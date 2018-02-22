Бесконечное следствие. Спустя четыре года убийцы "Небесной сотни" — на свободе

РИА Новости Украина

Спустя четыре года после трагических февральских событий на Майдане, когда погибли более 100 человек, никто так и не понес наказание за совершенные преступления.

Генпрокуратура обвиняет в преступлениях бывшее руководство Украины во главе с экс-президентом Виктором Януковичем и работников правоохранительных органов, в частности, экс-спецподразделения МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам, пишут РИА Новости.

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Украинские власти оправдываются, что на сегодняшний день расследование дела Майдана затрудняется его сложностью и огромным масштабом, а также сопротивлением со стороны украинской судебной системы. Тем не менее генпрокурор Юрий Луценко уверен, что в ближайшее время в расследовании произойдет серьезный сдвиг, так как в суд передадут основной эпизод дела по обвинению Януковича в организации расстрелов.

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Официальную версию следствия под сомнения могут поставить показания группы граждан Грузии, которые ранее заявили, что были свидетелями стрельбы по протестующим и правоохранителям наемных снайперов, которые якобы были наняты оппозиционными силами.

Небольшими шагами

После прихода к власти оппозиция заявила, что быстро расследует преступления, однако на сегодня это обещание так и не выполнено.

По данным начальника департамента спецрасследований генпрокуратуры Сергея Горбатюка, всего во время стычек 18-20 февраля погибли 78 участников Майдана, 278 получили повреждения.

При этом больше всего людей, около 50 человек, погибли 20 февраля на улице Институтской рядом с Майданом. Следствие установило, что причиной их смертей стали огнестрельные ранения из автоматического оружия. Кроме этого, по словам Горбатюка, за два дня противостояний было убито 13 правоохранителей, 650 из них получили телесные повреждения.

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В целом по уголовным делам, которые касаются правонарушений во время Майдана, считаются потерпевшими 1800 человек. В этих делах фигурируют 412 подозреваемых, против 250 из них дела переданы в суды. На сегодня уже вынесено 50 приговоров, однако реальное наказание отбывает только один человек!

При этом прокурор уточнил, что эта статистика касается всех преступлений за время протестов. Он также уточнил, что по делу о гибели людей на Майдане статус подозреваемых имеют 60 человек, но приговоров по этим делам пока нет.

"Это цифры касаются всех преступлений — от избиений до составления правоохранителями неправдивых приговоров (о правонарушениях со стороны участников протестов). Если говорить об убийствах, то у нас уведомлено о подозрении более 60 лиц, начиная с исполнителей и заканчивая организаторами. По событиям 18-20 февраля выдвинуты подозрения руководству правоохранительных органов и государства", — сказал Горбатюк в комментарии телеканалу "112 Украина".

В то же время, по словам представителя генпрокуратуры Алексея Донского, есть подвижки в расследовании дела о гибели правоохранителей на Майдане, в рамках которого группе лиц вручено уведомление о привлечении к уголовной ответственности в качестве подозреваемых. "В рамках этого производства исследуются, в частности, обстоятельства противоправного применения огнестрельного оружия к правоохранителям со стороны определенных групп лиц, то есть те факты… где незаконно применялось оружие. В этом уголовном производстве сообщено о подозрениях определенным лицам", — сказал он.

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Сложное дело

Международные правозащитные организации и ООН ранее в своих докладах неоднократно отмечали отсутствие результатов в расследовании уголовного дела о гибели людей на Майдане. По мнению правозащитных организаций, в Украине власти не заинтересованы в поиске причастных к убийствам.

"Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено тем, что три года спустя после убийств протестующих и сотрудников правоохранительных органов на Майдане в Киеве усилия по привлечению к ответственности все еще не дали ощутимых результатов", — говорилось в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН о ситуации с правами человека в Украине, который был обнародован прошлым летом.

В организации отмечали, что несмотря на усилия генпрокуратуры по привлечению к ответственности виновных в гибели протестующих и других людей во время событий на Майдане, ни один из бывших высокопоставленных чиновников не понес наказания.

Промедление в расследовании признает и сама украинская власть. В нынешнюю годовщину трагических событий на Майдане президент Порошенко заявил, что дело Майдана очень объемное и сложное, поэтому, чтобы соблюсти все юридические процедуры, требуется время.

