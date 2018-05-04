Новые платежи за услуги ЖКХ: чего ждать украинцам

"Все платежки будут разбиваться на три части. Это оплата за саму услугу, которая рассчитывается, исходя из тех тарифов, которые установила НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — Ред.) или местная власть… Также будет плата за абонентское обслуживание… И третий вид платежа — это плата за обслуживание внутридомовых систем многоквартирных домов", — заявил Галайда в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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В Украине вступают в силу основные нормы закона о ЖКХ, который был принят в ноябре 2017 года. Отдельные его нормы вступят в силу с 2019 года (например, пеня за просрочку платежа в размере 0,01 процента за каждый день), но некоторые — уже в мае текущего года.