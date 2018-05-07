Хорошо живем! Услуги украинского ЖКХ - самые дорогие в мире

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

С 1 мая 2018 года в Украине начинает действие новая программа предоставления жилищных субсидий, которая непосредственно нарушает нормы статьи 22 Конституции Украины.

Все изменения в программе направлены на то, чтобы все те, кто действительно нуждается в субсидии — ее не получили, либо получили в значительно меньшем объеме. При этом вводятся такие механизмы, которые не имеют никакого отношения к расчету и учета доходов граждан. Например, внедряется необходимость декларирования наличия прав собственности на транспортное средство или земельный участок у членов семьи, которые не входят в состав домохозяйства. Или же доход безработного автоматически начинает учитываться как равный трем прожиточным минимумам.

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Происходит это потому, что государство не в состоянии покрывать из бюджета расходы на самые дорогие в мире услуги ЖКХ! Да, именно так, в Украине самые дорогие в мире услуги ЖКХ и одни из самых наименее качественных.

Поскольку все познается в сравнении, то… начнем сравнивать.

В 2017 году в Украине стоимость коммунальных услуг составляет в среднем 32% от дохода домохозяйства. Поскольку среднее домохозяйство в нашей стране состоит из примерно 2,6 человека из которых работает только один, то эти проценты корректно соотнести со средней зарплатой. И именно благодаря региональной разнице в размерах средних зарплат, доля расходов весьма сильно отличается по областям и колеблется от низкого уровня в 21% в Киев до 42% в Тернопольской и Черновицкой областях. Выше или равен 40% этот показатель еще в 4 областях: Херсонской (41%), Черниговской (41%), Кировоградской (40%), Хмельницкой (40%). В других областях он колеблется от 30% до 39%.

Итак, база для сравнение есть. А что же в мире? А вот что.

По данным Евростата, в 2015 году европейские семьи платили содержание жилья от 10,1% до 29,3% от своего среднемесячного дохода.

Меньше всего в Евросоюзе за содержание жилья платят жители Мальты — 10,1%, Литвы — 15,8%, Кипра — 16,6%, Эстонии — 18%, Болгарии, Португалии и Словении (по 18,8%), а также Венгрии (19,1%). Больше всего платят датские хозяйства — 29,3%. Сразу за Данией идут Финляндия (28,2%), Франция (26,4%), Швеция (26,0%), Чехия (25,9%) и Великобритания (25,6%).

В 2016 году ситуация почти не изменилась. В среднем по ЕС стоимость услуг по содержанию жилья составляет около 24,5%.

Следует заметить, что в большинстве европейских стран в стоимость содержания жилья входят не только услуги ЖКХ, но и местные налоги, налог на недвижимость и / или арендная плата (в зависимости от варианта вычисления, характерного для страны).

Например, во Франции уплачиваются два вида налогов на недвижимость (для владельца и жителя) и в каждом городе они свои. Жители же Великобритании, кроме оплаты коммунальных услуг, платят еще специфический налог — Council Tax. Он зависит от места проживания, количества проживающих и размера жилья. В разных регионах его размер может отличаться. Средняя стоимость составляет около £ 75 (3000 грн) в месяц. В Финляндии в список коммунальных платежей входит еще плата за ремонт дорог возле домов. В Польше граждане платят обязательный эксплуатационный платеж — "чинш". Размер его зависит от массы факторов но, в первую очередь, от формы владения недвижимостью (частная, коммунальная) и вида управления оным (кооператив, сообщество). Для жителей коммунальных домов плата более умеренная, чем для иных категорий.

Кроме того, в зависимости от формы оплаты, сроков оплаты и сезона стоимость услуг может меняться. Например, в Великобритании, если платить за воду не раз в месяц, а за год, можно получить скидку, причем существенную — около 20%. Также, европейская семья может выбрать поставщика услуг и рассчитывать на периодические или постоянные акционные предложения от них. Иногда встречается разница в оплате в зависимости от того, производится она наличными или же проводится в безналичной форме.

Соответственно, напрямую сравнивать расходы на содержание домовладения в Евросоюзе и в Украине — нельзя. Если вычесть из общей величины расходов ту часть, которая идет на уплату налогов и покрытие арендной платы за жилье, собственно на услуги ЖКХ среднеевропейское домохозяйство тратит примерно 10-12% от своего дохода. То есть… в 3-4(!) раза меньше, чем среднеукраинское.

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В США тарифы за коммунальные услуги еще более разнообразны, поскольку в разных штатах начисляются по-разному. Например, в северных штатах зимой отопление будет стоить около $100 в месяц, а на юге эта услуга вообще не предусмотрена. Вместо квартплаты американцы-владельцы жилья платят налог на недвижимость — около 1% от его стоимости. Он уплачивается раз в год. В среднем, уровень оплаты за коммунальные услуги в США составляет 7% от средней зарплаты, значительно меньше, чем в странах ЕС.

В Китае стоимость коммунальных услуг составляет около 12% от среднего дохода домохозяйства.

Итоги подведем: расходы на оплату услуг ЖКХ в Европе — 10-12% от дохода домохозяйства, в Китае — 12%, в США — 7%, в Украине — 32%.

Так что можно с уверенностью утверждать, что в данном вопросе мировое лидерство Украины неоспоримо. Впрочем, уверен, что свергать ее с пьедестала почета не стремиться ни одно государство мира. Так как ничем не обоснованная, кроме жадности правительства, наивысшая стоимость услуг ЖКХ, пагубно влияет не только на госбюджет и кошельки граждан, но и приводит к развалу инженерной инфраструктуры. А организовывать в свое стране "руину" не горит желанием ни одно адекватное правительство.