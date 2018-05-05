Эксперт об обнищании украинцев и субсидиях

"До 2014 года никаких проблем с оплатой коммунальных платежей у людей не было. 91% украинцев были в состоянии оплатить платежки без посторонней помощи, и всего 9% граждан нуждались в субсидиях", — заявил Котенко в пятницу.

По его словам, после неоднократного повышения тарифов количество нуждающихся в помощи возросло с 9 до 60%.

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В Украине вступают в силу основные нормы закона о ЖКХ, который был принят в ноябре 2017 года. Отдельные его нормы вступят в силу с 2019 года (например, пеня за просрочку платежа в размере 0,01 процента за каждый день), но некоторые — уже в мае текущего года.