Ситуация в Смеле может вызвать "эффект домино" по стране - Никончук

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Город Смела Черкасской области отключили от тепла. Таково решение газораспределительной компании "Черкассыгаз". Как результат — холодные батареи в домах, садах, школах и больницах.

СМИ сообщают, что частный теплопоставщик "Смела Энергоинвест" накопил долги перед "Черкассыгаз" и не смог обеспечить стабильное теплоснабжение. В разгар сезона договор с ним был расторгнут. При этом жители города говорят, что оплачивают коммунальные счета вовремя.

Подобная ситуация на этой неделе была и в Славутиче Киевской области. Там из-за долгов городскую котельную отключили от газа. Горсовет утверждает, что выполнил необходимые условия для поставки газа, а задолженность возникла из-за несвоевременного перечисления средств Министерством финансов.

Почему среди зимы целые города остаются без отопления, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал кандидат юридических наук, эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Минулого року Сміла вже стикалася з проблемою через борги місцевої теплогенеруючої компанії. Чому ситуація повторюється?

— Повторюється вона лише тому, що існує певний фактор повної безгосподарності з боку відповідних посадових осіб, які не здатні прогнозувати, що буде виникати в майбутньому, і в поточному режимі, в конкретному році не можуть вирішувати ті проблеми, які будуть прибирати ці фактори.

Яких саме посадових осіб?

— У даному випадку мова йде про керівництво конкретно теплопостачальної організації, про міську владу, яка не могла спрогнозувати виникнення такої ситуації. Мало того, наскільки я чув, то подібна ситуація вже виникала минулого року, і люди повинні були розуміти, що накопичення боргів призведе саме до такого не дуже доброго результату. В даному випадку також викликає і певне занепокоєння та ситуація, що газопостачальна організація не хоче і не може, не здатна йти на певні компроміси, давати якісь відтермінування для вирішення цієї проблеми. Адже в даному випадку розглядати з їх боку зазначену сферу виключно як сферу господарювання, тобто купив-продав, не можна. Тому що споживачами зазначеної послуги є дуже велика кількість фізичних осіб, які споживають. І не у всіх у них є можливість вчасно сплачувати. І відповідно, виникають заборгованість. В тому числі, і через несвоєчасне перерахування якихось допомог у вигляді субсидій і тощо.

Читайте также: Скубченко: правда о графике "покращень" тарифов ЖКХ на 2018 год

Наскільки я знаю, подібна ситуація на днях виникла в Славутичі. Але там трошечки інакша ситуація, пов'язана з несвоєчасністю вжиття відповідних заходів з боку Мінфіну. На пару днів не встигли зробити, і це призвело до виникнення певної такої технічної неузгодженості. І люди від цього страждають у вигляді неотримання. Хоча там міська влада на комісії з надзвичайних ситуацій прийняла відповідне рішення, і все ж таки включила, як було сказано, в односторонньому порядку, і на технологічному мінімумі котельні працюють.

А ситуація в Смілі вказує на те, що може початися такий собі принцип доміно по всій країні. І питання не в Смілі чи Славутичі, в усіх абсолютно інших населених пунктах — аналогічна ситуація. Тому що і "Нафтогаз", і газорозподільчі організації розглядають цю сферу виключно як сферу господарської діяльності — купи-продай. Але не можна її так розглядати. Тому що тут існує людський фактор, дуже великий людський фактор, який пов’язаний зі здатністю чи не здатністю своєчасно нараховувати, перераховувати відповідні соціальні допомоги. І відповідне зависання у просторі, у часі, як завгодно це можна сказати, перерахувань відповідної допомоги якраз спричиняє те, що здійснюється вимивання операційних коштів у цих організацій. І вони без вини винуваті, скажімо так. Але це не стосується зазначеної ситуації, яка вона там насправді поки що ми сказати не можемо, аналізуючи інформаційні повідомлення в ЗМІ щодо ситуації, яка склалася саме в місті Сміла, можна сказати лише про те, що був якийсь суб'єкт господарювання, який надавав відповідні послуги, зараз він зник. Його прибрали. Замість нього з'явився чи ввели — новий, і виникає дуже велике питання, а чому посеред опалювального періоду, а не, наприклад, після його завершення, в літній період.