"Разделяю недовольство общества темпами расследования. А еще больше скоростью судебных процессов. За четыре года должны были сделать они больше. В то же время хорошо осознаю масштаб преступления, как и необходимость юридически безупречной доказательной базы и неукоснительного соблюдения всех процессуальных норм. Зло должно быть наказано", — сказал Порошенко.

Он напомнил, что по закону он не может вмешиваться в следствие и попросил генпрокурора Луценко проанализировать, чем еще можно помочь организационно департаменту спецрасследований генпрокуратуры, который занимается этим делом, чтобы ускорить его расследование.

В то же время, по словам адвоката семей погибших на Майдане Маркияна Галабалы, эффективному расследованию дела Майдана мешает уничтожение доказательной базы, которое, по его мнению, имело место в 2014 году. "Доказательная база была в значительной степени уничтожена сразу после победы Майдана и уничтожена теми лицами, которые и дальше находятся в правоохранительных органах на своих должностях, мы говорим об оперативных делах, которые велись представителями МВД и Службой безопасности Украины (СБУ)", — сказал адвокат в комментарии "112 Украина".

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Противодействие судов

На сегодняшний день генпрокуратура продолжает расследовать дело о гибели людей на Майдане, в суд направлены только его отдельные эпизоды. Самим громким и публичными из них является судебный процесс над 5 сотрудниками спецподразделения "Беркут", которых судят почти два года с мая 2016 года в Соломенском райсуде Киева. Подсудимых обвиняют в участии в расстрелах участников Майдана.

При этом основной эпизод дела Майдана касается организаторов расстрелов. Подозреваемыми по нему проходят Виктор Янукович, экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко. В феврале Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следствия о предоставлении разрешения на заочное досудебное расследование в отношении указанных лиц.

При этом Луценко обвинял украинские суды в блокировании рассмотрения эпизодов по делу Майдана, которые, в частности, касаются привлечения к ответственности командиров спецподразделения "Беркут", а также бывшего руководства правоохранительных органов и прокуратуры Киева. "Не могу не сказать и о противодействии системы, нежелании судебной ветви власти признать эти дела приоритетными. Достаточно вспомнить, что с 2016 года так и не начались судебные процессы по представлению генпрокуратуры касательно командира второй роты "Беркута", замкомандира первой роты "Беркута" и сотрудников этой роты, прокурора Киева, заместителя начальника днепровского управления МВД в Киеве, бывшего заместителя СБУ Киевской области. Не понятно, почему с 2016 года судьи так и не нашли возможности хотя бы начать эти процессы", — говорил Луценко.

Грузинский след

Сразу же после гибели людей на Майдане в феврале 2014 года оппоненты нынешней украинской власти озвучили версию, что на Майдане действовала некая третья сторона, которая якобы вела огонь по радикалам и правоохранителям, чтобы спровоцировать конфликт. Украинская власть эти обвинения все время отвергает.

Однако в конце 2017 года на итальянском "5 канале" в эфир вышел документальный фильм, с интервью трех грузин, которые утверждают, что в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Один из них заявил, что в момент обострения противостояний их отряду приказали стрелять по сотрудникам "Беркута" и по протестующим, однако грузинский отряд воспринял приказ как провокацию и не стрелял.

Генпрокуратура назвала этот фильм фейком, но пообещала проверить факты, изложенные в нем.

В интервью РИА Новости граждане Грузии сообщили, что оружие и приказ открыть огонь по людям они якобы получили от нынешнего главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, а инструктировал их бывший американский военный, с которым их познакомили экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его советник Мамука Мамулашвили. Как рассказал Ревазишвили, Пашинский и Владимир Парасюк лично участвовали в убийстве людей на Майдане.

Мнение

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что дело о массовой гибели людей на Майдане будет доведено до конца, но не при действующей власти.

"Сейчас во власти полно людей, которые были участниками процесса по обе стороны: и сидели во властных коридорах, и манипулировали людьми на Майдане, поэтому они заинтересованы получить какие-то политические, а не юридические результаты. Они заинтересованы спекулировать этой трагедией, а не искать справедливость и юридическую правоту", — сказал Бортник.

Эксперт считает, что это дело, так же как и дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, будет завершено в следующем политическом цикле, в случае смены власти в Украине.

"Если же власть не поменяется, то ничего кроме политических выводов и политических приговоров не стоит ожидать, и, к сожалению, на справедливость не стоит рассчитывать", — сказал он.