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    Интервью

    По субсидиям. Государство не будет платить за нищих — Бученко

    (обновлено: )383
    Заместитель директора департамента социальной политики КГГА в эфире "ГС" сообщил, что изменение порядка получения субсидий сократит количество субсидиантов на 7%.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    В Украине изменены права оформления субсидий. Теперь для получения помощи от государства необходимо декларировать доходы всех членов семьи, даже тех, которые зарегистрированы по другим адресам.

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    Как сообщается на правительственном сайте, есть немало семей, в которых человек прописан по одному адресу, а жена и дети по другому. Мужчина работает, жена, скажем, в декретном отпуске или вообще не работает. Таким семьям ранее, учитывая то, что жена зарегистрирована с детьми в доме одна, предоставлялась большая субсидия, доходы мужа не учитывались, но деньги ежемесячно он приносил именно в эту семью. В то же время, на квартиру, где прописан человек оформлялась субсидия, исходя из количества незарегистрированных, а фактически проживающих лиц. Соответственно доходы такого человека не принимались во внимание для назначения помощи ни там, ни здесь. При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания по адресу домохозяйства на таких лиц не рассчитываются.

    Таким образом, государство реагирует на социальную несправедливость и беспокоится о воссоединении украинских семей.

    Эти нововведения прокомментировал заместитель директора департамента социальной политики Киевской городской государственной администрации Максимом Бученко в эфире радиостанции Голос Столицы.

    (текст  публикуется на языке оригинала)

    Чим викликана необхідність змінити правила оформлення субсидій в Україні?

    — Наразі постанова приведена у відповідність, щоб субсидії дійсно отримували ті громадяни, яким вона потрібна, а як вона роздавалася раніше. Фактично, те що включаються доходи членів родини, тобто чоловіка чи дружини, то теоретично це вірно, тому що все одно вони проживають всі на одній житловій площі.

    А як це доводиться юридично?

    — Знову ж таки, це виключно тільки для членів родини. Ті що там окремо проживають, на жаль, ми поки що контролювати не можемо.

    За новими правилами треба декларувати статки усіх членів сімей — чоловіка, дружини та неповнолітніх дітей, навіть тих які зареєстровані за іншими адресами. А якщо, наприклад, дитина живе в гуртожитку?

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    — Поки вона неповнолітня, відповідно до сімейного кодексу, вона відноситься до членів родини. Тобто суми доходу неповнолітніх немає. Це от для дитини, яка проживає у гуртожитку до 18 років, до набуття повноліття, будуть враховуватися доходи її сім'ї, тобто матері і батька. А не навпаки. Навпаки, виходить що це краще для сім'ї, ніж було раніше.

    А що держава втрачала до того, коли була ухвалена ось ця постанова з цими нововведеннями?

    — Проблема була в тому, що сума субсидії була надміру нарахована, без врахування таких от нововведень, які зараз є.

    А хто буде вивчати ці дані на правдивість?

    — Одразу кажу, це не робота соціальних інспекторів. Цим не займаються органи соціального захисту. Цим буде займатися Нацполіція. Все буде перевірятися з часом, відповідно до реєстрів. Є реєстр одружений-неодружений, який знаходиться в юстиції, є реєстри на купівлю автомобілів, які знаходяться в Нацполіції, є реєстри міграційної служби, коли громадяни перетинають кордон і виїжджають на заробітки в інші країни. Це просто обрізаються люди, які приховують свої доходи. Тобто на даний час теоретично краще йти працювати, ніж казати, що мені, там 30-40 років, я ніде не працюю, давайте мені субсидію. Ні, на жаль, такого вже не буде. Тобто якщо працездатна особа — повинна працювати.

    Наскільки тоді може бути скорочена кількість людей, які претендують на субсидію?

    — По місту Києву, я так вважаю, що буде 7% від загальної кількості домогосподарств.

    Виходячи з тексту цієї постанови, у випадку безробітних осіб, субсидія буде надаватися тим, хто офіційно зареєстрований у службі зайнятості. Тим, хто працює без оформлення в Україні, або наприклад за кордоном, про що ви сказали, органи соцзахисту автоматом рахуватимуть дохід — три прожиткових мінімуми. Це 5286 гривень. Чому в такій кількості?

    Получение субсидии
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    — Бо це середня зарплата по Україні.

    А це фізичні гроші, що з ними буде робити ця людина?

    — З цими грішми людина нічого не робить, це те, що вона мала б заробити, якби десь офіційно працювала. І повторююсь, що громадяни працездатного віку, які не працюють, на субсидію вже не мають права, навіть якщо це буде в складі сім'ї.

    Давайте зробимо крок назад. Єдина сім'я, але прописані в різних місцях. Чи буде в такому випадку нараховуватись субсидія?

    — Єдина сім'я, тобто на одній квартирі проживає жінка, на другій квартирі зареєстрований чоловік. Тобто якщо жінка хоче оформити субсидію, то вона декларує, що у неї є чоловік і декларує його ІНН. З приводу цього ми робимо запит на ДФС, і отримуємо відповідь про його доходи, і підключаємо ці доходи до доходів жінки та розраховуємо житлову субсидію.

    А якщо чоловік не офіційно працює? Чоловік?

    — Якщо він неофіційно працює жінка втрачає право на отримання субсидій.

    А як можна визнати, що він працює неофіційно?

    — Ми отримуємо інформацію від ДФС. Тобто перше, для міста Києва визначено, що громадянин працездатного віку може не працювати, якщо він знаходиться в життєвих обставинах, за якими він не може працювати.

    Гривны
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    А в інших випадках він мусить працювати?

    — Так.

    Це ж українське законодавство, а не радянське.

    — Якщо хочуть субсидію, то повинні виконувати. Якщо вони не працюють, чому держава повинна сплачувати за них комунальні послуги?

    Ранее эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко заявлял, что составляя новые правила получения субсидий, Кабмин пошел в обход закона.

    А экономический эксперт Всеволод Степанюк отметил, что субсидии делают население рабами государства.

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