей и суммы, заложенной в госбюджет на выплату субсидий, то в лучшем случае бюджет может обеспечить максимум 15% процентов семей финансовой поддержкой. Остальным, под любым предлогом нужно будет отказать. Однако минусом такого варианта является то, что оставшаяся часть неплатежеспособного населения просто не будет оплачивать платежки. Тем более, что уже часть ее "развращена" субсидиями.

Второй вариант. Он уже частично реализуется. Это – рост долгов госбюджета перед отраслью. То есть на бумаге государство берет на себя обязательства гасить долги населения за коммуналку, а реально их не оплачивает. Однако, если в прежние года счет госдолгов перед ЖКХ шел на десятки миллиардов гривен и это перекрывалось отчасти сверхприбылями, заложенными в тарифы, теми кто платил самостоятельно, то теперь счет пойдет на сотни миллиардов с минусом большинства тех, кто все еще сам оплачивал счета.

Третий вариант – отказаться от роста цены на газ, но тогда точно не видать кредитов МВФ. А без них не закрыть выплаты по долгам этого и следующего года. Кроме того, без "дружбы" с Фондом не видать нам кредитов на Западе вообще. Просто потому, что там так принято. Сотрудничество с МВФ является гарантией платежеспособности страны-заемщика. А это уже прямой выход на объявление дефолта. Со всеми вытекающими: от полного обесценивания гривны до галопирующих цен на все и вся.

Читайте также: Бесконечное следствие. Спустя четыре года убийцы "Небесной сотни" — на свободе

По сути все эти три варианта ущербны и ведут лишь к обострению социально-экономической ситуации в стране. Накануне выборов, что существенно.

Естественно, что у страны нет собственных источников для закрытия дополнительной дыры в бюджете за счет кардинально выросшей потребности в субсидиях. Так что скорее всего власть будет отрабатывать вариант максимального усложнения получения субсидий населением.

Долги в сотни миллиардов гривен населения и госбюджета перед коммунальщиками неизбежно приведет на первом этапе к массовому отключению должников. Если это будет происходить в зимний период, то повториться "феномен" Алчевска. Только в масштабах всей страны. Короче, по выходу из отопительного сезона 2018-19 страна может получить всю систему ЖКХ в крайне аварийном, а местами и полуразрушенном состоянии. Без перспектив ремонта, потому как на него нет и не будет денег. Один-два отопительных сезона и Украина просто останется без систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации. На втором этапе, естественно обострится тема погашения долгов. И, если государство не способно, то владельцы отрасли начнут лоббировать в ВР законы, по которым получат право отселения должников на улицы и реализацию их имущества в счет задолженности. Естественно принятие такого закона, который предусмотрит некую упрощенную процедуру изъятия собственности, и затем и массовая реализация, может так обострить напряжение в обществе, что народ массово выйдет на улицы, но не с плакатами и кричалками, а оружием в руках. Проще говоря, такое решение проблемы долгов за коммуналку может привести к стихийному или вполне организованному вооруженному бунту-восстанию. Что пять же проблемы восстановления функционирования отрасли ЖКХ не решит, а только усугубит и запутает ситуацию.

Читайте также: Отмена банковской тайны легализует средства оффшоров — Кушнирук

Одним словом, очередное повышение цен на газ может повлечь в стране необратимые социально-экономические и техногенные последствия. Украина встанет на путь не только полной деиндустриализации, но и полной утраты жилищно-коммунальной отрасли. Города станут неприспособленными для проживания большого числа людей. Уж, не говоря о том, что в случае утраты канализации, летний период будет грозить горожанам массовыми эпидемиями: от дифтерии до холеры.

То, что описанный выше сценарий в том или ином виде будет материализован сомнений нет. Сам механизм реформирования ЖКХ-отрасли его предполагает. Потому как предусматривает бесконечный рост цен за коммуналку при полном отсутствии платежеспособности населения и скудости госбюджета. Рано или поздно такая "реформа" должна была привести к банкротству и крушению отрасли. Что, вероятно мы и будем наблюдать в следующий отопительный сезон.