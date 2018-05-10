По субсидиям. Государство не будет платить за нищих — Бученко

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Украине изменены права оформления субсидий. Теперь для получения помощи от государства необходимо декларировать доходы всех членов семьи, даже тех, которые зарегистрированы по другим адресам.

Как сообщается на правительственном сайте, есть немало семей, в которых человек прописан по одному адресу, а жена и дети по другому. Мужчина работает, жена, скажем, в декретном отпуске или вообще не работает. Таким семьям ранее, учитывая то, что жена зарегистрирована с детьми в доме одна, предоставлялась большая субсидия, доходы мужа не учитывались, но деньги ежемесячно он приносил именно в эту семью. В то же время, на квартиру, где прописан человек оформлялась субсидия, исходя из количества незарегистрированных, а фактически проживающих лиц. Соответственно доходы такого человека не принимались во внимание для назначения помощи ни там, ни здесь. При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания по адресу домохозяйства на таких лиц не рассчитываются.

Таким образом, государство реагирует на социальную несправедливость и беспокоится о воссоединении украинских семей.

Эти нововведения прокомментировал заместитель директора департамента социальной политики Киевской городской государственной администрации Максимом Бученко в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чим викликана необхідність змінити правила оформлення субсидій в Україні?

— Наразі постанова приведена у відповідність, щоб субсидії дійсно отримували ті громадяни, яким вона потрібна, а як вона роздавалася раніше. Фактично, те що включаються доходи членів родини, тобто чоловіка чи дружини, то теоретично це вірно, тому що все одно вони проживають всі на одній житловій площі.

А як це доводиться юридично?

— Знову ж таки, це виключно тільки для членів родини. Ті що там окремо проживають, на жаль, ми поки що контролювати не можемо.

За новими правилами треба декларувати статки усіх членів сімей — чоловіка, дружини та неповнолітніх дітей, навіть тих які зареєстровані за іншими адресами. А якщо, наприклад, дитина живе в гуртожитку?

— Поки вона неповнолітня, відповідно до сімейного кодексу, вона відноситься до членів родини. Тобто суми доходу неповнолітніх немає. Це от для дитини, яка проживає у гуртожитку до 18 років, до набуття повноліття, будуть враховуватися доходи її сім'ї, тобто матері і батька. А не навпаки. Навпаки, виходить що це краще для сім'ї, ніж було раніше.

А що держава втрачала до того, коли була ухвалена ось ця постанова з цими нововведеннями?

— Проблема була в тому, що сума субсидії була надміру нарахована, без врахування таких от нововведень, які зараз є.

А хто буде вивчати ці дані на правдивість?

— Одразу кажу, це не робота соціальних інспекторів. Цим не займаються органи соціального захисту. Цим буде займатися Нацполіція. Все буде перевірятися з часом, відповідно до реєстрів. Є реєстр одружений-неодружений, який знаходиться в юстиції, є реєстри на купівлю автомобілів, які знаходяться в Нацполіції, є реєстри міграційної служби, коли громадяни перетинають кордон і виїжджають на заробітки в інші країни. Це просто обрізаються люди, які приховують свої доходи. Тобто на даний час теоретично краще йти працювати, ніж казати, що мені, там 30-40 років, я ніде не працюю, давайте мені субсидію. Ні, на жаль, такого вже не буде. Тобто якщо працездатна особа — повинна працювати.

Наскільки тоді може бути скорочена кількість людей, які претендують на субсидію?

— По місту Києву, я так вважаю, що буде 7% від загальної кількості домогосподарств.

Виходячи з тексту цієї постанови, у випадку безробітних осіб, субсидія буде надаватися тим, хто офіційно зареєстрований у службі зайнятості. Тим, хто працює без оформлення в Україні, або наприклад за кордоном, про що ви сказали, органи соцзахисту автоматом рахуватимуть дохід — три прожиткових мінімуми. Це 5286 гривень. Чому в такій кількості?

— Бо це середня зарплата по Україні.

А це фізичні гроші, що з ними буде робити ця людина?

— З цими грішми людина нічого не робить, це те, що вона мала б заробити, якби десь офіційно працювала. І повторююсь, що громадяни працездатного віку, які не працюють, на субсидію вже не мають права, навіть якщо це буде в складі сім'ї.

Давайте зробимо крок назад. Єдина сім'я, але прописані в різних місцях. Чи буде в такому випадку нараховуватись субсидія?

— Єдина сім'я, тобто на одній квартирі проживає жінка, на другій квартирі зареєстрований чоловік. Тобто якщо жінка хоче оформити субсидію, то вона декларує, що у неї є чоловік і декларує його ІНН. З приводу цього ми робимо запит на ДФС, і отримуємо відповідь про його доходи, і підключаємо ці доходи до доходів жінки та розраховуємо житлову субсидію.

А якщо чоловік не офіційно працює? Чоловік?

— Якщо він неофіційно працює жінка втрачає право на отримання субсидій.

А як можна визнати, що він працює неофіційно?

— Ми отримуємо інформацію від ДФС. Тобто перше, для міста Києва визначено, що громадянин працездатного віку може не працювати, якщо він знаходиться в життєвих обставинах, за якими він не може працювати.

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А в інших випадках він мусить працювати?

— Так.

Це ж українське законодавство, а не радянське.

— Якщо хочуть субсидію, то повинні виконувати. Якщо вони не працюють, чому держава повинна сплачувати за них комунальні послуги?

Ранее эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко заявлял, что составляя новые правила получения субсидий, Кабмин пошел в обход закона.

А экономический эксперт Всеволод Степанюк отметил, что субсидии делают население рабами государства.