Чи можна взагалі посеред опалювального періоду відключати котельні?

— Можна в будь-який час припинити відпуск газу у випадку наявності заборгованості. Це можна. Але відключати від опалення не можна навіть за наявності заборгованості під час опалювального періоду. І тут ми повинні розмежувати для себе поняття "послуга з опалення" і "послуга з надання газу".

Тобто тут йдеться про цільове призначення газу? Якщо газ подається як газ – це одне, якщо подається на опалення, то його не можна відключати?

— Ні. Газопостачальна організація може відключити його в будь-якому випадку при наявності заборгованості, і їй все одно, куди цей газ іде — чи на опалення господарських приміщень, чи на опалення конкретних помешкань фізичних осіб.

Як розрізнити, що це — йде саме на опалення, що не можна від опалення відключати?

— Вони навіть не намагаються його між собою розрізнити, вони розглядають як товар, не більше, не менше — що "Нафтогаз", що регіональні розподільчі організації. Опалення – це гаряча вода в наших батареях, і це не газ — в наших батареях. Це результат сполучення спаленого газу і води, яка нагрівається, і цей нонсенс, який зараз існує, що, на жаль, "Нафтогаз" і газорозподільчі організації не намагаються увійти у суть проблеми і навіть не намагаються зрозуміти, що там існують певні проблеми, об’єктивні проблеми. Вони просто відрубають газ, а далі вже теплопостачальна організація, яка просто виступає покупцем, оптовим, грубо кажучи, покупцем цього газу, вона не може розрахуватись, тому що перед нею є заборгованість з боку населення, і вже далі фізично не може навіть надавати, тому що в неї немає, з чого робити це опалення — немає газу.

У вас є бачення, як можна вирішити цю проблему?

— Вирішити цю проблему можна виключно в ручному порядку, виключно шляхом відповідного управлінського рішення на рівні ОДА, Кабміну і "Нафтогазу", тому що "Нафтогаз", за великим рахунком, може навіть і не слухати ОДА, та і Кабмін, не думаю, що буде слухати. Тут питання просто наявності комунікацій відповідних. Перенести точку вирішення цієї проблеми поза межі опалювального періоду, підписати якісь зобов’язання когось між кимось, як мінімум, між міською радою міста, газопостачальною організацією, "Нафогазом", і починати це вирішувати на наступний день після закінчення опалювального періоду, але ж ніяк не під час. Аналогічна ситуація у нас і в місті Києві могла виникнути, але щоб цього не допустити, у нас перенесли початок цих діалогів на перший день після опалювального періоду, з "Київенерго", мається на увазі. Тому що у нас також, за великим рахунком, не продовжили договір з "Київенерго", але для того, щоб уникнути саме таких проблем, перехідних періодів посеред опалювального періоду, то термін продовжили до кінця опалювального періоду.

Термін продовжили до кінця опалювального періоду, а саме зараз, якщо якесь рішення винесуть міська влада разом з компанією, що постачає газ, то в який термін можна відновити це постачання?

— Я думаю, протягом двох-трьох днів технічно можливо запустити котельні. Вони ж їх відключили, вони їх погасили, наскільки я розумію, їх треба заново запустити. В даному випадку стовідсотково залежить суб’єктивно, можливо, не зовсім, але суб’єктивно, можливо, це рішення від "Нафтогазу". Він дає добро відповідному регіональному підприємству з розподілу газу, той надає газ, а міська комунальна власність починає цей газ перетворювати в тепло, скажімо так, а далі вже починають вирішувати цю проблему.

Напомним, еще год назад было ясно, что ситуация с теплоснабжением Смелы дойдет до критической точки, потому что миллионные долги только накапливались, и никто их не гасил, подчеркнул редактор сайта "ПроЧерк" Назарий Вивчарык.